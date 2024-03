Relativně o nic nešlo. Havířov půjde do play-off východní skupiny II. hokejové ligy z prvního místa, Vyškov z druhého. Suverénní lídr tabulky ale není zvyklý prohrávat a před vzájemným zápasem na vyškovském ledě hostující tábor dával najevo, že chce soupeři oplatit porážku z vlastního stadionu. Svěřenci trenéra Michala na Konečného to nedovolili. Po třech »uvolněných« výkonech a porážkách se vrátili k hokejové zodpovědnosti a ve 42. kole poslali favorita domů po jasném vítězství 7:3.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Platilo tedy staré a osvědčené rčení, že všechno špatné bývá k něčemu dobré.

„Bylo vidět, že soupeř má kvalitu a my jsme hráli s takovým tím zdravým respektem. Nebo jinak řečeno, po těch třech prohraných zápasech, i když jsme v nich nehráli špatně, ale prostě jsme dostávali hodně lehce góly, tak tam zase byla vidět ta hokejová disciplína,“ potvrdil Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– AZ Havířov 7:3

Třetiny: 2:0, 2:2, 3:1. Branky (nahrávky): 11. Krejčiřík (Komínek), 20. Studený (A. Popelka, D. Vašíček), 23. Studený (Janeček, Lekeš), 36. Lekeš (Hefka, Kořenek), 44. Studený (Lehečka, Komínek), 47. Sebera (Lehečka, Studený), 53. Janeček (Mikulík, A. Popelka) – 21. Klimša (J. Křivohlávek, Kunc), 27. Franek (Kunc, Karafiát), 55. Antoníček (Ćmiel, Apolenář). Rozhodčí: Blaha – Bubela, Bezděk. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:1. Diváků: 230.

Vyškov: Kořének – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Lehečka, Kořenek, Vašíček – Janeček, Tomajko, Lekeš – Komínek, Popelka, Krejčiřík – D. Štefka, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Havířov: Šimonů – Kunc, Havlík, Valenta, Ševčík, Ficek, Vosátko, Ščurek – Karafiát, J. Křivohlávek, Klimša – Tvrdý, Haas, Franek – Kratochvil, Spratek, Pavlík – Apolenář, Ćmiel, Antoníček. Trenér: Jiří Raszka.

V úvodní části byli domácí mírně aktivnějším celkem a dvě příležitosti přetavili ve vedení. V 11. minutě v přesilovce Vojtěch Krejčiřík lehce tečoval nahozený puk od Komínka. V poslední vteřině poslal kotouč za záda brankáře hostů Daniela Šimonů rychlým švihem obránce Adam Studený. Ten byl velmi útočně naladěný, zaznamenal hattrick a přidal i asistenci.

„Začali jsme velice dobře, měli jsme tři gólovky a ve vlastním oslabení jsme dvakrát ujeli, ale gól jsme nedali. Naopak, potom měl hodně velkou šanci Havířov a podržel nás Kořének. My jsme pořád hráli dobře a možná proto jsme ten důležitý první gól dali a pak využili přesilovku,“ popsal úvodní pasáž zápasu vyškovský lodivod.

Ve druhé třetině Havířov zvýšil obrátky a vypadalo to, že dokáže vyrovnat nebo i obrátit skóre. Jenže domácím se povedlo znovu odskočit a následně zcela převzali iniciativu. Na druhou přestávku tak šli znova s dvougólovým náskokem.

Ve třetí minutě závěrečné části usedl na trestnou lavici havířovský Jiří Karafiát a domácí využili svou druhou přesilovku. Třetím gólem Adama Studeného… Jejich náskok 5:2 už ani tak kvalitní tým, jakým Havířov bezesporu je, zlikvidovat nedokázal.

„Dnes nám docela šly přesilovky, ale celkově jsme hráli hodně dobře. Základem je mít vzadu jistotu, a tou Kořen jasně byl. Jsem rád, že jsme tentokrát rozhodli v poslední třetině. Určitě to byl už i takový test na play-off. Havířov byl kompletní, my v podstatě taky. Oba týmy hrály naplno, nikdo se nešetřil. Oni se v poslední třetině hodně snažili a byli velmi nepříjemní, ale když jsme dali na 5:2 a potom na 6:2, tak už bylo vidět, že jim dochází šťáva. Ale bylo to hlavně tím, že jsme fakt hráli dobře. Přesvědčili jsme se, že se dá hrát s každým, ale jen při správném přístupu. A dneska to po všech stránkách tak bylo,“ chválil spokojený vyškovský trenér.

Pro jeho tým to byl poslední zápas základní části soutěže na domácím ledě. Závěrečná dvě kola odehraje u soupeřů. Ve středu v Brně s Technikou (18.30) a v pátek v Novém Jičíně (18.00).