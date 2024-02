Ve středu převzali diplom jako druhý nejlepší sportovní kolektiv okresu Vyškov za rok 2023. Další korálek na úspěšnou šňůru hokejistů Vyškova. Ve čtvrteční dohrávce 39. kola ale po dlouhé době museli skousnout i neúspěch. Po čtrnácti vítězstvích prohráli s Havlíčkovým Brodem, 4:6.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Úvod zápasu ovšem nějakým »komplikacím« nenasvědčoval. Už po sedmnácti vteřinách se před odkrytou částí branky hostů ocitl Tomáš Komínek, ale nezvládl zpracovat puk. O pět minut později se už ale po hezké individuální akci po pravém křídle bekhendem z úhlu prosadil Matěj Kořenek. Za necelé dvě minuty už to bylo 2:0 po Adamem Popelkou využité přesilovce. Všechno tedy šlo podle osvědčených not z minulých zápasů. Domácí měli v pohodě přidat další góly a se slušným předstihem rozhodnout utkání. Jenže jejich hokejky tentokrát byly nabité i slepými patrony.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov – BK Havlíčkův Brod 4:6

Třetiny: 2:1, 1:2, 1:3. Branky (nahrávky): 6. Kořenek (D. Štefka, J. Štefka), 8. A. Popelka (Komínek, Janeček), 31. Komínek (Lehečka), 56. Tomajko (Janeček, Lekeš) – 11. Endál (Pártl, Tecl), 25. Kopic (Pártl), 34. P. Kuchta (Endál, Valášek), 51. Endál (Kerber, Pártl), 55. Pártl (Endál, Kopic), 60. P. Kuchta. Rozhodčí: Schenel – J. Kučera, Štěrba. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Diváků: 185. Střely na branku: 42:25.

Vyškov: Synek (Šarman) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Kořenek, Vašíček, Janeček – Tomajko, Lekeš, D. Štefka – Popelka, Lehečka, Krejčiřík – Komínek, J. Štefka, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Havlíčkův Brod: Cinka (Nedvěd) – M. Krejčí, A. Dvořák, Benák, Ja. Novák, Kutlvašr, Kerber – Valášek, Tecl, Kopic – Dymák, Pártl, Voříšek – Endál, P. Kuchta, Pavelec. Trenér: Aleš Kraučuk.

Čelo tabulky:

1. Havířov 39 32 2 4 1 235:85 104

2. Vyškov 39 24 4 3 8 196:127 83

3. Opava 38 18 5 2 13 125:112 66

4. Hodonín 39 15 7 2 15 126:121 61

5 . Havl. Brod 39 17 2 1 19 133:125 56

Příští kolo: Valašské Meziříčí - Vyškov, sobota 24. 2. (17.00).

„Nehráli jsme hůř než jindy. Bylo to jako každý zápas. Tlak bránu Brodu byl pořád velký a šancí jsme měli hodně. A začátek byl zase pohodový. Po krásných akcích jsme hrozně rychle vedli 2:0, ale pak to bylo s koncovkou horší. Ale stejně jsme na čtyři góly doma měli vyhrát. Bohužel jsme tentokrát dostávali dost laciné branky,“ stručně shrnul příčiny porážky trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Hosté nastoupili s odhodláním napravit poslední dva neúspěchy. Porážky se Žďárem nad Sázavou (2:4) a dokonce doma s posledním Valašským Meziříčím (3:6). Stav 0:2 z jejich pohledu je nezlomil a další gól, který to mohl přinést, domácí v první části z řady šancí už nepřidali. Do hry tak Brod vrátila rovněž využitá přesilovka v jedenácté minutě, když se také individuálně prosadil Lukáš Endál.

Ve druhé třetině se hostům dokonce dvakrát podařilo vyrovnat, ale i ve druhém dějství měl Vyškov více ze hry. Do kabin se šlo za stavu 3:3 a domácí mohou litovat tří nevyužitých přesilovek.

„Ty jsme dnes hráli špatně, ale i ta oslabení, ve kterých jsme dostali dva góly. Ale taky jsme se s klukama shodli, že jejich gólman Cinka podal famózní výkon. Byly tam tam neuvěřitelné šance a on to pochytal. On má největší zásluhu na to, že hosté vyhráli,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Ani třetí třetina obrázek hry neměnila, vývoj skóre ale byl jiný. Trpěliví hosté je otočili a dokonce se dostali do dvougólového vedení. Čtyři minuty před koncem dal kontaktní gól Matěj Tomajko a domácí se chystali k závěrečnému náporu. Do poslední minuty Konečný odvolal brankáře a nasadil šestého hráče do pole. Power-play ale tentokrát úspěšná nebyla, naopak vteřinu před koncem se po ztrátě puku do prázdné branky trefil Petr Kuchta.

Nádherná šňůra čtrnácti vyhraných zápasů tedy skončila, i když byl Vyškov většinu utkání výrazně lepším týmem, měl hodně šancí a hosty jednoznačně přestřílel. Prakticky ovšem výsledek nějakou výraznou ztrátou pro Vyškovany není. Na druhém místě mají pět kol před koncem základní části dostatečný odstup před třetí Opavou, která je může dostihnout už jen krajně teoreticky.

„Prohrávat samozřejmě nikdo nechce, ale nějak zklamaný nejsem. Jednou to přijít muselo, máme to za sebou a jedeme dál. Na naší práci se nic nemění, budeme dál poctivě trénovat a věřím, že s tím zase přijdou vítězství,“ konstatoval Konečný.