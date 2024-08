Podobnost s brněnským zápasem byla i v tom, že se vyškovskému kouči moc nezamlouval počet obdržených branek. V hodnocení ovšem tak kritický jako v Brně nebyl.

Přípravné utkání:

Hokej Vyškov – Technika Hockey Brno 6:4

Třetiny: 2:2, 1:1, 3:1. Branky: 15. Komínek, 19. Bartes, 24. a 45. Štefka, 51. Tomek, 56. Krejčiřík – 1. a 37. Forman, 8. Harmim, 59. Trnka. Diváků: 70.

Vyškov: Žůrek (Šarman) – Holemý, Dufek, Šindelek, Mikulík, Hohl, Hefka, Uhříček – Komínek, Lehečka, Tomajko – Bartes, Štefka, Krejčiřík – Tomek, Ruda, Nesvadba – Pokorný. Trenér: Michal Konečný.

Technika: Nešpůrek (Zlatnický) – Forman, Trnka, Hrabinec, Kepic, Kubica, Svoboda – Martinec, Holec, Popelka – Nekvapil, Harmim, Račický – Vach, Benýšek, Havlíček – Staněk. Trenér: Martin Stloukal.

„V obraně vždycky budou nějaká okénka. Dostali jsme čtyři góly, to je dost, to je pravda. Na druhou stranu dopředu nám to docela šlo, vytvářeli jsme si šance a ty góly dáváme. Zkoušeli jsme nové hráče, sestava byla hodně pozměněná. Jenom první lajna byla pohromadě, další dvě jsme měli poskládané z úplně nových hráčů. Nehrálo nám vlastně pět útočníků ze základu, kteří určitě hrávat budou a musím říct, že někteří nováčci mě příjemně překvapili,“ komentoval výkon vyškovský lodivod.

Pokud se výsledky trochu podobají, pak samotný průběh utkání byl úplně jiný. Zatímco v Brně Vyškované za necelých dvanáct minut vedli 3:0 a náskok prakticky udržovali do závěrečné sirény, doma museli skóre dotahovat a otáčet.

Už v pětačtyřicáté vteřině přivedl hosty do vedení jejich nejaktivnější hráč Forman a o deset minut později navýšil Harmin na 0:2. Ale pak už se začala prosazovat vyškovská ofenzíva. V konci první části bylo srovnáno a na začátku druhé otočil stav Štefka. Ke konci druhé třetiny sice Forman vyrovnal, ale domácí pak utekli až na rozdíl tří branek. Konečný stav určil čtvrtou brankou obránce Techniky Trnka.

„Kromě útočníků jsme zkoušeli i mladého obránce Šindelku. V tomto týdnu se už budeme s někým loučit. V srpnu máme ještě dva zápasy, kdy ještě chceme něco zkoušet a září pak už chceme mít kádr pro ligu hotový. V něm počítáme i s Michalem Janečkem, ale ten je dlouhodobě zraněný a letos asi do zápasů nevyjede,“ dodal Konečný.

Další dvě přípravná utkání Vyškov odehraje příští týden. V úterý 27. srpna ve Velkém Meziříčí a o dva dny později doma s Opavou.