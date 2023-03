Domácím vyšel i začátek. Do zápasu vlítli jako uragán, a to hlavně Michal Tomajko. Během prvních dvou střídání dal dva góly.

„To se mně ještě nestalo, ale je to zásluha kluků, kteří mi to perfektně nachystali. Při prvním gólu mě skvěle našel Michal Janeček a já trefil nad lapačku, druhý mi připravil Adam Studený a bylo to prakticky do prázdné brány,“ popsal.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– HC Havlíčkův Brod 7:3

Třetiny: 2:2, 4:0, 1:1. Branky (nahrávky): 4. Tomajko (Janeček), 4. Tomajko (Studený, Lekeš), 27. Weintritt (Sebera, Studený), 33. Vosátko (Dobiáš, Kořenek), 33. Vašíček (Sebera), 35. Komínek (Janeček, Sebera), 47. Luža (Mikulík, Komínek) – 10. Voříšek (Kuchta, Benák), 14. Petržilka (Valášek, Dvořák), 49. Voříšek (Kuchta, D. Košťál). Rozhodčí: Kohoutek – Smetková, Viskot. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. Diváků: 189.

Vyškov: Šarman (Synek) – Hefka, Holemý, Studený, Mikulík, Vosátko, Hohl – Dobiáš, Kořenek, D. Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Komínek, Štefka, Popelka, Weintritt, Luža, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Pořadí:

1. Orli Znojmo 38 210:59 105

2. Kopřivnice 39 154:146 72

3. Hokej Vyškov 38 165:130 69

4. AZ Havířov 38 138:121 62

5. Havlíčkův Brod 38 157:154 61

6. Valašské Meziříčí 37 114:136 54

7. Slezan Opava 37 117:137 48

8. SHKM Hodonín 37 102:121 47

9. Nový Jičín 37 122:131 45

10. Žďár nad S. 37 103:182 32

11. Velké Meziříčí 38 88:153 26

Vyškov ale ještě v první třetině o náskok přišel. Na konci úvodní desetiminutovky prakticky z první vážnější akce hosté snížili, když Kuchta se střílejícím Voříškem sehráli skvěle brejk dva na jednoho. Ve čtrnácté minutě dokonce srovnali. Pár sekund po konci přesilovky využil vzniklého tlaku perfektně ukrytým pokusem z kruhu Petržílek. Trochu zaskočený Vyškov se pak nemohl dostat do tempa ani úvodních pět minut druhé třetiny.

„To byla jednoznačně naše nejhorší část zápasu, pustili jsme je do utkání a mohli s tím mít i dál hodně velké problémy,“ podotkl domácí kouč.

Domácím vrátila iniciativu početní převaha, když krátce po jejím skončení při obléhání útočného pásma vrátil Vyškovu vedení střelou k tyči Filip Weintritt. Domácí za chvíli vtlačili další tři úspěchy do dvou minut hry. Dobiáš přejel s kotoučem útočnou modrou dokonale mimo ofsajd a pak bekhendem mezi dvěma přistrčil Davidu Vosátkovi. Ten stejnou stranou hole zvýšil na 4:2. Prakticky po rozehrání Sebera při kontru pálil z osy hřiště a šanci na dorážku dostal Dominick Vašíček. Se svým příspěvkem přispěchal i nejlepší střelec týmu Tomáš Komínek, kterého našel z rohu hřiště Janeček a kanonýr sám zblízka nezaváhal.

„Až na malý výpadek v první a špatný začátek druhé třetiny jsme myslím byli jednoznačně lepším týmem. Trápí nás defenziva, ale vepředu nám to lepí,“ těšil se Konečný.

Třetí dějství už se přeci jen hrálo v poklidnějším tempu, přesto šance měly oba týmy, a také po jedné z nich využily. Nejprve Mikulík objel havlíčkobrodskou svatyni a hned po vyjetí našel na zadní tyči Dominika Lužu, který si věděl rady. Hosté kosmeticky korigovali Voříškem, který dorazil původní pokus Kuchty.

„Dáváme góly, hrajeme hokej, který chceme, ale jsou tam otevřená okýnka nebo spíš velká okna dozadu. Asi jak vedeme, tak tam není potřebná odpovědnost všech. A v oslabení hrajeme taky špatně, tam je to od nás moc pasivní. Je na čem pracovat, co ještě vyladit,“ dodal k hodnocení vyškovský lodivod.

Se svým týmem to musí to udělat co nejrychleji, protože už v sobotu je čeká zápasy „pravdy“. Vítězstvím nad aktuálně druhou Kopřivnicí by s ní bodově srovnali krok a udrželi si tak naději na druhou příčku.