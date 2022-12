„Jako malý kluk jsem zažil Duklu Vyškov a obecně dobu, kdy Vyškovu sportovně vládl hokej. Takže jsem samozřejmě zaregistroval, že Hodonín prodal licenci. Navíc manželka se mě ptala, jestli kdyby do toho Vyškov šel, jestli bych za něj hrál. Moc šancí jsem tomu nedával a vidíte, je to tady. Je skvělé být doma ve Vyškově. Na hokej mohou přijít blízcí, rodiče, neteře, a nikam necestujete. Trochu mě mrzí, že zimní stadion nemá větší kapacitu, mohl být třeba pro tisíc lidí, to ale není otázka na mě. Je super, že se sem vrátil ligový mužský hokej. Věřím, že se to bude dál rozvíjet, třeba se nezůstane jen u mužů a začne se budovat i mládež. Budu moc rád, když to půjde dopředu a já tomu pomůžu,“ ujistil rodilý Vyškovan.

I on se podílí na tom, že nováček si ve druhé lize vede velmi dobře. Třetí nejvyšší soutěž je těsně za polovinou a Vyškované se v ní většinou pohybovali na druhém a třetím místě. Teď je díky dohrávce a předehrávce sesadil z bronzové pozice Havířov. Má o čtyři body víc, ale také o dva zápasy víc…

„Kdyby nám to někdo řekl před startem sezony, tak to bereme všemi deseti, to je jasné. Ale na druhou stranu dobře víme, že bodů jsme mohli nasbírat ještě víc. Mohlo to být z naší strany o chlup lepší. Obecně ale můžeme být a jsme spokojeni, jak to probíhá. Je to první sezona úplně nového týmu. Hrál jsem na různých místech republiky, v několika klubech a vždycky jsem měl tak nějak štěstí na dobrou partu. A je to i tady, funguje to super a nemůžu k tomu říct vůbec nic špatného. V tomto ohledu máme velkou sílu týmu,“ zdůrazňuje kapitán mužstva.

V sedmatřiceti letech patří samozřejmě k nejzkušenějším hráčům, tahounům. Zahrál si extraligu dorostu i juniorů, v dospělých působil nejčastěji v I. lize. Pamatují si ho hlavně v Olomouci, své si uhrál v Třebíči a nakoukl i do takových bašt jako Vsetín či Prostějov, i když to už nebylo v dobách jejich největší slávy. Sám sebe ale za dosavadní vyškovské vystoupení moc hodnotit nechce.

„Já už jsem ve věku, s kterým je spojena trochu jiná role v týmu než kanonýr, mám tam svoje úkoly. Nechci honit osobní statistiky, jsem tu od něčeho jiného, ale na druhou stranu vím, že já jsem trochu spalovač šancí. Někdy přidám nahrávku tak nějak navíc, někdy bych zase propálil gólmanovi díru do břicha. Ale zásadně to neřeším, je jedno, kdo ty góly dá, nedělám z toho vědu. Před startem jsme si řekli, že chceme hrát atraktivní útočný hokej, aby nás bavil a bavil i diváky. Není to vždy jednoduché, ale snažíme se o to. Máme tým s nadprůměrným bruslením, v tomto předčíme soupeře, ale někdy to nevychází výsledkově. Někdy by se možná při vedení dalo to včas zavřít, vyhazovat puky a čekat na chyby soupeře, ale to asi přijde postupně s pokračováním sezony a hlavně v play-off. A mně osobně není cizí ani taktika více bránit a jezdit do brejků. Ale to je o týmové strategii, umím se přizpůsobit,“ vyzvedl přednosti týmu.

Východní skupině II. ligy zatím zcela suverénně kralují Orli Znojmo. Podle vyškovského kapitána zcela podle očekávání. Přidává hlas k názorů, že profesionální Znojmo je největší kandidát na postup a že by v této sestavě určitě hrálo klidný střed tabulky I. ligy.

„Znojmo se určitě porazit dá, ale porážet, to je něco jiného. Tím mám na mysli naši skupinu. Vyřadit je z play-off je něco hodně specifického. Navíc nechci soudit, jaká kvalita je ve druhé západní skupině. Pamatuji se, že už v minulých sezonách se říkalo, že moravská skupina je silnější, ale nevím, jakou formu mají třeba Letňany nebo Tábor. My jsme ve Znojmě dostali nadílku, i když do půlky zápasu to bylo celkem vyrovnané. Už před sezonou jsem říkal, že Znojmo moc bodů nepoztrácí, ve druhém vzájemném zápase jsme k tomu měli blízko my. Po zápasech nás chválili, že se někdo s nimi herně dokázal držet,“ favorizuje Jihomoravany mistr světa v inline hokeji z roku 2011.

Za trochu složitější, než na ambice Orlů, označil logicky navazující otázku, kam až může v této sezoně dokráčet Vyškov.

„Taková věštecká otázka. Ale tabulka je teď hodně vyrovnaná, každý zápas bude důležitý a já věřím, že play-off a nejlépe se začátkem doma nás nemine. A co se týče soupeře, Znojmo jsme už probrali. S Havířovem jsme odehráli minimálně vyrovnané souboje a byl by to zajímavý soupeř. A zdá se mi, že ze všech nejmíň nám herně sedí Kopřivnice, ale to se může změnit. Mimochodem náš domácí zápas s Kopřivnicí měl podle mě parametry play-off. Nemáme se čeho bát, máme na to, dostat se daleko,“ věří držitel zatím čtrnácti kanadských bodů za šest gólů a osm asistencí.

I Jakubův tatínek hrával hokej a co je ve Vyškově jaksi samo sebou, i ragby. Nejvíce pro dlouholetou kariéru mu dal, jak už bylo řečeno, dědeček, který byl profesionální trenér a například spolupracoval v Českých Budějovicích se slavným Luďkem Bukačem. Jakub sám začínal na starém vyškovském zimáku s hokejem už ve třech letech. Tehdy tam nebyly výjimkou tisícové návštěvy…

„Tohle nemůžu úplně srovnávat a ani s předchozími městy, kde jsem hrál. Je to hodně o velikosti tribuny, kapacitě stadionu. O tom jsem se už zmínil. Třeba se Vsetínem se to pochopitelně nedá porovnat, tam to byl zážitek snad do konce života, naopak když jsem byl v krajském přeboru, tam zase moc diváků nechodilo. Tak či tak, my jsme strašně rádi za každého, který zavítá se na nás podívat. Fanouškovská základna se musí vybudovat a bude to chvíli trvat, my se ale spíš musíme soustředit na hru. Když budeme hrát dobře, bude se zvedat divácká návštěva. Vidíme i slyšíme, jak nás podporují a je to radost,“ ujistil rodák z Opatovic, který je i nositelem Ceny fair play Českého olympijského výboru za záchranu lidského života. Přímo na ledě v Třebíči poskytl zásadní první pomoc hráči soupeře, který nečekaně zkolaboval při rozcvičování před prvoligovým zápasem.