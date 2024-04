Třetí zápas semifinálové série II. ligy hokejistů mezi Vyškovem a Chomutovem potvrdil to, co naznačily předchozí dva na severu Čech. Totiž, že ani doma to Vyškovští nebudou mít proti prakticky profesionálnímu týmu toužícímu po návratu alespoň do I. ligy lehké. Vyškovští doma podlehli 2:5 a v pondělí budou ve čtvrtém souboji odvracet ukončení sezony. Sérii vypsanou na čtyři vítězná utkání prohrávají 0:3.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Všechno ale začalo nadějně. Vlastně faulem hostů a následným trestným střílením, které Matěj Sebera bezpečně proměnil. To ze zápasu uplynulo jen padesát vteřin. Pak se dlouho hrála v podstatě vyrovnaná partie, sice s mírnější aktivitou hostů, ale s možnostmi na obou stranách. Snaha vyrovnat nakonec Severočechům vynesla víc, než asi do konce třetiny chtěli. V 16. minutě Jakub Březák od modré čáry tvrdým forhendem propálil všechno, co mu stálo v cestě. O 33. vteřin později se pak z levého kruhu přesně trefil Jan Svoboda a Chomutov si do šatny odnesl možná za daného vývoje i nečekané vedení.

„Ta první třetina byla z naší strany celkem dobrá, ale bohužel jsme během jedné minuty dostali dva »slepené« góly a místo vedení jsme o přestávce prohrávali. Škoda, celé se to mohlo vyvíjet jinak,“ trochu si posteskl trenér Vyškovanů Michal Konečný.

II. liga-semifinále, 3. zápas:

Hokej Vyškov

– Piráti Chomutov 2:5

Třetiny: 1:2, 1:3, 0:0. Branky (nahrávky): 1. Sebera (TS), 30. M. Janeček (D. Štefka, Mikulík) – 16. Březák (Zajíček, Hübl), 17. J. Svoboda (Eret), 27. Chrpa (J. Svoboda, Zajíček), 37. Eliáš (Hübl, Zajíček), 38. Zajíček (Hübl). Rozhodčí: Šutara, Rapák – Mikšík, T. Kučera. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváků: 320. Stav série: 0:3.

Vyškov: Synek (Šarman) – Hohl, Žižka, Dluhoš, Mikulík, Hefka, Studený, Zavřel – Sebera, Lehečka, Komínek – D. Štefka, J. Štefka, Popelka – Tomajko, M. Janeček, Lekeš – Krejčiřík, Čechmánek. Trenér: Michal Konečný.

Chomutov: Altrichter (Běhula) – Březák, Kadeřávek, Ulrych, Eliáš, Havel, Záruba, Váchal – Zajíček, Hübl, T. Svoboda – M. Tůma, Eret, J. Svoboda – Jouza, Putz, Veselý – Chrpa, T. Koblížek, Mála – Stehlík. Trenér: Martin Pešout.

Další program série: Vyškov – Chomutov, případný čtvrtý zápas, pondělí 8. 4. (18.00). Chomutov – Vyškov, případný pátý zápas, středa 10. 4. (17.30). Vyškov – Chomutov, případný šestý zápas, pátek 12. 4. (18.00). Chomutov – Vyškov, případný sedmý zápas, neděle 14. 4. (17.30).

Druhá třetina se skoro až do své poloviny hrála prakticky podle stejných not. Ve 27. minutě se paní Štěstěna zase přiklonila k hostům. Na 3:1 zvýšil doklepnutím puku zblízka Jakub Chrpa po kombinaci Janem Svobodou a Jakubem Zajíčkem. Po dvougólovém vedení hosté viditelně získali půdu - led pod nohama. Trochu je sice přibrzdilo snížení Michala Janečka, v který se v přesilovce po rychlém brejku a přihrávce Davida Štefky ocitl sám před chomutovským brankářem Martinem Altrichterem, ale hosté si ještě do přestávky dvěma góly náskok pojistili.

„Ono to není jen o štěstí, ale i kvalitě soupeře. A oni mají velice dobrý tým a ze všeho vás potrestají, každou sebemenší chybičku. Ve druhé třetině jsme snížili na 2:3 a pořád to bylo nadějné. Jenže zase ani ne během minuty dali dva góly a rozdíl tří už se těžko dotahuje. Nechci přímo říct, že oni ve třetí třetině hráli to, co potřebovali, protože jsme měli nějaké příležitosti s tím ještě něco udělat, dokonce jsme netrefili prázdnou branku, ale ta herní jistota na nich vidět byla,“ komentoval závěr utkání vyškovský lodivod.

Čtvrtý zápas se bude hrát zítra od 18.00 hodin a Konečný připomíná, že v play-off nemá nikdo nic jistého předem. Důkazem toho může být i průběh druhého semifinále. Vysoce favorizovaný Havířov prohrál v Táboře 1:4 a v sérii už vede jen 2:1.

„Já svým klukům nemůžu vůbec nic vytknout, bojovali, dřeli, bohužel dnes to nestačilo. Ale v každém případě to byl z naší strany solidně odehraný zápas proti kvalitnímu soupeři. A tak k tomu musíme přistoupit i zítra a pak šance na prodloužení série určitě je. Vlastně jsme se o tom s hráči bavili hned v kabině. Nebudeme taktizovat, půjdeme za vítězstvím. Za stavu 0:3 na zápasy to bude těžké, ale ne nereálné. Dokud nebude hotovo, tak za tím pořád půjdeme. Chomutov je daleko, ale vůbec nebudu naštvaný, pokud tam pojedeme ještě jednou,“ už s úsměvem naznačil Konečný, že zbraně jeho tým neskládá.