„Soupeři gratuluji, předvedl perfektní bojovný a kolektivní výkon. Já jsem s tím tak nějak počítal, bohužel hráče jsem dostatečně nepřesvědčil o tom, že to bude těžký zápas. Přistoupili jsme k utkání opravdu šíleně. Jsem hodně naštvaný, stalo se přesně to, před čím jsem tým varoval. Kluci si po pár vítězstvích začali myslet, že se každý porazí sám,“ hromoval po zápase trenér Michal Konečný.

II. liga - 8. kolo:

Hokej Vyškov

- SHKM Baník Hodonín 3:6

Třetiny: 1:1, 1:2, 1:3. Branky (nahrávky): 15. Romančík (Blaha, Mikulík), 22. Čuřík (Mikulík, Blaha), 60. Studený – 17. Medek (Krejčiřík), 29. Sajdl (Matějka, Billa), 35. Dufek (Charvát, Krejčiřík), 43. Dufek (Šmach, Charvát), 54. Matějka (Medek), 57. Peš (Billa, Kališ). Rozhodčí: Šutara - Gančarčík, Hladík. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:2. Oslabení: 0:0. Střely: 33:34. Diváků: 227.

Vyškov. Micka (Šarman) – Vosátko, Blaha, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Hohl – Kořenek, Sebera, Weintritt – Čejka, Janeček, Tomajko – Čuřík, Vašíček, Romančík – Dobiáš, Komínek, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 7 7 0 0 0 43:6 21

2. Vyškov 7 5 0 0 2 33:22 15

3. Kopřivnice 8 4 0 2 2 34:34 14

4. Val. Meziříčí 7 3 1 1 2 19:20 12

5. Havl. Brod 8 4 0 0 4 30:34 12

6. Havířov 7 3 0 1 3 21:20 10

7. Žďár n. S. 6 3 0 0 3 18:24 9

8. Nový Jičín 7 1 2 0 4 18:24 7

9. Hodonín 7 1 1 1 4 19:27 6

10. Vel. Meziříčí 7 2 0 0 5 13:24 6

11. Opava 7 1 1 0 5 15:28 5

Příští zápasy: Kopřivnice – Vyškov, sobota 22. 10. (17:00). Havlíčkův Brod – Vyškov, středa 26. 10. (18.00).

Začátek přitom nevypadal až tak zle. Byl z obou stran opatrný, ale skóre otevřeli Vyškovští, když využili první přesilovku. Blahovu ránu ještě gólman vyrazil, ale Romančík už ho z dorážky překonal. Dvouminutovou početní převahu využili do přestávky i hosté díky Medkovi, přesto ve druhé části hry šli domácí znovu do vedení. Přišel další potrestaný faul hostů, o což se postaral tečí Mikulíkovy rány Jakub Čuřík.

„Udělala se nová přesilovková pětka a tahle situace byla trochu improvizace, snažil jsem se o teč do prostoru a spadlo to tam,“ okomentoval střelec.

Jenže od poloviny normální hrací doby to šlo s vyhlídkami domácího mužstva z kopce. Po rychlém protiútoku přišlo vyrovnání Sajdla, v početní převaze pak Hodonín díky Dufkovi skóre otočil a vedl po dvou třetinách 2:3.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, začalo to už první třetinou, byli jsme lehkovážní a celý zápas se od toho odvíjel. Potvrdilo se, že v této soutěži snad kromě Znojma může porazit každý každého. My si na sebe trochu upletli tím vstupem do sezony bič. Už se ví, že se s námi musí počítat a mančafty nám to nedají zadarmo,“ dodal Čuřík.

Slušně zaplněná tribunka ještě doufala v podobný obrat jako v předchozích zápase proti Novému Jičínu, jenže ten nepřišel. Naopak, po krásné kombinaci hosté zvýšili opět Dufkem, Matějka proměnil samostatný únik a po nedůslednosti vyškovské defenzivy se tři minuty před koncem prosadil i Peš.

Vyškov se zmohl už jen na kosmetickou úpravu skóre, když v posledním minutě zamířil přesně Adam Studený.

„Já jsem předpokládal, že Hodonín předvede bojovný a týmový výkon, bohužel naše hráče jsem o tom asi dostatečně nepřesvědčil, z naší strany toho hokejově na ledě bylo málo nebo spíš nic. Tréninkové tempo nemůže stačit. Takhle se prostě nebojuje. Musíme se vrátit zpátky k tomu, co jsme hráli, důrazu, bruslení a pohybu,“ dodal kouč Vyškova.

Hodonínští tak zaznamenali druhé vítězství po sobě. Po domácím dvoubodovém (5:4 po prodloužení) nad Kopřivnicí importovali nečekané tři body z Vyškova, takže spokojenost v jejich táboře je nasnadě.

„Hráli jsme proti velice kvalitnímu týmu a myslím si, že rozhodlo větší srdce a větší touha našich kluků. Konečně jsme se také probudili v ofenzivě a konečně nám tam taky spadly nějaké branky. Věřím a doufám, že nás to nakopne do dalších zápasů,“ chválil své svěřence trenér Radko Křivinka.

Reparát mohou Vyškované složit už v sobotu v Kopřivnici. Ve středu pak zavítají do Havlíčkova Brodu.