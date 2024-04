II. liga

Program semifinále:

Středa 3. dubna: 17.30 Chomutov – Vyškov

Čtvrtek 4. dubna: 17.30 Chomutov – Vyškov

Neděle 7. dubna: 17.00 Vyškov – Chomutov

Pondělí 8. dubna: 18.00 Vyškov – Chomutov

Středa 10. dubna, případný 5. zápas: 17.30 Chomutov – Vyškov

Pátek 12. dubna, případný 6. zápas: 18.00 Vyškov – Chomutov

Neděle 14. dubna, případný 7. zápas: 17.30 Chomutov – Vyškov

„My jsme rádi, že jsme se dostali mezi tuto čtyřku, protože Tábor, Havířov i Chomutov jsou profesionální kluby s jasným cílem postoupit. Takže pro nás je to čest se mezi nimi vyskytovat a určitě nechceme hrát druhé housle. Viděl jsem zápasy Chomutova s Kobrou i s Letňany a myslím si, že oproti loňsku máme velkou šanci. Já určitě nebudu říkat, že nemáme co ztratit. Když už jsme se dostali takhle daleko, tak chceme jít dál. A už vůbec nechci říkat, že teď už si to jdeme užít. Tohle ne, to jsou otřepané fráze. Jako, že jsme dosáhli svého a teď se můžeme bavit. Ne! Naopak zdůrazňuji, že máme co ztratit. My budeme stejně pod tlakem jak Chomutov, protože chceme postoupit do finále. A já jsem přesvědčen, že máme mančaft na to, abychom do finále došli,“ zdůraznil odvážné plány vyškovský lodivod.

Chomutov vyhrál západní skupiny II. ligy s tříbodovým náskokem před Táborem. Osmifinále i čtvrtfinále prošel stejně jako Vyškov nejkratší cestou, 3:0 na zápasy s Kobrou Praha a Táborem. Pokud Konečný naznačil, že do souboje povede tým s otevřeným hledím, pak tím roli favorita někdejší české hokejové bašty nechtěl zpochybňovat.

„Oni od začátku sezony netají své postupové ambice. Dělají proto všechno, mají profi tým, je tam klasické hokejové zázemí. Co nás může limitovat je to, že kluci chodí do práce, ale určitě budeme dobře nachystaní a naladění. Včera na byla tréninku byla pozitivní nálada. Já věřím, že do Chomutova určitě pojedeme víckrát,“ sdělil Konečný.

Upozornil tak, na jiný systém semifinále. To se hraje na čtyři vítězné zápasy ze sedmi možných, přičemž se dvakrát začíná u lépe postaveného týmu po základní části. Na startu má kompletní mužstvo.

„Systém soutěže neřeším, ale pro kluky je lepší, když se víc hraje. A pro naše fandy, že uvidí víc zápasů doma. Já jsem přesvědčený, že to bude vyrovnaná série. Samozřejmě bychom rádi začali dvěma výhrami, ale určitě bychom brali i plichu 1:1,“ naznačil Konečný plány pro semifinálový start. S Chomutovem se Vyškov utkal v létě v přípravě a zvítězil 7:6. Loni Vyškovští semifinále prohráli s pražskými Letňany 2:3 na zápasy.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří AZ Havířov a HC Tábor.