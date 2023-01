Na konci první minuty otevřel skóre přesnou střelou z mezikruží Marek Tecl, ale už po dvaceti vteřinách všem ujel Dominick Vašíček a zavěsil na 1:1. V deváté minutě v přečíslení dva na jednoho chtěl Dominik Hohl naservírovat Popelkovi, ale jeho přihrávku si srazil do sítě bek domácích. V jedenácté minutě to už bylo o dva góly, když Havlíčkobrodští se v oslabení pustili i do útoku a výsledkem byl protiútok Vyškova čtyři na dva. Vojtěch Dobiáš ho vyřešil ranou pod víko. Bleskově přišlo snížení po pěkné domácí kombinaci a zakončení Duška, ale ještě do první sirény Matěj Sebera po najetí do útočného pásma poslal kotouč po mantinelu Dobiášovi a ten mu ho v pravou chvíli vrátil. Další rána nahoru, další gól a po první třetině vedení 4:2.

II. liga - východ:

BK Havlíčkův Brod

– Hokej Vyškov 6:5 po s. n.

Tretiny: 2:4, 1:0, 2:1 - 0:0. Branky (nahrávky): 1. Tecl (Kuchta, Holenda), 11. Dušek (Kliment, Kopic), 28. Petržilka (Dušek, J. Vašíček), 45. Dušek (Petržilka, Valášek), 47. Valášek (Benák, Dušek), rozh. nájezd: Dušek – 2. D. Vašíček (Dobiáš, Hefka), 9. Hohl (Janeček, Weintritt), 11. Dobiáš (D. Vašíček, Sebera), 17. Sebera (Dobiáš, Hefka), 45. Hefka (Tomajko, Weintritt). Rozhodčí: Maťašovský – Maloušek, Hübl. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Oslabení: 0:1. Diváků: 245.

Vyškov: Šarman (Lambert) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Riedl, Žižka – Kořenek, Tomajko, Weintritt, Sebera, D. Vašíček, Janeček, Chludil, Snášel, Popelka, Dobiáš, Komínek, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 30 26 2 2 0 174:50 86

2. Kopřivnice 29 14 3 5 7 118:111 53

3. Vyškov 29 14 2 4 9 114:95 50

4. Havířov 29 14 2 4 9 101:84 50

5. Val. Meziříčí 29 12 3 1 13 89:106 43

6. Opava 29 9 6 3 11 93:105 42

7. Havl. Brod 29 11 3 1 14 114:125 40

8. Hodonín 29 7 6 5 11 82:88 38

9. Nový Jičín 29 10 3 0 16 93:98 36

10. Žďár n. S. 29 6 0 6 17 77:146 24

11. Vel. Meziříčí 29 5 2 1 21 66:113 20

Příští kolo: Vyškov – Opava, sobota 28. 1. (15.00).

„První třetina byla výborná, dělali jsme si, co jsme chtěli,

vypadalo to, že z toho bude pohodlné vítězství. Jenže paradoxně nám to ublížilo, přišlo naše uspokojení a najednou jsme začali hrát jak profesoři. Bez důrazu, bez tlaku, koledovali jsme i o to, co přišlo,“ posteskl si kouč hostů.

Bohužel pro jeho tým dokázali domácí srovnal na 4:4 a v poslední třetině i z 3:5 na 5:5. Možná trochu paradoxně úplně poprvé premiérové druholigové sezoně tak Vyškov absolvoval samostatné nájezdy. Uspěl jen Dobiáš, čtveřice Vašíček, Popelka, Komínek a Mikulík nájezd neproměnila. Jediným skórujícím hráčem tak zůstal domácí Dušek. Hosté si tak na zpáteční cestu přibalili jen bod.

„Po první třetině jsme si asi mysleli si, že to přijde samo jako minulý zápas. Havlíčkův Brod byl od druhé třetiny lepší, bruslivější. Nechci, aby to vyznělo, jako že tady machruju, ale my jsme si od druhé třetiny mysleli, že se porazí sami. Byli jsme bez pohybu, dlouho jsem od nás neviděl tak špatné dvě třetiny. Nakonec můžeme být rádi za ten bod. Ještě když vedeme 5:3, dáme gól v oslabení, a stejně to neudržíme. Bohužel, dozadu jsme dneska totálně vyhořeli. Teď nemyslím obránce, ale celou obrannou hru. Upozorňoval jsem o přestávkách, že to není hotový a nebylo. Měli bychom se z toho poučit,“ dodal k hodnocení Konečný.

Domácím bruslařům se tak až na třetí pokus podařilo porazit Vyškov a se dvěma body jsou spokojení.

„Byl to velmi těžký soupeř, jak postavením v tabulce, tak výkony. Dva body bereme všemi deseti. Mužstvu patří především za těch posledních čtyřicet minut velká pochvala, jak se několikrát dokázalo zvednout. Myslím si, že si kluci za vítězstvím šli a je v pořádku, že jsme získali dva body,“ radoval se po utkání Radek Haman, asistent hlavního trenéra Aleše Kraučuka.