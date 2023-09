V úvodu herní části letní přípravy čtyři vítězství, ale teď už tři porážky po sobě. Hokejistům Vyškova odešla koncovka. V utkání s Velkým Meziříčím vyslali na hostující brankáře Judu a Cinka, ten chytal od 30. minuty, jednapadesát střel, ale cestu do sítě si našly jen dvě. Vyškované nakonec soupeři z Vysočiny podlehli 2:3 v prodloužení.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Vyškov byl v průběhu utkání aktivnější a místy měl drtivou převahu. Velké Meziříčí celkem slušně bránilo a především mu zachytali oba brankáři. Přesto měli domácí vysoko vyhrát.

„Osmkrát jsme šli sami na branku, jenom Komínek pětkrát plus trestné střílení. To hovoří za vše. Teď se prostě trápíme v koncovce. Já vím, že se to obvykle říká, když se nedaří, ale pro nás je to teď realita. I před tím s Opavou jen dva góly, to je na počet šancí, které si vytváříme, opravdu hrozně málo,“ posteskl si domácí trenér Michal Konečný.

Příprava:

Hokej Vyškov

– HHK Velké Meziříčí 2:3

po prodloužení

Třetiny: 1:0, 0:2, 1:0 – 0:1. Branky (nahrávky): 7. Krejčiřík (Studený, Lehečka), 56. Hohl (Komínek) – 30. Doležal (Strnad, M. Juda), 31. Kuba (Kabelka, Nesvadba), 62. Doležal. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Střely na branku: 51:24.

Vyškov: Šarman – Žižka, Holemý, Mikulík, Studený, Hohl, Hefka – Komínek, Lehečka, Krejčiřík – Kořenek, Vašíček, Sebera – Pokorný, Popelka, Janeček – Ramert. Trenér: Michal Konečný.

Velké Meziříčí je soupeřem Vyškovanů ve druhé lize a v sobotu vyhrálo stejným způsobem ve Žďáru na Sázavou. I s prodloužením, včetně stejného autora rozhodující branky Jiřího Doležala. Takže zápas přes nespokojenost trenéra určitě svůj cíl splnil. Potvrdil, že do Vyškova už se nebude jezdit s příliš otevřeným hledím.

„Stále je to sice příprava, ale už tak trochu vrcholí a je to třetí zápas po sobě, kdy se nám v koncovce prostě nedaří. Je až neuvěřitelné, co jsme dokázali zahodit. Ale kdybychom ty šance neměli, tak bych z toho mohl být trošku nervózní. Takže věřím tomu, že během následujících čtrnácti dnů se do toho zase vrátíme. Ale určitě je nutné připomenout, že ta nová sezona bude úplně jiná, že ty mančafty k nám už teď jezdí s něčím úplně jiným než loni,“ dodal kouč Vyškovanů.

Ti do startu II. ligy sehrají už jen dva zápasy na ledech soupeřů. Zítra v Hodoníně a v úterý 19. září ve Ždáru nad Sázavou. Oba začnou v 18.00 hodin. Svůj druhý ročník ve II. lize pak rozehrají v sobotu 23. září v Kopřivnici (16.00).