Jako druholigoví benjamínci vystoupali krok za krokem po výsledkových schůdcích až tam, kam možná na začátku sezony jejich plány ani nedosahovaly. Semifinále třetí nejvyšší české soutěže, to je resumé premiérové sezony vyškovských hokejistů. Hlavním strůjcem tohoto super výsledku mimo led je samozřejmě hlavně majitel klubu Robert Hamrla.

Robert Hamrla. | Foto: se svolením Roberta Hamrly

Máme za sebou pro Vyškov první ligovou a velmi úspěšnou sezonu. Jak ji s odstupem necelého měsíce hodnotíte?

Velmi dobře, to ani nejde jinak. Stavěli jsme úplně nový tým, snažili se najít ten nejlepší mix kluků, aby si rozuměli, aby to do sebe i s vedením týmu zapadlo. A povedlo se, hráči se fantasticky semkli a byl z toho překvapivý a o to zajímavější výsledek. Těžko by na začátku někdo tipoval, že budeme hrát až do dubna.

Nemrzí teď zpětně neproměněné zápasové mečboly proti Letňanům? Přeci jen mohli jste proklouznout až do finále.

Těsně po vyřazení asi ano, ale od té doby už bylo dostatek času si uvědomit, že to, čeho tenhle mančaft dosáhl, bylo skvělé, opravdu maximum a možná ještě trochu víc. Samozřejmě ze sportovního hlediska chcete vyhrát i poslední zápas sezony, ale my Chance ligu hrát nechtěli, takže tohle je velká spokojenost.

Čekal jste třeba v polovině základní části, že to může takhle skvěle dopadnout?

Věděli jsme, že máme hodně mladý tým, většina klukům zatím opravdu nemohla nasbírat moc zkušeností. Když jsme se pohybovali mezi nejlepšími, říkal jsem si, jestli nepřijde nějaký hluchý měsíc, kdy těch bodů moc nezískáme, ale nic takového dlouhodobějšího nepřišlo. Byli jsme snad chvíli třetí, ale drželi jsme se celou dobu nahoře, a to mě opravdu mile překvapilo.

Přesto, byla nějaká chvíle, kdy jste hledal „jak dál“ nebo „co s tím“?

Víte, ani ne. Vše šlo hladce, kdybych měl říct, na čem z mého pohledu teď máme zapracovat, tak zmíním práci s fanoušky, aby chodili celý rok tak jak chodili na play-off. Zvlášť tam byli skvělí, je třeba jim moc poděkovat. Finančně jsme stabilizovaní, máme silného sponzora, dobré zázemí, hráčský kádr bude obměněn velmi kosmeticky, počítáme s brankářskou dvojicí Šarman, Synek. Máme na co navazovat, nic nechceme bourat, naopak budeme stavět a zpevňovat.

Zmínil jste fanoušky, kteří postupem sezony přicházeli hokeji ve Vyškově na chuť a jejich počet rostl…

Ano, jsem rád, že naši kluci je svými výkony postupně přilákali ve větším a větším počtu. Ale určitě na tom chceme pracovat dál. Zpočátku jich chodilo míň, já to přičítám tomu, že hokej tady dlouho nebyl a všichni se s tím museli sžít. Kluci jim pak začali dávat na ledě dobrou pozvánku. Věřím, že druhou sezonu už bude diváků jen přibývat, určitě jim vyjdeme vstříc, chceme rozšířit fanshop, přidat soutěž, budeme na tom pracovat.

Žádné zemětřesení v kádru se tedy nečeká. Přesto prozradíte už nějaká jména, na která bychom se mohli na podzim těšit?

Omlouvám se, ale na zveřejnění nějakých nových jmen je vážně brzy. Stěžejní hráči určitě zůstanou, co se týká příchodů, viděl bych to tak maximálně na tři, čtyři hráče, jinak to bude o stejném režimu jako v minulé sezoně.

V čem tkvělo to kouzlo týmu? Čím to, že to tak fungovalo?

Týmovost, soudržnost, výkon jednotlivých hráčů, těch pozitivních aspektů bylo hodně. Jednoduše řečeno, to mužstvo si prostě sedlo. Pro některé to byl obrat o sto osmdesát stupňů, třeba hráli loni se Zlínem o záchranu a tady najednou směřujete blíž a blíž k eventuálnímu postupu. Všichni samozřejmě včetně realizačního týmu zaslouží pochvalu.

Takže se mají diváci i příští rok na co těšit?

Jednoznačně. Já věřím, že příští sezona bude z našeho pohledu minimálně stejně tak dobrá jako ta minulá. Navíc jak jsem říkal, chceme rozšířit fanouškovou nabídku, vylepšit bufet, zavést soutěže, budeme mít širokou nabídku i pro ně.

A ještě jedna trochu osobní otázka, jste i generálním manažerem Zlína. Dva týmy v play-off dvou rozdílných soutěží, jak se to dalo zvládat?

Jednoduché to ani být nemohlo, situace a vývoj ve Zlíně si vyžadovaly moji velkou pozornost a čas, ale oboje jelo plnohodnotně. Ve Vyškově jsme si nastavili pravidla, druhá liga je poloprofi soutěž a zvládli jsme to díky skvělým spolupracovníkům, které tu mám.

DAVID MACH