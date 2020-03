V náhradním srpnovém termínu by se měl domácí turnaj místo přelomu dubna a května hrát podle původního plánu v Brně. Český tým tak bude moci usilovat o prvenství v celém seriálu Euro Hockey Tour. Tabulku vede o skóre před Švédy.

Další České hry (Carlson Hockey Games) se uskuteční už jako součást nové sezony v řádném termínu v dubnu a květnu příštího roku.



"S kolegy v dalších zemích jsme se shodli na tom, že rozhodnutí již nebylo možné odkládat. Jednoznačnou prioritou je ochrana zdraví a uvedený krok je nepříjemným, ale logickým a nevyhnutelným vyústěním situace, která v důsledku pandemie nastala," uvedl šéf Českého hokeje Tomáš Král.

"V každém případě chci ocenit přístup všech federací, protože jednota mezinárodního hokeje není tváří v tvář problémům, kterým čelíme, rozhodně prázdným slovem," prohlásil Král.





Svěřenci kouče Miloše Říhy, jenž loni na MS v Bratislavě dovedl mužstvo ke čtvrtému místu, měli začít přípravu 23. března v Karlových Varech. První zápasy EHCh byly na programu 8. a 10. dubna proti Rakousku v Linci a ve Znojmě. Další duely se měly hrát 16. a 18. dubna v Německu. Nakonec měla přijít na řadu domácí utkání se Slovenskem - ve středu 22. dubna a den nato v Hradci Králové.



"Je velmi pravděpodobné, že my i další země sehrajeme všechny zápasy ve stejném formátu a podle stejného rozlosování na jaře 2021, jak již některé země navrhly," uvedl generální sekretář Českého hokeje a koordinátor Euro Hockey Challenge Martin Urban.



Reprezentace tak v současnosti nemá naplánované žádné přípravné zápasy před MS ve Švýcarsku. Květnový vrchol mezinárodní sezony nebyl dosud oficiálně zrušen, ale tento krok už se zdá být po předčasném konci většiny evropských klubových soutěží jen formalitou. Hrát se mělo od 8. do 24. května v Curychu a Lausanne. Zrušeny již byly turnaje MS nižších divizí a také dubnové MS hráčů do 18 let.