Na rozdíl od předchozích vzájemných zápasů tentokrát šli Vyškované do trháku 4:1 na začátku druhé třetiny a vypadalo to na jejich hladkou výhru. Opavští se vzpírali osudu, ale na dosah už se nedostali a tři důležité body si připsal Vyškov.

„Pořád platí, že chceme skončit do čtvrtého místa a začít play-off doma. Opava určitě taky, sice jí nevyšel úvod sezony, ale postupně šplhá nahoru, je to dobrý tým a jeden z těch, který by nám mohl překazit plány. Dnes jsme dostali zápas brzy pod kontrolu a až na malé výkyvy jsme ji drželi až do konce. To bylo důležité, nedali jsme už Opavě nějaký větší prostor, aby nás zaskočila a bylo z toho nějaké drama,“ shrnul dění na ledě vyškovský trenér Michal Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– HC Slezan Opava 6:4

Třetiny: 2:0, 3:2, 1:2. Branky (nahrávky: 14. Kořenek (Studený, Hefka), 15. Popelka (Janeček, Vosátko), 25. Vašíček (Kořének, Žižka), 31. Komínek (Popelka), 39. Komínek (Vosátko, Luža), 54. Komínek (Hefka) – 22. Kadula (Malina, Věntus), 33. Malina (Rousek), 41. Šindelář (Rousek, Kadula), 60. Danielčák (Thiel, Beránek). Rozhodčí: Šico – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 10:9. Využití: 2:2. Diváků: 110.

Vyškov: Kořének (Šarman) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Vašíček, Dobiáš, Tomajko, Lekeš, Sebera, Janeček, Popelka, Kořenek, Komínek, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 30 26 2 2 0 174:50 84

2. Kopřivnice 30 15 3 5 7 123:114 56

3. Vyškov 30 15 2 4 9 120:99 53

4. Havířov 30 14 2 4 10 102:88 50

5. Havl.Brod 30 12 3 1 14 121:130 43

6. Val.Meziříčí 30 12 3 1 14 94:113 43

7. Opava 30 9 6 3 12 97:111 42

8. Hodonín 30 8 6 5 11 86:89 41

9. Nový Jičín 30 10 4 0 16 98:102 38

10. Žďár n. S. 30 6 0 7 17 81:151 25

11. Vel.Meziříčí 30 5 2 1 22 69:118 20

Příští zápasy: Velké Meziříčí – Vyškov, středa 1. 2. (18.00), Vyškov – Havířov, sobota 4. 2. (15.00).

Už po dvaatřiceti sekundách putoval za lavici hanby hostující Jiří Šindelář. Přesilovku mohl

využít Matěj Mikulík, kotouč ale v rozhodující chvíli netrefil ideálně. S početní výhodou následně nedokázal dobře naložit ani Slezan. Důležitá pasáž byla v rozmezí padesáti vteřin mezi 14. a 15. minutou. Nejprve do sítě sklepl Matěj Kořenek těsně před brankářem nahození Adama Studeného od modré čáry. A za padesát vteřin to bylo dva nula, když Adam Popelka ranou z ostrého úhlu nachytal na hruškách opavského gólmana Dominika Pitáka.

Hned po přestávce se Slezané dostali do hry. Puk po nahození od modré si zahrál na kulečníkový karambol a po sérii odrazů se objevil před Kryštofem Kadulou, před nímž už zívala jen prázdná brána. Vyškovští ovšem získali brzy náskok zpět. Pár sekund po skončení přesilovky si Dominick Vašíček nabruslil do mezikruží a pálil přesně.

V půlce zápasu to bylo dokonce 4:1, zakončení v přesilovce na sebe vzal sniper Tomáš Komínek a Piták toho moc neviděl. A dál už se díval jen ze střídačky, do branky šel Yan Sotlar. Mimochodem, v domácí kleci odchytal celý zápas Michal Kořének, který se vrátil z univerziády v Lake Placid a přes čtyři obdržené góly byl Konečný s jeho výkonem spokojený.

„Chytal výborně, nevypadávaly z něj puky, podpořil naši důležitou výhru. Za góly nemohl, většinou shoda náhod, suverénní výkon,“ chválil Konečný.

Slezané se sice nevzdali, ale vždy, když udělali gólový krok ke svému hostiteli, ten dokázal odskočit. V třiatřicáté minutě se dva domácí hráči srazili ve vlastním pásmu a nadvakrát se prosadil Vlastimil Malina, jenže ještě před druhou sirénou zvýšil z těžkého úhlu Tomáš Komínek.

Nejblíž zdramatizování zápasu byli hosté jedenáct vteřin po začátku třetí třetiny, když odraz od zadního mantinelu dorazil do sítě Jiří Šindelář a následně měli příležitosti v početní převaze, ale na dostřel už se nedostali.

„Tam to ještě mohlo možná sklouznout z hladkého průběhu, ale dnes jsme hráli oslabení i přesilovky výborně a bez větších problémů jsme to zvládli,“ upozornil trenér.

Pojistka přišla šest minut před koncem, při brejku dva na jednoho Vlastimil Hefka naservíroval na zlatém podnose hattrick Komínkovi.

„Pomohli mi k tomu spoluhráči, góly jsem dal já, ale je to i jejich velká zásluha. Při prvním v přesilovce dobré clonění před brankářem a při dalších dvou mě kluci velmi dobře našli a už to pro mě nebylo moc těžké,“ okomentoval třígólový střelec.

Hosté už jen korigovali v poslední minutě Danielčákem na konečných 6:4.

„Bohužel jsme od začátku zápasu byli o něco horší, ale musím říct, že to byl trošku z naší strany smolný zápas a bylo tam hodně vyloučení… K výkonu rozhodčích se raději nebudu vyjadřovat. Dneska nám chybělo proměňování šancí, trošičku tam byla i smůla, dali jsme si de facto tři vlastňáky. Vyškov je silný v osobních soubojích, ale nebyli jsme úplně bez šance,“ komentoval výsledek trenér Opavy Aleš Tomášek.