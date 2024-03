Až poslední kolo základní části rozhodlo o složení čtvrtfinálových dvojic v play-off (celkově osmifinále) východní skupiny druhé ligy hokejistů. O druhém místě Vyškova bylo jasno dlouho dopředu, a tak svěřenci trenéra Michala Konečného jen čekali, kdo skončí na sedmém místě tabulky. Nakonec to je Kopřivnice.

„Základní část pro nás dopadla mnohem líp než jsem čekal. My jsme vlastně měli potvrdit ten první rok (účast v celkovém semifinále, pozn. red.), a to je vždycky hrozně těžké. Loni jsme bojovali s Kopřivnicí de facto do posledního kola o druhé místo ve skupině. A co se týká získaných bodů i vstřelených branek, tak jsme na tom o moc líp. A to jsme vlastně celou sezonu neměli brankáře Kořénka, který nás loni hodně držel. Takže z tohoto pohledu určitě základní část vyšla nad očekávání,“ uzavřel trenér Vyškovanů Michal Konečný první »kapitolu« letošního ročníku.

Termíny 1. kola play-off:

12. 3. / 18.00 Vyškov – Kopřivnice

14. 3. / 18.00 Kopřivnice – Vyškov

16. 3. / 15.00 Vyškov – Kopřivnice

18. 3. Kopřivnice – Vyškov

20. 3. Vyškov – Kopřivnice

Další dvojice:

Havířov – Žďár n. S., Hodonín – Nový Jičín, Opava – Havlíčkův Brod.

Vzájemné zápasy v základní části:

Kopřivnice – Vyškov 5:8 a 4:3

Vyškov – Kopřivnice 1:2 a 6:3

Ta druhá tedy začne souboji s Kopřivnicí. Na rozdíl od loňska Severomoravané letos proklouzli do play-off až na poslední chvíli. Zajistila jim to výhra nad Havlíčkovým Brodem a sedmou příčku pak porážka Žďáru nad Sázavou v Opavě. Se Slezany mají stejně bodů, ale lepší bilanci vzájemných utkání. Na osmičku nejlepších tak nedosáhl loňský účastník I. ligy Šumperk. Čtvrtfinále/osmifinále se hraje na tři vítězná utkání z pěti možných. Na rozdíl od vyšších soutěží, kde má lépe postavený tým vždy výhodu dvou prvních utkání v domácím prostředí, se ve druhé lize soupeři v pořádání zápasů po jednom vystřídají. Začne se tedy zítra ve Vyškově, první odveta bude už ve čtvrtek v Kopřivnici. Viz. Infoblok.

Postavení v tabulce a rozdíl získaných bodů (92 – 58) vysoce favorizují Vyškovany. Ti ale závěr základní části odehráli v trochu »plážovém« tempu, což se ale při jejich velikém náskoku před třetím Hodonínem dá pochopit a trenér Michal Konečný to ani nějak neřešil.

„Delší dobu se už těšíme na play-off, protože poslední utkání jsou jako přes kopírák. Není tam ta správná zodpovědnost, dozadu hrají hráči tak napůl. Jsem přesvědčený, že v play-off to bude úplně jinak,“ konstatoval po dalším »divokém« vítězství v Novém Jičíně 8:4 v závěrečném kole základní části.

Pohodová tečka za základem. Hokejisté Vyškova teď vyhlížejí soupeře pro play-off

Stoprocentní koncentraci bude jeho tým určitě potřebovat. Postavení v tabulce je jedna věc, druhá vzájemné zápasy. A ty mají Konečného svěřenci s Kopřivnici nerozhodné 2:2, když oba soupeři vyhráli jeden zápas doma a jeden na ledě soupeře. To pro vyřazovací K.O. systém nemusí být podstatné, ale pro favorita minimálně varující.

„Ano Kopřivnice pro nás není úplně ideální soupeř, nicméně pokud chceme postoupit, tak musíme porazit každého. Kopřivnice umí být nepříjemná. Oni hrají podobným stylem jako my. Mají čtyři lajny nabruslených kluků, takže je to otevřené. Myslím, že budou rozhodovat detaily a momentální forma. A je jasné, že základem pro celkový úspěch je vyhrát první zápas doma,“ upozornil vyškovský kouč.

Dnes má tým na programu klasický předzápasový trénink, na včerejším trenér žádné omluvenky neměl, takže pro utkání by měl mít k dispozici kompletní kádr.