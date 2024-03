Do sítě Techniky Brno poslali hokejisté Vyškova sedm puků, přesto museli do závěrečných vteřin bojovat o vítězství. V předposledním kole základní části východní skupiny II. ligy přivezli z Brna »divokou« výhru 7:6.

Ve II. lize prohráli hokejisté Techniky Brno doma s Vyškovem 6:7. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

Hodnocení zápasu potom tak trochu uniklo z vyškovské šatny. „Dnes jsou na tom pozitivní jenom ty tři body,“ konstatoval neidentifikovaný autor, přičemž to nebyl trenér ani nikdo z realizačního týmu… Z tohoto »koše« bylo hodnocení ještě kritičtější.

„Dnešní utkání jsme neodehráli vůbec podle našich představ. Byl tam špatný pohyb, nedisciplinovanost, nedůraz před vlastní brankou, hráči nepomohli brankářům a po chybách jsme inkasovali jednoduché góly,“ láteřil po zápase téměř rozlobený asistent trenéra Konečného Igor Apostolidis.

II. liga - východ:

Technika Hockey Brno

– Hokej Vyškov 6:7

Třetiny: 4:3, 0:2, 2:2. Branky (nahrávky): 2. Martinec (E. Pospíšil), 7. E. Pospíšil, 16. P. Čermák (T. Pigl), 19. Benýšek (Martinec, E. Pospíšil), 55. P. Čermák (K. Holík), 60. Martinec (E. Pospíšil, T. Handl) – 6. Popelka (Studený, Hefka), 10. J. Štefka (Tomajko), 14. Sebera, 32. Tomajko (J. Štefka), 34. Komínek (Krejčiřík, Lehečka), 41. Lehečka (Komínek, Popelka), 48. Lehečka (Komínek). Rozhodčí: Čuňočka – Tichý, Viskot. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváků: 131.

Technika: Nešpůrek (Šurý) – Úlehla, Fajmon, M. Dufek, Kališ, Kubica, P. Vašíček, K. Holík, Remta – T. Pigl, M. Pigl, E. Pospíšil – Zduba, Bartes, P. Čermák – Masař, Martinec, Vach – Benýšek, Račický, T. Handl. Trenér: Martin Stloukal.

Vyškov: Šarman (21. Synek) – Holemý, Hefka, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Janeček, Kořenek, D. Vašíček – Tomajko, Lekeš, J. Štefka – D. Štefka, A. Popelka, Lehečka – Krejčiřík, Komínek, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 43 35 2 4 2 253:98 113

2. Vyškov 43 26 4 3 10 216:148 89

3. Hodonín 43 18 8 2 15 147:129 72

4. Opava 43 18 6 3 16 137:130 69

5. Havl. Brod 43 20 2 1 20 148:135 65

To všechno, co naznačil, se týkalo především první třetiny. V ní hosté dvakrát srovnali domácí vedení, pak vedli, ale do šatny šli zase s náskokem domácí. A zaslouženě. Hráli bojovný hokej, vytvářeli závary před gólmanem Dominikem Šarmanem, kterého tak »vyhnali« v branky. Měli víc šancí. Výrazný rozdíl ve stylu hry obou soupeřů kopírovaly právě vstřelené góly. Zatímco hosté je dávali převážně po rychlých brejcích nebo kombinacích, domácí vyjma jednoho všechny dotlačili ze skrumáží takřka ve vyškovském brankovišti.

Není divu, že v přestávce po první části bylo šatně hostů trochu dusno. Domluva ale evidentně zabrala. Technika sice ve druhé třetině zase měla nějaké příležitosti, ale Vyškovští už začínali být pány ledu. Od začátku třetí třetiny už jejich převaha byla markantní. A když pak utekli na 7:4, mělo být rozhodnuto. Jenže zase přišlo to, co v první dvacetiminutovce. Studenti sice na postupovou osmičku už dosáhnout nemohou, ale nesložili zbraně a pět minut před koncem a v poslední minutě zase dotlačili do vyškovské sítě dva kotouče. Možná pro hosty bylo štěstím, že ten druhý, kontaktní až sedmatřicet vteřin před koncem. Na nic víc už Technice nezbyl čas. Ale je také potřeba říct, že jí hostéuž nic nedovolili. Dokonce ani odvolat brankáře, zápas dohráli v obranné třetině domácích.

„Technika teď má skoro jiné mužstvo, než s jakým soutěž začínala. Třeba dnes tam měla šest hráčů z první ligy, takže ta kvalita tam je. Ale to nás nemůže utěšovat. S hrou i výsledkem je absolutně nespokojenost. Myslím, že po povedeném utkání proti Havířovu jsme sem přijeli nedostatečně koncentrovaní. Po první přestávce, kdy se v kabině samozřejmě trošičku zvýšil hlas, protože se to prostě muselo změnit, to pak bylo o trošičku lepší. Ale ten závěr nás vrátil zpátky a zase jsme dostali laciné branky,“ neměnil Apostolidis kritický podtext svého hodnocení.

Druhá liga bude mít o víkendu na pořadu poslední kolo základní části. Vyškovští svůj zápas v Novém Jičíně, který je v tabulce šestý, předehrají už v pátek (18.00).