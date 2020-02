Pořadatelé proto přivolali rychlou záchrannou službu. „Po nárazu do mantinelu utrpěl otřes mozku a byl krátce v bezvědomí. Záchranáři měli podezření, že si mohl poranit páteř. Proto mladého muže transportoval vrtulník na urgentní příjem do nemocnice v brněnských Bohunicích,“ informovala o události mluvčí jihomoravské záchranky Hedvika Kropáčková.

Sokol Březina - Dynamiters Blansko 2:2 předčasně ukončeno

Třetiny: 2:1, 0:1 - ukončeno ve 35. min. Branky: 12. a 17. Dupljaku - 6. a 21. H. Grünwald. Rozhodčí: Karpíšek - Bernard, Procházka. Vyloučení: 3:6. Navíc: Jakubec 10. min OT. Bez využití. Diváků: 90.

Březina: Jakubčík - Švejda, Cívka, Pokorný, Štěrba - Hroudný, Beutl, Jarolím - Vlček, Nevřela, Kozel - Dupljaku, Václavík, Beneš. Trenér: Igor Apostolidis.

Blansko: Šenk - Jakubec, Pilát, M. Antoňů, Sedláček - Berka, Jílek, T. Antoňů - Kuběna, Král, H. Grünwald - Šmahel, Antal. Hrající trenér: Marek Antal.

Podle jeho otce Marka Antoňů, který je zároveň kapitánem blanenského týmu, se naštěstí podezření na poranění páteře nepotvrdilo. „Syn narazil po souboji v rohu kluziště hlavou do mantinelu a hnul si s krční páteří. Vyšetření však naštěstí závažné poranění neodhalilo. Měl by být brzy v pořádku,“ řekl Deníku blanenský hokejista.

Do ukončení mělo utkání vyrovnaný průběh. Hosté šli do vedení, ale domácí Sokoli ještě do přestávky stihni otočit skóre. Ve druhé třetině Hynek Grünwald svým druhým gólem vyrovnal. Po zranění Tomáše Antoňů se vedení obou týmů dohodla, že v utkání nebudou pokračovat.