Výsledkově to byla stejná sezona, jako ta jako loňská, premiérová. Hokejisté Vyškova se opět probojovali do semifinále II. ligy, tedy čtveřici nejlepších týmů po sloučení západní i východní skupiny v play-off. „Ale určitě platilo pravidlo, že druhá sezona bývá pro nováčka těžší,“ zdůrazňuje trenér hokejistů Vyškova Michal Konečný.

Michal Konečný, trenér hokejistů Vyškova. | Foto: Deník/ Redakce

V čemž tedy byla tato sezona jiná a těžší?

Já jsem to v jejím průběhu několikrát opakoval. Hlavně začátek byl pro nás náročný, takový spíš kostrbatý. A pak i proto, že nás už soupeři měli trochu přečtené a už nás nebrali jako outsidera, ale naopak proti nám hráli s maximálním soustředěním. Naštěstí si to postupně tak nějak sedlo a dostali jsme se k tomu, co jsme chtěli hrát. Semifinále je určitě úspěchem. Důležité bylo, že se nám vyhýbala těžší zranění, což je asi i výsledkem toho, že se už v létě a potom i v průběhu soutěže dobře trénovalo. Ta zranění často vyplývají i z fyzické kondice. Něco nás samozřejmě potkalo, ale ne v takovém rozsahu. Ten měsíc dva jsme odehráli na tři lajny a myslím si, že docela úspěšně.

Nakousl jste to, jakým hokejem jste se prezentovali…

Stejně jako loni jsme jednoznačně preferovali útočný hokej. Já tvrdím, že ve druhé lize taktika až tak, nerozhoduje. Větší roli hraje bruslení a pohyb. To si myslím, že se taky dařilo. Dali jsme skoro 250 gólů, to samo o sobě dokazuje, že jsme hráli útočně. Jistě, někdy je pak těžké u těch obránců přepnout, abych tak řekl, na tu brutální defenzívu, kterou taky občas potřebujete. Ale určitě jsme od začátku, co jsme klub převzali, jednoznačně preferovali útočný hokej.

Jak byste vyhodnotil změny v kádru, výkony nových hráčů?

Určitě se podařily. Například Krejčiřík nebo Lehečka zapadli do týmu výborně a třeba Lehy s Komínkem určitě patřili k tahounům mužstva. Vojta Krejčík měl trochu jiné úkoly a splnil je beze zbytku. Od něho jsme chtěli to, co mám v prvním roce trochu chybělo, tedy důrazná hra. Máme hodně mladý tým a u těch mladých kluků se samozřejmě daly očekávat nějaké výkyvy, ale byl jsem spokojený, což se týká i obou brankářů. Dokonce můžu připustit, že někdy jsem byl i trošku překvapený tím, co převáděli. Po téhle stránce jsi vůbec nemůžeme stěžovat.

Je nějaký moment, na který budete i s odstupem času rád vzpomínat?

Vzhledem k tomu počtu zápasů je jich určitě víc. Ale co mě asi těší nejvíc, tak, že jsme třikrát porazili finalistu z Havířova. To je pro nás takový malý bonus.

Naproti tomu ten druhý, Chomutov, vás vyřadil ve čtyřech zápasech…

Jistě to mě hodně mrzí, protože jsme měli na to potrápit Chomutov o hodně víc. A ten poslední zápas, to byla i smůla. Minutu před koncem jsme vedli 2:0 a teď to vypadá blbě, jako kdybychom se na to vykašlali. Ale tak to opravdu nebylo, to je hokej. Ten zápas z celé série trochu vyčnívá. Tam jsme byli vítězství nejblíž. Možná to šlo i těch prvních zápasech u nich, ale asi jsme měli až příliš velký respekt. Na druhou stranu kvalita Chomutova a dalších týmů, které jsou profesionálně poskládané a vedené je samozřejmě velká. Proti nám mají určitě velikou výhodu…

V první sezoně jste si občas posteskl, že domácí prostředí pro vás není až tak velkou výhodou, jakou mají doma ostatní kluby. Platilo to i letos?

Loni nám možná hodně dlouho rvalo, než jsme si na to menší kluziště zvykli. Letos už to výhoda byla. Naopak hosté u nás mívali problémy, bylo to vidět. Doma jsme a fakt moc zápasů neprohráli a dávali jsme vždycky tři čtyři góly, což si myslím že není špatná vizitka.

Jaký program mají hráči teď, jaký vy a na kdy plánujete start letní přípravy?

Teď mají kluci volno, já budu mít týden dovolenou. Ještě na konci dubna už se sejde celé vedení klubu a řekneme si nějakou strategii, jakýsi plán, co dál. Letní příprava začne v polovině května a bude mít osvědčený model z loňska. Budeme se tedy připravovat v domácích podmínkách a chtít hrát přípravné zápasy s kvalitními soupeři.

Hovořit o konkrétních změnách v kádru je v tuto chvíli určitě předčasné, ale určitě máte alespoň nějakou obecnou představu?

Samozřejmě nějaké změny budou. Už třeba jen proto, že o naše kluky je zájem a určitě některé hráče neudržíme. Ale to je v souladu s naší strategií. Už na začátku, když jsme do druhé ligy vstupovali, tak jsme říkali, že budeme rádi, když se ti naši mladíci dostanou výš. To je normální, takhle to funguje i v jiných klubech. My jsme si řekli, že půjdeme cestou těch mladých hráčů a tak to zůstává. Osvědčila se nám spolupráce s Kometou a se Zlínem a chceme v ní pokračovat.

Dvakrát semifinále určitě nejen u fanoušků nabízí úvahu, že by to chtělo posunout laťku trochu výš.

Určitě zůstaneme u postupných cílů. To znamená v první fázi se dostat do play-off. To není alibismus. Teď nemůžu nic jiného říkat, protože nevíme, jak se situace s mužstvem a klubem vyvine. Těch podmínek pro vyšší ambice je fakt moc a jsou hodně tvrdé!