Po dlouhém a řadou kontroverzí zahaleném vládnutí někdejšího šéfa českého hokeje Tomáše Krále si sobotní svazová konference slibovala definitvní tlustou čáru za nekalými časy tuzemského sportovního fenoménu a první krok směrem k lepším zítřkům. Povedlo se? Nepovedlo? Záleží, jak se to vezme.

Komise delegátů si nakonec odhlasovala za svého nového velitele Aloise Hadamczika, bývalého reprezentačního trenéra, jenž tak z celé sobotní show vyšel jako nejvíce vysmátý. Zda jde skutečně o volbu, která namíří českou hokejovou posádku správným směrem, je nyní těžké hodnotit.

Novým šéfem českého hokeje se stal Hadamczik. Zvolen byl již v prvním kole

Rodák z Kravař má v rukávu schované velké plány, chce zběsile objíždět domácí kluby, stát se schopným manažerem, který na horkých křeslech v Praze vylepší stávající komunikaci a přinese do hokejové kasy taky nějaký ten slušný a čistý peníz. Když si tohle všechno člověk poslechne, nemá zřejmě důvod zkušenému sedmdesátníkovi nevěřit.

Hokejová fraška

Jenže Hadamczik moc dobře ví, že ho na svazu čeká mnohem více práce, než jen zběsilé plnění bodů svého volebního programu. Musí získat lidi na svou stranu, musí začít s obsáhlým úklidem libeňských kanceláří. A ne pouze tím, že všem na stůl položí papír s výpovědí. Kritickou část zvládl s přehledem, nyní však musí přijít také činy. A času příliš nemá.

Ale zpět na sobotní předávání klíče od hokejového vládnutí. Tam se kromě všudypřítomné dobré nálady děly věci, které dokonce mezi některými hokejovými labužníky zastínily korunovaci Aloise Hadamczika a veškeré debaty o tom, jestli je tento krok správný či nikoliv, odložily takříkajíc do šuplíku. O vděčnou pozornost se tu starali úplně jiní.

Kdo místo Krále? Nového šéfa českého hokeje čeká boj se zažitými (ne)pořádky

Měla to být vážná volba, pozornost celé hokejové společnosti pochopitelně mířila přímo do nitra konferenčního sálu pražského hotelu Clarion. Jenže po několika momentech se z celého rádoby veledůležitého zasedání stala tak trochu fraška. A s pořádnou dávkou komického podtextu.

O první maškarádu se hned při proslovech kandidátů postaral Dominik Hašek, kterému se při otevírání složek se svými zápisky podařilo z řečnického pultu svrhnout těžkou lampu. Veselo bylo také v průběhu diskuse, tam si pro změnu hlavní slovo převzal pardubický boss Petr Dědek, jemuž bylo téměř nemožné odebrat mikrofon. Jeho chvíle slávy skončila až po téměř hodině slovních roztržek o tom, čí je vlastně jaká bábovička na hokejovém písečku, a na řadu konečně přišlo dlouho očekávané hlasování.

Hlasovací zařízení selhalo

Volba nového hokejového prezidenta měla proběhnout elektronicky, za spasitele technologického progresu bylo zvoleno hlasovací zařízení stanička, které se však po pár minutách marného boje s přítomnými delegáty stalo zbytečným. Prověření funkčnosti hlasovacích krabiček místy připomínalo záběry z výzkumného centra, přitom šlo o jediné: zmáčknout tlačítko kandidáta a počkat 60 sekund na výsledek.

Bohužel, taková zatěžkávací sada informací byla pro hlasující přespříliš. A navíc ani samotná stanička zdaleka nepředvedla svůj standartní výkon. Několik testovacích pokusů nevyšlo, na rozkaz „všichni zmáčkněte možnost 1“ stejně jeden z delagátů zmáčknul trojku. Ještě chvíli a celé volby by se jednoduše staly šaškárnou.

Alois Hadamczik: Do boje nejdu, ale nabízím hokejovému hnutí své služby

Na to už se nemohl dívat ani viceprezident svazu Aleš Pavlík, který po sérii zmařených pokusů se staničkami navrhl, jestli nebude lepší všem přítomným odebrat hlasovací zařízení a raději provést volbu pomocí papírových lístečků. A také se tak stalo. Elektronika šla zase projednou stranou, celé hlasování tak začalo hezky pěkně od píky.

Delegáti začali jeden po druhým házet své lístečky do volební urny, výsledek byl hned po pár minutách následující: novým šéfem hokejového svazu je Alois Hadamczik! „Děkuji všem za přízeň. Slibuji vám, že budu prezident, který nebude jen sedět v kanceláři v Libni,“ pronesl ihned po jmenování na klíčovou pozici svazu.

A horká debata se okamžitě rozproudila také mezi hokejovými fanoušky. „Jak se zdá, tak příští domácí hokejové hry uvidíme v Kravařích,“ napsal jeden z uživatelů na Twitteru. „Rádio Orion se stává novým mediálním sponzorem národního týmu,“ napsal s mírnou dávkou nadsázky odkazující na osm let starou událost další z účastníků diskuse.

GLOSA: Kdo je bídák, kdo je hrdina? O přebornících v překřikování

Takže? Varianta Hadamczik příliš nenadchla, ale zároveň ani nezklamala. Ve finále se hokejová společnost shoduje: „Není to dobře, není to špatně. Je to však zřejmě volba nejmenšího zla.“ A nezbývá než věřit, že sobotní legrace v pražském hotelu nemá s hokejovými zítřky v Česku nic společného.