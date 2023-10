Sérii tří zápasů na ledech soupeřů zakončili hokejisté Vyškova výhrou v Havlíčkově Brodě 4:3. Předtím 1:4 ve Velkém Meziříčí a 6:2 v Šumperku, takže bilance výjezdů je nakonec slušná.

Ilustračni. | Foto: Marie Nezbedová

V hokejové baště Vysočiny a rodišti slavných hráčů Dukly Jihlava to byla hokejová bitva. Vyškovští vedli, pak dvakrát prohrávali a ve svůj prospěch ji otočili v poslední pětiminutovce.

„Dneska musím být fakt hodně spokojený, protože zejména v první třetině to byl z naší strany opravdu disciplinovaný výkon, hráli jsme poctivě zezadu a dostávali se do šancí. Takže jediné, co bych mohl vytknout je, že jsme měli dát víc gólů. Vývoj zápasu pro nás asi mohl být klidnější,“ poznamenal trenér Vyškovanů Michal Konečný.

II. liga – východ:

BK Havlíčkův Brod

– Hokej Vyškov 3:4

Třetiny: 0:1, 2:0, 1:3. Branky (nahrávky): 30. Pártl (Endál, Čermák), 40. Valášek (Čermák, Tecl), 53. Kuchta (Voříšek, Bureš) – 5. Lekeš (Kořenek), 46. Sebera (Mikulík, Štefka), 57. Lehečka (Krejčiřík, Studený), 59. Vašíček (Mikulík, Sebera). Rozhodčí: Červenka – Tuháček, Figer. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Diváků: 297. Střely na branku: 40:37.

Vyškov: Synek – Žižka, Mikulík, Dluhoš, D. Hohl, Hefka, Studený, Holemý – Popelka, Lehečka, Krejčiřík – Sebera, Štefka, Vašíček – Lekeš, Janeček, Tomajko – Kořenek, Ramert. Trenér: Michal Konečný.

Příští zápasy: Vyškov – Valašské Meziříčí, sobota 14. 10. (15.00). Vyškov – Hodonín, středa 18. 10. (17.30).

Jediný gól první části připravil Matěj Kořenek, když od zadního mantinelu nacentroval před branku a rozjetý David Lekeš propasíroval puk do sítě skrze betony domácího gólmana Čeňka Nováka.

Od prostřední třetiny se hra v podstatě vyrovnala a oba týmy si až do konce nedarovaly ani centimetr ledové plochy. Bylo k vidění hodně soubojů a šance měla obě mužstva. Za hosty asi tu největší ve 26. minutě Michal Janeček. Zvýšit vedení na 2:0 ale „odmítl“, když netrefil otevřenou polovinu domácí branky. Domácí byli šťastnější. V polovině třetiny stav srovnali a v poslední minutě jim zajistil vedení Milan Valášek. Oba góly padly v přesilovkách.

„Ve druhé třetině nás Havlbrod trošku přitlačil, ale my jsme hráli pořád dobře zezadu. Některá ta vyloučení se mně nelíbila a asi byl přísná, ale nakonec jsme se s tím vyrovnali. Dostali jsme gól do šatny na 2:1, ale já jsem byl přesvědčený, že jsme ty dvě třetiny odehráli velmi dobře a že jsme ve stavu, že to ve třetí třetině můžeme otočit,“ věřil kouč svým „ovečkám“.

V šesté minutě třetí třetiny hosté skutečně vyrovnali, když přesilovku využil Matěj Sebera. Pak přežili skoro minutu a půl oslabení tři na pět a měli být z nejhoršího venku. Jenže po nevinně vyhlížející akci domácím vrátil vedení kapitán Petr Kuchta. Hostům zbývalo na obrat necelých osm minut. Ale povedl se. Nejprve z pravého kruhu propálil Nováka Jakub Lehečka a 68 sekund před koncem po tlaku v přesilovce zajistil Vyškovu tři body Dominick Vašíček.

„Samozřejmě to štěstíčko se k nám trochu přitočilo, ale musím říct, že ze všech těch podzimní zápasů jsme ten dnešní odehráli asi nejzodpovědněji. Třeba to dost dlouhé dvojnásobné oslabení, to bylo opravdu parádní. I celkově tam byla vidět soudržnost týmu. Tedy to, co nás zdobilo loni. Kluci byli správně nahecovaní a šli si za tím. Takže, jak jsem předeslal, jsem hodně spokojený,“ usmíval se po utkání Konečný.

V tabulce je Vyškov po šestém kole se dvanácti body čtvrtý, vede s plnou „taxou“ osmnácti bodů Havířov. Příští dvě kola budou Vyškované hrát doma, v sobotu s Valašským Meziříčím a ve středu 18. října derby s Hodonínem. Při zlepšující se formě si fanoušci určitě budou přát, aby všechny body zůstaly ve vyškovské kabině.

„My to samozřejmě chceme taky a když budeme makat jako dnes, bude to reálné. Ale všechno souvisí se vším. Už tréninky v týdnu byly trošku jiné - kvalitnější, protože se nám pomalu vyprazdňuje marodka, i když dneska nám chyběl Tomáš Komínek. Takže to vypadá, ale nechci to zakřiknout, že jsme po těch zraněních a virózách v tomto směru z nejhoršího venku,“ upozornil vyškovský lodivod.