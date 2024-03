Úvodní buly prvního kola play-off východní skupiny II. ligy hokejistů Vyškova s Kopřivnicí vhodili starosta města Karel Jurka a olympionička a mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková a pak už zápas režíroval především Adam Studený. Z devíti gólů domácího týmu dal pět. Vyškované rozehráli osmifinálovou sérii, hranou na tři vítězná utkání, vítězstvím 9:1.

V prvním osmifinále play-off porazili hokejisté Vyškova Kopřivnici 9:1. | Foto: Lenka Mikulíková

„Chodil na přesilovky, on je v tom předbrankovém prostoru velice platný. Tři góly dal z dorážek, přesně proto tam je, jednou ho v oslabení krásně našel Honza Štefka. Je nádherné, když dá jeden hráč pět gólů. Tomáš Komínek má dva góly a dvě nahrávky, ale tyhle statistiky jsou určitě podpořené výborným výkonem celého týmu. Já opravdu nemůžu říct žádnou výtku ani k jednomu hráči,“ komentoval Studeného střelecký apetýt trenér Michal Konečný.

II. liga - osmifinále:

Hokej Vyškov – HC Kopřivnice 9:1

Třetiny: 2:0, 4:1, 3:0. Branky (nahrávky): 5. Studený (Komínek, Popelka), 13. Studený (Žižka, Komínek), 26. Janeček (Lekeš, Tomajko), 29. Komínek (Lehečka, Holemý), 37. Komínek (A. Popelka, Lehečka), 39. Studený (Žižka, Lehečka), 42. Kořenek (J. Štefka, D. Štefka), 49. Studený (J. Štefka, Popelka), 60. Studený– 28. O. Sluštík (Pargáč, Kubík). Rozhodčí: Maťašovský, Schenel – Bubela, Voznička. Vyloučení: 4:8. Využití: 4:0. Oslabení: 1:0. Diváků: 256. Stav série: 1:0.

Vyškov: Synek (Šarman) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Tomajko, Lekeš, Sebera – Krejčiřík, Popelka, Kořenek – Lehečka, J. Štefka, D. Štefka – Komínek, Janeček, Vašíček. Trenér: Michal Konečný.

Kopřivnice: Kubáň (37. Baldik) – Fojtík, Marek, Kelnar, Zeman, Hrůzek, Hlaváč, Petrek, R. Bartošák – Pargáč, J. Mach, O. Sluštík – Suchý (A), Indrst, Pindel – Kubík, Pastor, Brodek. Trenér: Marcel Kuděla.

Druhý zápas: Kopřivnice – Vyškov, čtvrtek 14. 3. (18.00).

Pokud šéf vyškovské lavičky po posledním utkání základní části hovořil o tom, že závěr dlouhodobě soutěže odehráli jeho svěřenci trochu uvolněně, ale že jim věří a že se k hokejové disciplíně v play-off určitě vrátí, pak měl naprostou pravdu. Od prvních minut bylo jasné kdo je pánem na ledě.

V první třetině to domácí sice vyjádřili jen dvěma brankami, ale pak skóre téměř pravidelně navyšovali. Jak bylo řečeno, staral se o to hlavně Studený, autor pěti gólů, přičemž čtyři dal v přesilovkách a jeden v oslabení.

Domácí povzbudila již první bleskově využitá početní převaha. Za šest vteřin. Střelu Tomáše Komínka krátce po buly brankář Andreas Kubáň jenom vyrazil před sebe a Studený byl přesně tam, kde měl být. Navýšení skóre přinesla i druhá přesilovka. Znova Studeným. Ve druhé části sice hosté reagovali na třetí gól Michala Janečka snížením Ondřejem Sluštíkem, ale pak už to padalo jen do jejich sítě.

„Byl to perfektní výkon od všech kluků, všech lajn. Výborná práce dozadu, opravdu jsme soupeře nepouštěli do nějakých šancí. Bylo vidět, že je to play-off, že si to kluci vzali k srdci a vrátili jsme se k tomu, co chceme hrát. Ale musím upozornit, že je to teprve začátek série a byl bych nerad, aby nás to nějakým způsobem ukolébalo, jako že už je to hotové. Ale jestliže budeme v podobné duchu pokračovat, tak si myslím, že není důvod mít nějaké větší obavy,“ zhodnotil zápas Konečný.

Vyškované sice vstupovali do série jako velký favorit, ale zároveň trenér varoval před nevyzpytatelným soupeřem. Koneckonců ze základní části soutěže si týmy přenesly do play-off vyrovnanou zápasovou bilanci 2:2. Takže i po téměř »exhibici« zůstává před odvetou nohama na zemi.

„Z loňska víme, nebo jsme si to ověřili, že v play-off nerozhodují výsledky jako 9:1, počítají se výhry. A my teď jen vedeme 1:0 a v Kopřivnici se začně od 0:0. Takže tam samozřejmě zase pojedeme s pokorou a s poctivou hrou. Stát se může cokoliv, ale v každém případě tam budeme chtít vyhrát,“ ujistil šéf vyškovské střídačky.

Druhé utkání série se bude hrát ve čtvrtek od 18.00 hodin.