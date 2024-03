Téměř osmdesát minut trvalo třetí osmifinále II. hokejové ligy ve Vyškově. Necelé dvě minuty před koncem dvacetiminutového prodloužení, přesně v čase 78.10, je rozhodl gólem domácí Jakub Lehečka. Vyškov tak porazil Kopřivnici 3:2 a sérii na zápasy vyhrál 3:0. Teď bude čekat na jméno dalšího soupeře, se kterým se utká doma sobotu 23. března.

Ilustrační. | Foto: Lenka Mikulíková

Prakticky celé prodloužení se hrálo v režii domácích. Hosté Dominika Synka v domácí brance vůbec neohrozili. Zřejmě největší šanci rozhodnout měl jako první právě Lehečka, jehož tvrdou ránu v pokleku lapil výborný gólman Jan Baldik. Po deseti minutách se před ním ocitl sám Tomáš Komínek, ale ani ten na Baldika nevyzrál. Podařilo se to až v závěru Lehečkovi.

Komplikace s prodloužením si ale domácí mohli odpustit. Zápas rozehráli tak, jak se od favorita čekalo. Úvodní převahu vyjádřil v osmé minutě Vojtěch Krejčiřík, který si dojel na nahozený puk ze středního pásma, který kopřivnický gólman vyrazil před sebe. Zblízka se trefil přesně. V šestnácté minutě pak vedení navýšil Adam Studený podobným způsobem. Jeho střela od modré čáry se zastavila v klubku bránících hráčů, a také Studený dojetí a dorážku zvládl přesně. Hosté sice také předvedli několik nebezpečných akcí, které musel řešit domácí brankář Tobiáš Synek, ale domácí fans čekali, že dvoubrankový náskok jejich tým v poklidu dovede k vítězství. Nedovedl.

„První třetinu jsme rozehráli dobře a dali jsme dva góly. Pak jsme si možná trošičku mysleli, že už je hotovo, že už to půjde samo. Trochu jsme ztratili koncentraci a samozřejmě Kopřivnice toho využila. Začala hrát trochu na riziko, protože vlastně už neměla neměla co ztratit,“ naznačil trenér Vyškovanů Michal Konečný důvody, proč se od druhé části zápas v podstatě herně vyrovnal.

II. liga - osmifinále:

Hokej Vyškov

– HC Kopřivnice 3:2

po prodloužení

Třetiny: 2:0, 0:0, 0:2 – 1:0. Branky (nahrávky): 8. Krejčiřík, 16. Studený (Krejčiřík, Hohl), 79. Lehečka (Komínek) – 46. Suchý (Pindel, Pargač), 55. Suchý (Pargač). Rozhodčí: Škach, Maršálek – Kučera, Peluha. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváků: 260.

Stav série: 3:0, postupuje Vyškov.

Vyškov: Synek (Šarman) – Hefka, Dluhoš, Studený, Holemý, Mikulík, Hohl, Žižka – Vašíček, Janeček, Tomajko – Lekeš, Sebera, Krejčiřík – Popelka, Kořenek, Lehečka – J. Štefka, D. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Kopřivnice: Baldik (Kubáň) – Petrek, Marek, Hlaváč, R. Bartošák, Hrůzek, Fojtík, Kelnar, P. Zeman – J. Mach, Pindel, Brodek – Pargač, O. Sluštík, Suchý – Pastor, Indrst, Kubík. Trenér: Marcel Kuděla.

Ve druhé třetině se hosté dostávali čím dál častěji na dostřel domácí branky. Nejblíže ke korekci stavu byl ve 25. minutě Filip Indrst, ale nařízené trestné střílení neproměnil. V poslední minutě pak zachránila domácí tyčka jejich branky. Kontaktní gól se jim podařil až ve 46. minutě, kdy na trestné lavici seděli domácí Vlastimil Hefka a Vojtěch Krejčiřík. Do vypršení Hefkova trestu chyběla jen vteřina, když se z levého kruhu svižnou ranou prosadil Dominik Suchý.

To už se hrál hokej nahoru - dolů a byla to otázka v podstatě třetího, rozhodujícího gólu domácích, nebo vyrovnání hostů. Platilo to druhé. Z mezikruží si na přihrávku najel Dominik Suchý a ke smutku domácí tribuny srovnal na 2:2.

„My jsme to po druhé třetině chtěli uklidnit a vrátit se zpátky k důslednému plnění úkolů. Ale musím uznat, že Kopřivnice měla lepší pohyb a zaslouženě vyrovnala. Nicméně v prodloužení se prakticky hrálo na jednu branku. Tam jsme měli spoustu šancí a tam to vypadalo, tak jak to mělo vypadat. Hrálo se prakticky na jednu branku,“ doplnil hodnocení Konečný s výraznou pochvalou brankáři Synkovi, který tým v důležitých momentech podržel.

Vyškované spolu s Havířovem a Havlíčkovým Brodem tak postoupili do čtvrtfinále v nejkratší možné době, na tři zápasy. Teď tedy čekají na výsledek série Nový Jičín – Hodonín. Pokud postoupí Nový Jičín přijede do Vyškova Havlíčkův Brod, pokud bude úspěšnější Hodonín, bude ve Vyškově další hanácko-slovácké derby.

„Očekával jsem těžkou sérii, takže mě hodně překvapil ten první zápas, který jsme vyhráli 9:1. Tam jsme hráli opravdu dobře a byli jsme jasně lepší. Ty dva další, to už byl klasický styl play-off, hodně bojovnosti, nasazení až na »krev«. Proto jsem rád, že jsme to zvládli na tři zápasy a teď budeme mít týden na rehabilitaci a doléčení nějakých drobných šrámů,“ dodal kouč Vyškova.