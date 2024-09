Za třemi body táhl domácí partu především vyškovský odchovanec Matěj Zabloudil, který jeden gól dal a na tři přihrál.

2. liga - východ:

Hokej Vyškov – HC Orli Znojmo 5:2

Třetiny: 1:0, 3:1, 1:1. Branky (nahrávky): 15. Vašíček (Zabloudil, Sebera), 23. Šindelek (Zabloudil, Vašíček), 24. Sedláček (Lekeš, Krejčiřík), 39. Tomajko (Zabloudil), 58. Zabloudil (Sebera) – 27. Pozděna (Bícha, Kubíček), 49. Havlát. Rozhodčí: Čunocka - Bubela, Kalina. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Oslabení: 1:0. Diváků: 160.

Vyškov: Kořének – Dufek, Hefka, Šindelek, Mikulík, D. Hohl, Sedláček, P. Hohl – Komínek, Lehečka, Tomajko – Zabloudil, Vašíček, Sebera – Lekeš, Krejčiřík, D. Štefka – Tomek, Bartes, Nesvadba. Trenér: Michal Konečný.

Znojmo: Maláč – Sova, Hrůzek, Jenáček, Hodinář, Motloch, P. Kubíček – P. Beránek, A. Zeman, Cakl – Karafiát, P. Urban, Bárta – Masař, Havlát, Bícha – Pozděna. Trenér: Milan Procházka.

„Hrál opravdu výborně, hodně bruslil a vždy byl tam, kde měl být. Ale to se od něho očekává a já musím říct, že na vítězství mají stejnou zásluhu i ostatní hráči. Byl to týmový výkon a celkově z obou stran nadstandardní druholigový hokej a myslím si, že to tak vnímala i zaplněná tribuna,“ chválil spokojený vyškovský lodivod.

Jeho tým se rozjížděl trochu pomaleji a v úvodu domácí čelili náporu hostů. Tlak přežili, vyrovnali hru v poli a dokonce se jim podařilo získat vedení. V závěru třetiny zakončil vydařenou kombinaci a Zabloudilovu přihrávku Dominick Vašíček. Určitě zaslouženému vyrovnání zabránila horní tyčka branky Vašíčkova jmenovce Kořénka. Tu orazítkoval orel Petr Beránek.

„Znojmo fakt začalo výborně. Tlačilo a nás neskutečně podržel Kořének v bráně. Navíc se nám podařilo nám dát gól na 1:0. Ve druhé třetině jsme je už přehrávali a dali jsme pěkné góly po pěkných akcích. Za stavu 3:0 jsme se ale zbytečně dohadovali s rozhodčím, ztratili koncentraci a dostali branku na 3:1. To nás trošku zbrzdilo, ale tentokrát klasicky »do šatny« jsme dali uklidňující čtvrtý gól. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že nebudeme jen bránit náskok. Měli jsme dost šancí a mohli jsme zápas rychle definitivně rozhodnout. Bohužel nám to tam nepadalo a naopak inkasovali jsme laciný gól. Naštěstí tentokrát nás to nerozhodilo, kontrolovali jsme hru na nakonec přidali i pátý gól,“ komentoval průběh zápasu Konečný.

Druhá liga má letos lichých třináct účastníků, takže týmy budou průběžně mít nestejný počet sehraných zápasů. Vyškov má navíc odložené utkání prvního kola s Valašským Meziříčím. Po třech kolech jsou Vyškované čtvrtí a spolu s Havířovem jsou už jediní dva bez ztráty bodu. Naproti tomu Znojmo je překvapivě v trojici, která ještě nebodovala. Dále Kopřivnice a Velké Meziříčí. Ve čtvrtém kole pojede Vyškov v sobotu právě do Havířova a ve středečním pátém má volný los.