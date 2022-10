Vyškovští hokejisté zavítali na horkou znojemskou půdu a tentokrát se narozdíl od všech předchozích duelů museli před svým soupeřem sklonit. Výsledkově poměrně hluboko, přestože v první polovině zápasu to jednoznačně nevypadalo. „První třetina od nás nebyla vůbec špatná, na střely vyrovnané, šance na obou stranách, v ničem zásadních jsme nezaostávali. Kdyby skončila našim vedením, asi by se nikdo moc nedivil,“ potvrdil trenér Vyškova Michal Konečný. Jediným úspěšným střelcem do první pauzy ale byl znojemský Robert Havlát, který využil úvodní přesilovku.

Ve druhé třetině nejprve domácí zvýšili na dvoubrankový rozdíl a jako zlomový se ukázal v polovině utkání vyšší trest vyškovského Hefka za krvavé zranění soupeře vysokou holí. Početní převahu dokázali proměnit a hned po jejím skončení udeřili počtvrté. „Nabádal jsem kluky, že musíme hrát v pěti, že Znojmo na to má výborné hráče, kteří to v přesilovce umí sehrát. Dali třetí, čtvrtý gól a bylo hotovo,“ uvedl kouč poražených.

Jeho družina se po poradě v kabině ještě chtěla nadechnout ve třetí části hry, jenže hned po šestnácti vteřinách inkasovala popáté. Další dvě rány včetně té z poslední sekundy utkání pak znamenaly debakl 7:0.

A ten je pro Vyškov vzhledem k obrazu hry možná až moc krutý, což potvrdil i kapitán poražených. „My jsme hráli první a začátek druhé třetiny dobře, až v té dlouhé přesilovce a po ní už Znojmo ukázalo svoje kvality. Dokázalo potrestat naše chyby, které ještě na začátku sezony máme. Jak odskočili na čtyři branky, tak už jsme neměli sílu vzdorovat,“ řekl Tomáš Žižka.

Fakt, který měl po utkání v hlavě, byla střelecká nula z vyškovského pohledu. „Mrzí mě, že jsme nedali nějaký gól, šance na to byli, pár bychom si zasloužili. V závěru už jsme trochu rezignovaně odešli. Kdo ten zápas neviděl, řekne, že to byl debakl, kdo tam ale byl, ví, že náš výkon zase nebyl tak špatný,“ dodal.

Hokejovou vendetu budou mít Vyškovští naplánovanou na středu 16. listopadu, kdy budou Znojmo hostit na svém stadionu.