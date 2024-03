Zápas posledního kola základní části východní skupiny II. ligy v Novém Jičíně si hokejisté Vyškova dnes předehráli. Vítězstvím 8:4 v podstatě navázali na středeční výhru v Brně nad Technikou (7:6). Dali hodně gólů, ale také dost inkasovali.

Ilustrační. | Foto: Lenka Mikulíková

Svěřenci trenéra Michala Konečného i tak potvrdili oprávněnost druhého místo v tabulce a do zítřka budou čekat na jméno svého soupeře v prvním kole play-off. Bude to někdo z trojice Kopřivnice, Žďár nad Sázavou, anebo právě Nový Jičín. V každém případě Vyškované začnou v úterý doma.

Samotný zápas rozehráli lépe domácí »ďáblové«. V šesté minutě využil přesilovku Jan Sluštík a tentýž hráč pak poté, co Vlastimil Hefka vyrovnal, vrátil domácím vedení. To bylo na konci šestnácté minuty. Vyškov ale zase našel rychlou odpověď. Po přesné křižné přihrávce Tomáše Komínka

skóroval Adam Popelka. To už začali led ovládat hosté a za aktivitu byli odměněni otočením skóre. Na třetí gól Michala Janečka nahrával kapitán Tomáš Žižka.

II. liga - východ:

HC Nový Jičín

– Hokej Vyškov 4:8

Třetiny: 2:3, 1:4, 1:1. Branky (nahrávky): 6. J. Sluštík (Olesz, Hruška), 16. J. Sluštík (D. Holáň, Konečný), 37. Konečný (Flok), 56. D. Handl (Maliník) – 9. Hefka (Komínek, Kořenek), 17. A. Popelka (Komínek, Lehečka), 19. Janeček (Žižka), 32. Dluhoš, 33. Komínek (J. Štefka, Holemý), 35. Komínek (Dluhoš, Lehečka), 39. D. Vašíček (Krejčiřík, Sebera), 55. A. Popelka. Rozhodčí: Blaha – Bartek, Voznička. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Oslabení: 0:1. Diváků: 470.

Nový Jičín: Klimek (Hoďák) – J. Holáň, Hanák, Hruška, D. Holáň, Báchor, Dudáš, Andrýsek – Květoň, Maliník, Konečný – J. Sluštík, Hudeček, Berka – Olesz, Flok, Gebauer – Škarka, D. Handl, P. Svoboda. Trenér: Dominik Kafka.

Vyškov: Synek (Šarman) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Kořenek, Vašíček, Janeček – Tomajko, Sebera, Lekeš – Popelka, Lehečka, Krejčiřík – J. Štefka, D. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

„Já si myslím, že jsme to měli pod kontrolou od začátku, i když jsme prohrávali. Bylo to podobné jako v těch posledních pár zápasech. Měli jsme šance, dáváme hodně gólů, což je pozitivní, ale zase jsme dostali čtyři, což se mně samozřejmě moc nelíbí. Nicméně, když dáš osm gólů, tak k tomu asi není moc co dodat. Na druhou stranu se teď kluci těžko soustředí, ale jsem přesvědčený, že ta koncentrace v play-off bude úplně jiná,“ komentoval výsledek kouč hostů.

Ve druhé třetině pak domácí vzdorovali favorizovanému soupeři více než deset minut. Odskok na rozdíl dvou branek zařídil pěknou individuální akcí Jan Dluhoš. Tomáš Komínek potom rychle přidal pátý zásah a všechno bylo jasné. Hosté si vývoj zápasu kontrolovali do závěrečné části si přenesli pohodové čtyřgólové vedení.

Konečný po zápase připustil, že ani s hráči nebude »tečku« za základní částí nějak hloubkově rozebírat nebo hodnotit, protože i on už byl myšlenkami spíše v play-off. To se bude hrát na tři vítězná utkání, ale trochu jiným systémem, než třeba extraliga, kde lépe postavený celek vždy začíná dvakrát doma. Vyškov rozehraje sérii doma v úterý, ve čtvrtek pojede k soupeři a v sobotu se vrátí na domácí led. Pokud nebude rozhodnuto, tak v pondělí bude hrát podruhé venku a výhodu domácího prostředí v rozhodujícím pátém utkání by využil ve středu 20. března.

„Zítra budou mít kluci volno, trénink budeme mít v neděli večer a předzápasový v pondělí. To už budeme vědět, s kým budeme hrát. Ale je nám to v podstatě jedno. Všechny možné soupeře dobře známe, takže nechci říkat, že se budeme nějak speciálně na někoho připravovat nebo ho třeba i studovat. Ať to bude kdokoliv, jsem přesvědčen, že když budeme hrát, tak jak hrajeme, tak to by pro nás by měla být devíza,“ jen naznačil Konečný, že ambice budou postupové.