Vyprodaná hala, pravá hokejová bitva a první bod domácích do čtvrtfinálové série východní skupiny druhé ligy. Premiérové vystoupení dvou druholigových nováčků Vyškova a SHKM Hodonín splňovalo všechny parametry vyřazovacích bojů. Domácí zvítězili zaslouženě 5:3.

V prvním osmifinálovém utkání II. ligy (čtvrtfinále východní skupiny) porazili hokejisté Vyškova (bílé dresy) Hodonín 5:3. | Foto: hokejvyskov.cz

Série hraná na tři vítězná utkání se nyní stěhuje Hodonína. Odvetný zápas se na stadionu Václava Nedomanského bude hrát už v pondělí 13. března od 18.00 hodin.

Jako sedmý tým pořadí základní části sehrál hostující Baník na ledě favorita, Vyškov postoupil z druhého místa, vyrovnanou partii. Dvakrát dokázal srovnat ztrátu, ve druhé třetině dokonce dvougólovou, potřetí se mu to ale už nepodařilo.

„Klasický zápas play-off po všech stránkách, Hodonín je zkušený mančaft, hlavně v obraně. Potvrdili to, nečekali jsme lehkou práci, a taky to lehká práce nebyla,“ přiznal po utkání trenér Michal Konečný.

II. liga – východ:

Čtvrtfinále:

Hokej Vyškov

– SHKM Baník Hodonín 5:3

Třetiny: 1:0, 2:3, 2:0. Branky (nahrávky): 7. Vosátko (Hefka), 25. Weintrritt (Komínek, Hefka), 28. Popelka (Kořenek, Dobiáš), 42. Dobiáš, 45. Janeček (Lekeš, Tomajko) – 21. Yarovinsky (Krejčiřík, Šmach), 29. Yarovinsky (Peš, Bartes), 35. Krejčiřík (Dufek, Miklík). Rozhodčí: Šudoma, Šico - Mikšík, Kučera. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. Střely: 43:32. Diváků: 400 .

Vyškov: Kořének (Šarman) – Žižka, Hohl, Hefka, Vosátko, Mikulík, Studený, Holemý – Popelka, Komínek, Sebera, Lekeš, Tomajko, Janeček, Vašíček, Kořenek, Dobiáš, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Hodonín: Šurý (Dolíška) – Polesný, Šmach, Škápik, Miklík, Vyrůbalík, Rauš, Kučera – Krejčiřík, Peš, Yarovinsky, Štědrý, Dufek, Krejčí, Sajdl, Matějka, Romančík, Bořuta, Bartes, Němec, Sedlák. Trenér: Aleš Bachánek.

Stav série: 1:0.

Z pohledu Vyškovanů začalo utkání dobře a až do půlky zápasu šlo všechno podle jejich představ. Jediným střelcem první třetiny byl domácí David Vosátko. Na začátku sedmé minuty z hranice levého kruhu využil přesilovku. Úvod druhé periody vyšel hostům, už po pětadvaceti vteřinách dostal dlouhou křižnou přihrávku na útočnou modrou Yarovinsky, nabral rychlost a k bližší tyči vyrovnal. Odpověď byla rychlá a dokonce dvojnásobná. Nejprve domácí sehráli krásnou hokejovou útočnou akci, když z nenápadné situace a rohu hřiště nachystali Komínek a Hefka střeleckou pozici Filipovi Weintrittovi a ten jí nepohrdl. Za dvě a půl minuty to bylo o dva góly. Kořenek dostal puk mezi kruhy, ale místo střely připravil vše na zlatém podnose Adamovi Popelkovi.

„Pokud bychom v této pasáži přidali čtvrtý gól, a šance jsme na to měli, tak by asi bylo hotovo. Ale na kdyby se nehraje a Hodonín potvrdil, že má hodně zkušené hráče. Nezpanikařili a nopak my jsme jim to trochu usnadnili. Jakoby to bylo jako v předchozích zápasech, kdy nám to tam padalo. Ale play-off je jiná soutěž, než dlouhodobá,“ poznamenal Konečný.

Ve zbytku druhé třetiny totiž nechali domácí iniciativu Hodonínským, a ti toho náležitě využili. Nejprve snížil opět Yarovinsky, když v brejku jeden na jednoho předvedl učebnicovou stahovačku a přesné zakončení. A pak přišel nešťastný moment domácího brankáře Kořénka, který ztlumil v oslabení ránu Dufka, ale kotouč zůstal ležet za ním a dojíždějící Krejčiřík měl práci snadnou.

V domácí kabině tak bylo o druhé přestávce co řešit.

„Máme dravé mládí, i za stavu tři jedna jsme chtěli hrát dopředu, nasypat tam další góly, trochu jsme začali bláznit, byla z toho hra nahoru dolů a za to jsme byli potrestaní. Kluci sbírají zkušenosti, play-off jich hrálo jen pár, jen jsme si o pauze připomněli, co je v tomto zápase pro nás nejdůležitější,“ zmínil kouč.

A pomohlo to, do poslední dvacetiminutovky vpadli domácí opět s velkou aktivitou a brzy se to vyplatilo. Vojtěch Dobiáš dostal příhru ještě na vlastní modré a pak mezi třemi soupeři vyrazil na exkluzivní steč za vítěznou trefou. „Musím říct, že jsem měl i trochu štěstí, projelo to jednomu z nich pod hokejkou, pak už improvizace a povedlo se to skvěle,“ uvedl střelec.

Klid pak dodal svému mužstvu čtvrthodinku před koncem Michal Janeček, když těsně před jinak skvěle chytajícím Šurým tečoval pokus Lekeše. Až do konce utkání si už pak Vyškovští situaci pohlídali a bezpečně dovedli duel k úvodnímu vítězství série.

„Důležitá výhra, u nich oni musí a my můžeme. Samozřejmě tam budeme chtít vyhrát, bude tam plný dům, ale je potřeba přijet domů s druhou výhrou,“ uzavřel Konečný.