Loni to byly spíš nervy, skládání mužstva, seznamování se s hráči i těch navzájem, s klubem, prostředím… Až letos měl prostor ke klasické koncepční letní přípravě. „Ano, tak nějak se to vyjádřit dá. Teď před soutěží už jsme hlavně dolaďovali tým,“ potvrdil trenér hokejistů Vyškova Michal Konečný před sobotním startem jejich druhého ročníku ve II. lize. Ten jeho svěřence čeká v Kopřivnici.

Michal Konečný, Hokej Vyškov, trenér | Foto: Deník/ Redakce

Jak byste tedy popsal letošní letní přípravu?

Začali jsme se scházet začátkem května. Kluci normálně chodili do práce a tréninků se účastnili ti co mohli. Tady u nás nic placeného neměli, ale s docházkou jsem byl velice spokojený. Bylo vidět, že opravdu chtějí trénovat. Takže jsme trénovali od pondělí do čtvrtka a využívali jsme skoro všechna sportovní zařízení, která jsou v tomto areálu ve Vyškově. A musím říct, že celé prostředí, to zázemí tady je perfektní. Využívali jsme písková hřiště, fotbalová hřiště, haly atd.

Kdy jste vyjeli na led?

V programu, který jsem popsal, jsme jeli do konce června. Pak měli kluci v červenci dovolenou. Po ní už to byla ta letní hokejová klasika. Od prvního srpna jsme začali suchou přípravou lehce kombinovanou s ledem. Nechtěl jsem být jenom na ledě, protože soutěž začíná až teď koncem září, tak, aby toho zase nebylo moc. Zhruba od poloviny srpna už jsme už byli na ledě pravidelně a už jsme se věnovali kondici, bylo tam hodně bruslení a zhruba od začátku září do toho dvakrát v týdnu přibyly zápasy. V celém tom bloku nějaká negativa nevidím, takže jsem spokojený.

II. liga - los Vyškova

první čtvrtina

1. so 23. 9. Kopřivnice–Vyškov 16.00. 2. st 27. 9. Vyškov–Žďár n. S. 18.00

3. so 30. 9. Vyškov–Opava 15.00

4. st 4. 10. Velké Meziříčí–Vyškov 17.30

5. so 7. 10. Šumperk–Vyškov 15.00

6. st11. 10. Havl. Brod–Vyškov 17.30

7. so 14. 10. Vyškov–Valašské Meziříčí 15.00

8. st 18. 10. Vyškov–Hodonín 18.00

9. so 21. 10. Havířov–Vyškov 15.00

10. st 25. 10. Vyškov–Tech. Brno 18.00

11. so 28. 10. Vyškov–Nový Jičín 15.00

Jakou filozofii jste prosazovali při doplňování – posilování mužstva?

Už to bylo naznačeno v úvodu. Oproti loňsku bylo výhodou, že kádr už byl nějak utvořený. Takže jsme v podstatě jen kosmeticky upravovali. Doufám, že k dobrému. Všechny ty posily se jevily velice dobře a vypadá to, že zapadnou dobře do týmu. Odešel Vojta Dobiáš, Filip Weintritt a David Vosátko. Přišli Jan Dluhoš, Kuba Lehečka a Vojtěch Krejčík. Trénoval i hrál s námi i Patrik Hamrla, ale odešel do Švédska. Nakonec ještě přišel Jan Ramert, což je mladý kluk ročníku 2004. Taky se jeví dobře, takže si ho tady necháme.

Co vám řekly přípravné zápasy?

Měli jsme hodně kvalitní soupeře jak z první ligy, tak třeba s favoritem druhé ligy Chomutovem. Takže jsme si nějak osahali, co nás v soutěži asi čeká. Já už jsem to říkal víckrát a z přípraváků to vyplynulo. Ta druhá sezona pro nás bude daleko těžší, protože týmy se na nás už samozřejmě budou úplně jinak připravovat než loni, kdy o nás prakticky nikdo nic nevěděl. Ale ani my už nebudeme nějakým nováčkem. Vidím to i na hráčích, třeba jak klukům narostlo sebevědomí. Někdy až nezdravě a přiznávám, že jsem i rád, že jsme v přípravě dostali i taky takové facky od - v uvozovkách - relativně slabších týmů. Takže se kluci přesvědčili, že se musí hrát pořád naplno.

Zopakovat semifinále tedy bude hodně těžké, takže jaké ambice máte?

My nemůžeme mít malý cíl a nechci, aby to bylo alibi, že druhá sezona bývá horší. V podstatě bych řekl, že jsme kádr posílili, takže nemůžeme mít jiný cíl než minimálně zopakovat loňské umístění. Že ta sezóna bude náročnější, to se ví, to už jsem naznačil. Ale nemůžu teď říkat budeme rádi za play-off. Ne, chceme hrát zase nahoře, chceme dávat góly, i když to určitě bude náročnější než loni, kdy po nás v podstatě nikdo nic nechtěl.

Cítíte, že se hokej ve Vyškově zabydluje?

Diváci, doufám, že nás budou podporovat, že budou chodit v ještě větším počtu. Věřím, že jsme je loni navnadili a že budeme znovu hrát atraktivní hokej a hlavně, aby se chodili bavit a se nervovat. (úsměv)