„Věřím, že Znojmo už na nás nezanechá stopy a proti Valachům to urveme. Musíme mít na paměti, že i s nimi to zatím bylo hodně otevřené a těžko předvídatelné,“ zmínil trenér Michal Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov – HC Bobři Valašské Meziříčí

39. kolo, sobota 18. února, 15.00 hodin, ZS Vyškov

Tabulka:

3. Vyškov 34 138:115 59

6. Val.Meziříčí 34 107:127 49

Vzájemné zápasy: Valašské Meziříčí – Vyškov 2:6, Vyškov - Valašské Meziříčí – 3:4, Valašské Meziříčí – Vyškov 1:3

Na pozoru se jeho svěřenci musí ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že ValMez v minulém kole překvapivě udolal druhou Kopřivnici, když po první třetině vedl dokonce 4:0.

„Hrají venku většinou dobře ze zabezpečené obrany, gólman Slovák, jestli bude chytat, patří taky mezi ty nadprůměrné, rozhodně to není slabý soupeř. Navíc to my budeme muset tvořit,“ uvedl kouč.

Druhá výstraha, i když v podstatě jen faktická a statistická, je, že ve vzájemných zápasech Vyškova a Valašského Meziříčí zatím domácí celek nikdy nebodoval. Souboje na Valašsku Vyškov vyhrál 6:2 a 3:1, byť v tom druhém rozhodl Tomáš Komínek až minutu před koncem.

„Pamatuji si, že jsme tam mohli pohodlně odskočit daleko dřív, jen jsme nedávali branky. Uvidíme, s čím přijedou, ale musíme se vrátit k naší vlastní hře a pohlídat si jejich nejlepší hráče. Ze Znojma nemá smysl si dělat hlavu, sezona je dlouhá,“ řekl nejlepší střelec týmu.

Na vyškovském ledě se týmu v lednu proti Bobrům nepovedla druhá třetina a musel dotahovat. To se nakonec nepodařilo a prohrál těsně 3:4. A tak s podporou svých fanoušků na tribuně bude chtít prolomit tuto bilanci, tedy aby všechny body tentokrát zůstaly hostiteli.

„Tabulka se začíná brutálně vyrovnávat, pokud chceme být do čtverky, body potřebujeme. Teď je pátý Havířov a ten se s tím určitě nesmíří. Cesta povede hlavně přes domácí zápasy,“ pověděl Konečný. K dispozici by měl mít kompletní kádr.

DAVID MACH