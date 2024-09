Vyjma úvodu zápasu měli hosté výraznou převahu, ale gólově ji vyjádřili již až v poslední třetině. Za velkého přispění domácího týmu, který rychlonohým vyškovským mladíkům čelil i fauly. Vyloučení hosté třikrát potrestali.

II. liga - východ:

HHK Velké Meziříčí – Hokej Vyškov 4:7

Třetiny: 2:2, 1:0, 1:5. Branky (nahrávky): 10. Doležal (Kuba), 12. Paleček (Juráň, Kališ), 37. Dolníček (Orsech, Broža), 57. Chvátal (Meluzín) – 5. Zabloudil (Štefka, Šindelek), 16. Dufek (Zabloudil, Komínek), 41. Komínek (Dufek, Tomajko), 48. Vašíček (Šindelek, Mikulík), 49. Komínek (D. Hohl, Lehečka), 51. Lekeš (P. Hohl, Zabloudil), 60. Sedláček (Kořének). Rozhodčí: Hort - Tichý, Štěrba. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:3. Diváků: 345. Střely na branku: 23:53.

Velké Meziříčí: Bizoň (J. Juda) – P. Slabý, Ambrož, A. Burian, Kališ, Dolníček, Orsech, Horký, Švejda – Meluzín, Kuba, Doležal – Juráň, Křenek, Paleček – Chvátal, Medek, Vedral – V. Nesvadba, V. Burian, Broža. Trenér: Pavel Kubiš.

Vyškov: Kořének (Šarman) – Hefka, Mikulík, P. Hohl, Sedláček, Šindelek, D. Hohl, Dufek – Lehečka, Zabloudil, Vašíček – Komínek, Lehečka, Tomajko – Štefka, Vašíček, Krejčiřík – Zabloudil, Bartes, Lekeš – Tomek, Nesvadba. Trenér: Michal Konečný.

„V té třetí třetině byl hodně důležitý rychlý vyrovnávací gól Komínka hned v první minutě. A samozřejmě jsme si pomohli dvěma góly ve čtyřminutové přesilovce. Ale musím říct, že ten náš tlak byl enormní a skóre jsme zaslouženě otočili,“ komentoval výhru spokojený kouč Vyškova.

Rozjezd hostů byl ale pozvolný, i když se poměrně rychle ujali vedení trochu šťastnou brankou Matěje Zabloudila. Domácí na poslední chvíli posílili tým o zkušené borce z Jihlavy a Třebíče a gól v jejich síti je nerozhodil. Trpělivou a bojovnou hrou skóre do konce první třetiny otočili. Od druhé ale už otěže zápasu jasné držel Konečného tým. Pro něj bohužel dlouho bez efektivní koncovky.

„Ve druhé třetině tam už byl náš tlak. Chce se říct, že všechno bylo dobře, ale nepadalo nám to tam. Nešli jsme až tak důrazně do brány a vzadu jsme si to komplikovali. A nakonec jsme dvě minuty před koncem dostali, řekl bych, spíše vlastní, nebo nešťastný polovlastní gól. Ale pořád jsem věřil, že nějaká ta sportovní spravedlnost přece musí být. Proto v přestávce nebyla v kabině žádná bouřka. Viděl jsem jak kluci bojovali a snažili se. Ale něco jsme udělat museli, takže jsme trochu pozměnili sestavu a útoky. Bušili jsme do nich a ono to pak přišlo,“ řekl Konečný.

V první minutě poslední třetiny jeden z domácích obránců tečoval pod víko střelu Komínka a jak to bývá, »gólový pytel« se protrhl. Hosté přidali další čtyři branky a zápas v pohodě dohráli.

„Sice mě mrzí ten čtvrtý gól, který jsme dostali zbytečně, protože už jsme zase hráli jenom dopředu. Ale od druhé třetiny jsme hráli dobře. Teď nás čekají dva těžké zápasy a my si musíme toto utkání rozebrat a vyvarovat se těch zbytečných chyb a nedostatků,“ dodal vyškovský lodivod.

Jím zmíněnými dalšími soupeři budou dva zřejmě největší favorité druhé ligy. Ve středu přijede do Vyškova Znojmo a v sobotu Konečného svěřenci nastoupí v Havířově.