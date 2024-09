2. liga - východ:

Hokej Vyškov – HC Bobři Valašské Meziříčí

Středa 18. 9. (18.00).

ODLOŽENO

„Je naprosto logické, že jsme jim vyhověli. Nejde jen o samotnou přípravu, ale i náladu, nebo možná i psychický stav vyplývající z povodní. Pro nás je to samozřejmě komplikace, ale v porovnání s těmi jejich naprosto minimální a ve středu tedy budeme normálně trénovat a připravovat se na Velké Meziříčí,“ konstatoval trenér Michal Konečný.

S Velkým Meziříčím sehrál jeho tým v přípravě dva vítězné zápasy (venku 2:0, doma 8:2). Z devíti přípravných zápasů prohrál jen dva, kuriózně oba doma, se Znojmem 2:5 a Šumperkem 1:5. Je jasné, že oba tyto týmy budou patřit k druholigové špici, kde se ale chce pohybovat i Vyškov. Že by zejména nečekaně výysoká porážka se Šumperkem vrhla stín na celou letní přípravu, to Konečný odmítá.

„Až tak to hodnotit nejde, i když ten výsledek je samozřejmě hrůzostrašný. Nicméně někdy ta facka taky přijít musí! Loni jsme ji chytili ve Žďáru, kde jsme dostali desítku, ale pak se to všechno někam posunulo výš a vyčistilo. Takže příprava proběhla v podstatě podle našich představ a plánů. Máme se z čeho poučit a od čeho se odrazit. Určitě víme, že a kde máme slabiny. Zkoušeli jsme hlavně mladé hráče,“ ujistil vyškovský lodivod.

Potvrdil také, že z pohledu fanoušků jsou asi největšími posilami útočník Matěj Zabloudil a obránce Jan Sedláček. Ale ani ostatní nepřišli jen doplnit počet.

„Ti, co zůstali u nás mají šanci prodat, že jsou pro hokej perspektivní a jsem přesvědčený, že budou přínosem. Rozebírat to moc nechci, ukáže to až soutěž, ale všichni ti i mladí kluci jsou bruslivý a pracovití. Takže doufám, že odchody a příchody byly vyvážené a že se nám podařilo dobře doplnit. Navíc je tu ta rezerva v dohodě se Zlínem. Kdyby si to situace vyžádala, můžeme si pomoct hostováním. Proto bych byl samozřejmě rád, abychom se zase pohybovali nahoře a kluci tak mohli dostávat dost prostoru,“ naznačil zkušený kouč.

V přípravě jeho tým tedy sehrál celkem devět zápasů a vedle zmíněných porážek už to byla jen samá vítězství. To napovídá, že by Vyškov měl pokračovat v trendu aktivního útočného hokeje. Jednačtyřicet nastřílených gólů je slušná produkce, ale na druhou stanu je tu také trochu nepříjemný průměr inkasovaných přes branky na zápas.

„Ano, na herním pojetí určitě nechceme nic měnit. O mně se ví, že vyznávám útočný styl a zvlášť tady ve druhé lize. Doufám, že to bude fungovat dál. Co se týká té obrany, tak já si opravdu myslím, že my letos budeme dozadu zodpovědnější, i když ten průměr tři je dost. Ale bylo to tím i tím, že jsme zkoušeli hráče a rotovali brankáře. Od toho ta příprava je. V brance se nám to ustálilo na dvojici Kořenek – Šarman, což si myslím, že na druhou ligu je vynikající dvojka. A fakt si myslím, že dozadu to bude zodpovědnější. Kór po tom posledním výprasku, (úsměv) ke kterému jsme si něco řekli. Nikdy to samozřejmě nemusí být stoprocentní. Jak někdy rád připomínám, je to druhá liga, kde je to fakt živelnější. Ale určitě budeme chtít dávat góly a dostávat jich míň než nastřílíme! Hokej se přece hraje na góly a na ně fanoušci chodí,“ zdůraznil.

O náhradním termínu odloženého zápasu s Valašským Meziříčím budou oba kluby ještě jednat. Vzhledem ke zmíněným dvěma výhrám v přípravě se může zdát, že Velké Meziříčí je pro start přijatelnější soupeř než to Valašské.

„Tak to nechci srovnávat, to je ošemetné. Sice jsme je dvakrát porazili a doma dost vysoko, ale oni proti nám nastoupí prakticky s jiným mužstvem než bylo ve Vyškově. Co jsem zaznamenal, tak od té doby doplnili o osm hráčů z Třebíče a Jihlavy, a to je tedy síla. Navíc doma bývají velice silní. Nevím to přesně, ale myslím, že jsme u nich zatím vždycky oba dva zápasy prohráli,“ upozornil Konečný.

Domácím divákům se tak jeho tým představí až příští středu 25. září v utkání proti Znojmu. S domácím publikem souvisí i předstartovní přání šéfa vyškovské střídačky.

„Já bych byl samozřejmě rád, aby lidi chodili ve větším počtu než loni Myslím si, že se to může podařit, protože ty, co chodí už dva roky hokejem bavíme. Máme své skalní fanoušky, za které jsme neskutečně rádi a vděční, ale přece jenom bychom si asi zasloužili, aby byl plný dům,“ zve fandy do ochozů nedávný šedesátiletý jubilant.