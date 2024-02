Zase to byla přestřelka a navíc předčila všechny předchozí. V druholigových utkáních hokejistů Vyškova a Nového Jičína zatím vždy padlo minimálně osm branek. Dnes sedm už v první třetině. Nakonec zápas stanovil nový zápasový rekord, Vyškov doma vyhrál 11:6.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Domácí tak potvrdili svoji aktuální formu a pohodu a vítězství už je devátým v řadě bez přerušení. Jejich trenér Michal Konečný po utkání s úsměvem souhlasil, že na šest inkasovaných gólů by se doma mohlo i prohrát…

„Trošku mě mrzí, že dozadu to nebylo úplně ono, ale na druhou stranu když vedeš 5:2 – 6:2, tak těžko můžu někomu něco vytýkat, že chce dát další góly. Navíc i Nový Jičín hrál bez zábran a dobře, ale věřím, že kdybychom průběžně vedli o gól dva, tak bychom dozadu hráli trošku jinak a zodpovědněji. Takže znovu musím zdůraznit, že nemůžu být nespokojený,“ v dobré náladě ujistil vyškovský lodivod.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– HK Nový Jičín 11:6

Třetiny: 5:2, 3:2, 3:2. Branky (nahrávky): 4. Lekeš (Janeček), 11. Sebera, 15. Studený (Kořenek), 17. Lekeš (Tomajko), 20. Janeček (Holemý, Tomajko), 33. Popelka (Sebera, Krejčiřík), 35. J. Štefka (D. Hohl, Kořenek), 39. D. Štefka (Kořenek, J. Štefka), 42. Komínek (J. Štefka, D. Štefka), 46. Popelka (D. Vašíček), 53. Popelka (Krejčiřík) – 10. Maliník (Zdeněk), 19. Zdeněk, 34. Zdeněk (Maliník), 40. Flok (Dudáš, J. Sluštík), 43. Flok (J. Sluštík, Gebauer), 58. Maliník (Zdeněk). Rozhodčí: Gebauer – Hladík, Návrat. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváků: 160.

Vyškov: Šarman (Synek) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Vašíček, Janeček, Tomajko – Lekeš, Sebera, Krejčiřík – Popelka, Kořenek, Lehečka – J. Štefka, D. Štefka, Komínek (A). Trenér: Michal Konečný.

Nový Jičín: Hořejší (21. Málek) – D. Holáň, Kuboš, Báchor, Hruška, Andrýsek, J. Holáň, Dudáš – Zdeněk, Maliník, D. Handl – J. Sluštík, Flok, Gebauer – Hudeček, Kafka, Berka – Hilšer. Trenér: Dominik Kafka.

Čelo tabulky:

1. Havířov 32 27 0 4 1 199:71 85

2. Vyškov 33 20 3 3 7 163:110 69

3. Hodonín 33 13 6 2 12 104:101 53

4. Opava 31 14 4 1 12 94:90 51

5. Nový Jičín 32 14 3 1 14 111:111 49

Příští kolo: Vyškov – Kopřivnice, sobota 3. 2. (15.00).

Oba celky předváděly rychlý útočný, a také tak trochu bezstarostný hokej. Na ledě bylo stále něco k vidění. A domácí evidentně měli vývoj pod kontrolou.

„Dali jsme sice šest gólů, ale jedenáct branek prostě dostat nemůžeme. Hodně určila už první třetina. Měli jsme hodně střeleckých šancí, ale neproměnili jsme je. Naopak soupeř trestal naše chyby. Hrál jednoduše do brány a my jsme mysleli spíše na ofenzívu, což vedlo k inkasovaným brankám. Když dostaneme jedenáct gólů, tak zápas se vyhrává těžko. Máme se co ponaučit do příštích dvou těžkých zápasů. Věřím, že jsme natolik silný tým, že je zvládneme,“ mj. konstatoval zklamaný trenér hostů Petr Kuboš.

Jedenácti góly Vyškované překonali letošní rekordní desítku, kterou dali Žďáru nad Sázavou. Se zmíněnými výtkami k defenzívě si Konečný cení, že góly padaly hlavně po vydařených kombinačních akcích. Asi může být spokojený i s tím, že na jedenácti gólech se podílelo hned osm střelců. A co ho uspokojilo nejvíc, to netajil. Přístup hráčů.

„Začali jsme velice dobře na hráčích byla vidět hrozná chuť do hokeje. Měli volný víkend a v kabině bylo cítit, že kluci byli správně nadržení. V pondělí a v úterý jsme měli dobré tréninky a v zápase si to kluci užili. Přeju jim to, dali spoustu nádherných branek a myslím, že si to i diváci užili od A do Z. A ty fandy musím pochválit zvlášť. Byl tam takový ten správný kotlíček, který byl slyšet. Klukům to určitě pomohlo a hnalo je to dopředu,“ složil Konečný hold i »tribuně«.