„Nebyla to nacvičená akce, ale také to nebyla úplná premiéra, už jsem to párkrát dřív zkoušel. Byla k tomu ideální příležitost, měli jsme kotouč u nich ve třetině. Kluci na mě udiveně koukali, co se děje. Když jsem je poslal to říct našemu gólmanovi, i ten tomu nechtěl věřit. Ale vyšlo to a to je důležité,“ zdůraznil Konečný.

Zápas samotný přinesl pravou hokejovou bitvu. Opava do Vyškova přijela s velmi konsolidovanou obranou a předvedla kolektivní výkon s nebezpečnými protiútoky. Za to si odvezla bod a velmi dlouho to vypadalo, že by zisk aktuálně předposledního týmu tabulky na ledě třetího mohl být i tříbodový.

„Došlo přesně na to, co jsem říkal předem, Opava hrála velice dobře, upřímně řečeno, takhle disciplinovaný a opravdu týmový výkon jsem v této sezoně ještě neviděl,“ uznal Konečný kvalitu soupeře.

II. liga - východ

Hokej Vyškov

– HC Slezan Opava 2:1 po pr.

Třetiny: 0:0, 0:1, 1:0 – 1:0. Branky a nahrávky: 56. Komínek (Blaha, Vašíček), 61. Vašíček (Žižka, Sebera) – 32. Rousek (Beránek). Rozhodčí: Čuňočka – Tvrdý, Voznička. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváků: 300.

Vyškov: Kořének (Micka) – Hefka, Hohl, Mikulík, Blaha, Vosátko, Studený, Žižka – Kořenek, Tomajko, Weintritt, Sebera, Vašíček, Janeček, Čuřík, Snášel, Komínek, Dobiáš, Čejka, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 9 9 0 0 0 52:8 27

2. Vyškov 10 6 1 0 3 47:31 20

3. Kopřivnice 10 6 0 2 2 43:38 20

4. Havířov 10 5 0 1 4 32:29 16

5. Val. Meziříčí 9 4 1 1 3 24:27 15

6. Nový Jičín 10 3 2 0 5 31:30 13

7. Havl. Brod 10 4 0 0 6 36:47 12

8. Vel. Meziříčí 10 3 1 0 6 21:32 11

9. Žďár n.S. 8 3 0 1 4 21:34 10

10. Hodonín 10 1 2 1 6 25:38 8

11. Opava 10 1 1 2 6 20:38 7

První třetina gól nepřinesla, v polovině normální hrací doby pak ujel Tomáš Rousek a svůj nájezd na domácího gólmana Kořénka zakončil úspěšně.

Domácí dlouho bušili do pevně zajištěných opavských obranných vrat marně. A když už to vypadalo, že ten správný klíč k jejich odemčení nenajdou, vypálil od modré čáry Lukáš Blaha a Tomáš Komínek dorážkou vyrovnal.

„Člověk musí věřit až do konce. Měli jsme šance, ale soupeř byl v obraně houževnatý, držel modrou čáru a čekal na naše chyby. My jen dobývali a nakonec se dočkali odměny, povedlo se to,“ zmínil úspěšný střelec.

Jeho zásah do černého přišel čtyři minuty před třetí sirénou. V prodloužení, které se hraje tři na tři, se vytasil se zmíněným překvapivým tahem domácí lodivod. Hned v první minutě, když Vyškov měl v útočném pásmu puk na holích, odvolal gólmana a hrál power-play čtyři na tři. Něco opravdu málo vídaného a překvapilo to i samotné domácí hráče.

„No musím přiznat, že jsme z toho byli šokovaní. Na tréninku jsme to nezkoušeli,“ podotkl Dominick Vašíček.

Právě on byl totiž na konci akce, která znamenala bonusový bod pro Vyškov. Dostal čas na stahovačku do osy hřiště a následné přesné zamíření do horního rohu.

„Nakonec výborný tah, soupeři se stáhli na jednu stranu a já mohl využít prostor, který vznikl. Musím uznat, že Opava celý zápas skvěle bruslila, hrála do těla. Vyhovovalo jim naše malé hřiště, divím se, že jsou až na konci tabulky,“ dodal autor vítězného gólu.

Opavští hokejisté by sice před zápasem ve Vyškově bod brali, ale vzhledem k tomu, že je od tří dělilo pár minut, nebyl jejich trenér s konečným „řešením“ spokojený.

„Klukům nemám co vytknout, protože bojovali, podali jsme obětavý výkon a byl to dobrý hokej. Vyškov není v tabulce nahoře náhodou, my jsme bohužel dali i přes velké množství šancí jen jednu branku, na což se vyhrává těžko. Domácí pak už všechno házeli směrem na branku, nakonec jim tam jeden gól spadl a v prodloužení pak rozhodli. Je to škoda, jsou to dva ztracené body,“ řekl v hodnocení zápasu kouč Aleš Tomášek.

I dva body pro domácí z tohoto utkání může někdo označovat za ztrátu, ale kouč Vyškovanů to tak nevidí.

„Dnes byli skvělí oba gólmani, hosté odvedli obrovský kus týmové práce a o to víc si cením, že jsme to nakonec přeci jen dokázali zlomit. Do poslední chvíle jsme tlačili do plných a vyplatilo se. Svým klukům nemůžu vůbec nic vyčíst,“ zdůraznil Konečný.

Ve středu druhá liga vstoupí do druhé čtvrtiny základní části. Pro Vyškov byla ta první možná až nečekaně úspěšná a rádi by v tomto duchu pokračovali i v odvetách. Nastoupí na ledě ve Velkém Meziříčí , kde budou chtít navázat na jasnou domácí výhru 9:0.