Zeď jménem Kořének byla zbourána pouze jednou, Slezan podlehl Vyškovu, napsaly internetové stránky HC Opava k porážce 1:4 ve 14. kole východní skupiny II. ligy. Trenér hostů Michal Konečný výborný výkon svého narychlo povolaného staronového brankáře potvrdil, ale s upozorněním, že tři body nejsou jen jeho zásluhou.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„Po třech porážkách jsme k zápasu přistoupili trošku s pokorou. Hráli jsme zodpovědně, dobře odzadu a z toho kluci dokázali rychle přecházet do brejků. Byl to kvalitní týmový výkon. A ano, Kořen odchytal skvěle celý zápas a hlavně v první třetině nás hodně podržel,“ upřesnil kouč Vyškovanů.

Michal Kořenek byl oporou jeho týmu v minulé sezoně a letos se do branky postavil poprvé. Záměrem bylo dát do defenzívy přece jen trochu víc zkušeností, protože oba současní mladí brankáři sice podávali dobré výkony, ale nynější gólman Zlína přece jen přestavuje i určitou nadstavbu.

II. liga - sk. východ:

HK Slezan Opava

– Hokej Vyškov 1:4

Třetiny: 0:1, 0:1, 1:2. Branky (nahrávky): 43. Brada (Vojtovič, Štindl) – 7. Janeček (Dluhoš), 32. Janeček (Mikulík), 44. Studený (J. Štefka, D. Vašíček), 47. Lehečka (Mikulík). Rozhodčí: Kapitanov – Konvička, Klimek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:3. Diváků: 273. Hráno v Krnově.

Vyškov: Kořének – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Hohl, Žižka, Mikulík – Komínek, Krejčiřík, Lehečka – Vašíček, Janeček, Sebera – J. Štefka, D. Štefka, Kořenek – Tomajko, Lekeš, Popelka. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Havířov 14 12 0 1 1 96:30 37

2. Žďár n. S. 14 8 0 2 4 59:50 26

3. Nový Jičín 14 7 1 1 5 53:45 24

4. Hodonín 14 6 3 0 5 36:33 24

5. Vyškov 14 8 0 0 6 56:55 24

6. Opava 14 6 2 0 6 41:45 22

7. Havl. Brod 14 6 1 1 6 48:39 21

8. Tech. Brno 14 6 0 0 8 33:55 18

9. Kopřivnice 14 3 3 1 7 46:54 16

10. Val.Meziříčí 14 2 3 2 7 39:54 14

11. Vel.Meziříčí 14 4 0 2 8 42:61 14

12. Šumperk 14 3 0 3 8 40:68 12

Příští program: Vyškov – Velké Meziříčí, středa 15. 11. (18.00), Vyškov – Šumperk, sobota 18. 11. (15.00).

Ve vyrovnané první třetině se Kořének musel činit trochu víc než jeho protějšek, ale udržel čisté konto. Domácího Marka Slíže překonal v sedmé minutě Michal Janeček, který před brankou pohotově tečoval střelu Jana Dluhoše. Nejblíže k vyrovnání byl v závěru třetiny Radim Štěpánek, ale ranou krátce po vhazování trefil jen tyč. Od druhé části už byli hosté aktivnější a opět dokázali skórovat. Ve 32. minutě využili svoji první přesilovku, když opět Janeček tečoval střelu tentokrát Matěje Mikulíka od modré čáry.

„Hráli jsme sice se zajištěné obrany, ale šance jsme si vytvářeli. A bylo jich zase dost. Co ale bylo nejdůležitější, tak že jsme využili tři přesilovky. To byla alfa omega celého tohoto zápasu, konečně jsme se v těch přesilovkách prosadili, což nám předtím úplně nefungovalo,“ pochvaloval si hru v početní převaze vyškovský lodivod.

Při nepříznivém vývoji skóre musela Opava vstoupit do poslední části aktivně a skutečně se jí podařilo snížit a rovněž využitou přesilovkou. Kontaktní gól Vyškovany nerozhodil a dvougólový náskok si za minutu vzali zpět. Na trestnou lavici usedl domácí Tomáš Rousek a už za osmnáct vteřin mohl zpět na led. Utěšenou kombinaci zblízka zakončil Adam Studený. Mimochodem při druhém gólu nechali hosté sedět Jana Štindla na trestné lavici jen pět vteřin!

Také pojistka na tříbodové vítězství přišla poměrně rychle. Po dalších dvou minutách si Rousek vykoledoval na rozhodčích další menší trest a na „hanbě“ tentokrát vydržel skoro minutu. Po zblokované ráně Mikulíka od modré čáry se před opavským brankovištěm ve skrumáži nejlépe orientoval Jakub Lehečka a puk uklidil do branky. Tři bgóly navrch už hostům stačily, aby si koncovku zápasu pohlídali. Slezané se sice dostali do určitých možností, ale Kořének, jak napsal jejich web, byl pro domácí útočníky neprůstřelnou bariérou.

„To je realita, gólman dělá pro mužstvo obrovsky moc a já bych se nebál tvrdit, že v některých případech je to až osmdesát procent. Tím nechci říct, že nám to v Opavě vychytal Kořének. My jsme odvedli svůj standardní výkon, určitě jsme nehráli líp ani hůř než minule ve Žďáru. Jenže tam jsme dostávali laciné góly a chytili jsme desítku. O té defenzívě se bavíme stále, takže snad ty dva rozdíly v těchto posledních dvou zápasech kluci viděli a pochopili,“ přeje si šéf vyškovské střídačky.

Jeho svěřenci se teď dvakrát po sobě představí domácímu publiku. Proti posledním dvěma týmům tabulky. Ve středu do Vyškova přijede Velké Meziříčí a v sobotu Šumperk. Zda se v brance znovu objeví Michal Kořének, nechtěl trenér bezprostředně po utkání předjímat.

„Je to věc jednání a budeme to řešit zápas od zápasu. On je hráčem Zlína a samozřejmě má také nějaký svůj program,“ jen naznačil Konečný.