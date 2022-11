Po porážkách se Znojmem, Valašským Meziříčím a Hodonínem to sice ještě nebyla klasická psychická deka, ale určitou skepsi v týmu trenér potvrdil.

„Většina kluků toho přeci jen nemá moc odehraného a těsné porážky o jeden nebo dva góly snášejí hůř. Herně jsme s nikým nepropadli, ale díky výsledkům ta nálada mladých kluků jde pochopitelně trochu dolů. Nezačali jsme úplně dobře, jako bychom byli ještě v autobuse a rychle jsme za to byli potrestaní. Ale probrali jsme se včas a pak už jsme byli, myslím, ve všem lepší až do konce. Tlačili jsme, byl tam důraz, nápaditost. Hráli jsme hokej takový, jaký chceme hrát. A taky se povedly přesilovky,“ zhodnotil zápas Michal Konečný.

II. liga - východ

HK Nový Jičín

– Hokej Vyškov 3:5

Třetiny: 2:1, 0:2, 1:2. Branky (nahrávky): 4. Franek (Lehečka, Gebauer), 16. Konečný (Štefka), 59. Konečný (Tomeček) – 14. Janeček (Weintritt), 33. Studený (Sebera, Vosátko), 40. Kořenek (Dobiáš), 56. Weintrirr (Hohl, Studený), 60. Komínek. Rozhodčí: Blaha - Hübl, Jurčík Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Oslabení: 0:0. Diváků: 485.

Vyškov: Kořének (Micka) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Snášel, Lekeš, Dobiáš, Sebera, Janeček, Tomajko, Čuřík, Vašíček, Popelka, Kořenek, Komínek, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Hosté ve čtvrté minutě doslova zapomněli na osamoceného Franka a ten situací tváři v tvář gólmanovi nepohrdl. Vyrovnání přinesla čtrnáctá minuta, kdy Filip Weintritt obkroužil s pukem celé útočné pásmo a pak vyslal do ohně nabídku k teči, kterou využil Michal Janeček. Přesto do kabin odcházeli spokojenější Novojičínští, když od mantinelu přešel přes tři protihráče Štefka a pak předložil gól na zlatém podnosu Konečnému.

O otočení vývoje souboje se ve druhé třetině postaraly právě dvě využité početní převahy, v nichž se nejprve v polovině zápasu rána Matěje Sebery odrazila do sítě od clonícího Studeného a těsně před přestávkou prokázal cit pro načasování přesné přihrávky Vojtěch Dobiáš a Matěj Kořenek dával do odkryté soupeřovy svatyně.

V závěrečné třetině se na další zásah čekalo hodně dlouho. Až čtyři minuty před koncem předvedl krásnou individuální akci ve hře čtyři na čtyři Weintritt, protáhl se přes beka podél mantinelu a pak uprostřed mezi všemi čtyřmi protihráči trefil, jak se později ukázalo, vítězný gól.

„Se štěstím mě nezastavil bek u mantinelu, tak jsem to zkusil dál a nezastavil mě už nikdo. Já myslím, že jsme měli celou dobu daleko větší nasazení a chuť hrát než Nový Jičín, přišlo mi, že moc nebruslili. Věděli jsme, že dnes musíme vyhrát, rozhodla naše zarputilost,“ zmínil úspěšný střelec.

V závěru přišla ještě zápletka. Domácí se odhodlali k power-play a minutu a půl před koncem snížil Konečný. V pokračující hře bez brankáře si ovšem dali příliš prudkou zpětnou nahrávku a Tomáš Komínek v klidu dovezl kotouč až na místo určení - 3:5.

„Byl to těžký zápas, ale z kluků to spadlo. Bude se nám hned lépe dýchat, máme teď rychle po sobě dva zápasy doma a budeme toho chtít využít,“ uzavřel Konečný.

„Bylo to těžké utkání a určitě jsme nebyli horším týmem. Museli jsme hrát na tři lajny, a to se projevilo na únavě. Hráči jsou zranění nebo nemocní. Kluky však musím pochválit. Dřeli, makali a bylo vidět, že poté už chyběla síla. Na tři lajny to hrát nejde. Jak zápas s Kopřivnicí, tak i ten s Vyškovem byly velmi kvalitní,“ konstatoval po zápase trenér Novojičínských Kamil Gebauer.

Vyškov drží třetí příčku a už ve středu si o ni v přímém souboji od 18.00 hodin zahraje na vlastním ledě s Havlíčkovým Brodem. Další kolo s Kopřivnicí má změněný termín. Bude se hrát o den dříve, tedy už v pátek 2. prosince.