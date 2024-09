Odložený vstup do svého třetího ročníku ve druhé hokejové lize hokejisté Vyškova ve Velkém Meziříčí zvládli (7:4) a nyní se chystají výhru potvrdit v prvním utkání na domácím ledě. Zítra to ale nebudou mít jednoduché. Do Vyškova přijede jeden z největších favoritů soutěže Orli Znojmo.

Už po vítězství na Vysočině trenér Michal Konečný avizoval, že jeho tým teď čekají těžké zápasy. Po Znojmu, které sestoupilo z první ligy a zamýšlí se tam vrátit, v sobotu zavítají do Havířova. Ten by zase rád zopakoval loňské výkony, kdy východní skupinu suverénně vyhrál a těsně neuspěl až ve finále play-off celé druhé ligy s postupujícím Chomutovem (3:4 na zápasy). Nastávající »dvojzápas« tak bude pro Vyškovany určitým testem možností v této sezoně.

2. liga - východ:

Hokej Vyškov – HC Orli Znojmo

Středa 25. září, 18.00 hodin, ZS Vyškov

Se Znojmem se utkali dvakrát v přípravě. Je zajímavé, že týmům se vedlo lépe na ledech soupeřů. Vyškov vyhrál ve Znojmě 5:2 a za pět dnů mu podlehl doma 2:3. Takže oba šéfové laviček mají »podklady« k tomu, aby na soupeře vymysleli účinnou taktiku.

„Ten první zápas se hrál brzy po zahájení přípravy na ledě, takže tady ty informace moc směrodatné nejsou. To byl takový první nástřel, takže z toho bych vůbec nevycházel. Oni ten mančaft doplnili a dost změnili. Druhý už napověděl víc. V obou to byly vyrovnané hokeje. Já si pamatuju ten první rok, když postupovali, že jsme s nimi také hráli vyrovnané zápasy a myslím, že tak to bude i teď. Doufám, že přijde hodně lidí, protože to určitě je atraktivní soupeř a bude to zajímavý hokej. Zápas orlů s Havířovem jsem viděl. (orli prohráli 4:5, pozn. red.) Předvedli hodně bruslivý hokej, nahoru – dolů. Začátek jim utekl na 0:3, ale zvedli se a vyrovnali. Ale myslím si, že Havířov nakonec vyhrál zaslouženě,“ sdělil k soupeři trenér Michal Konečný.

Také orli hráli v sobotu úvodní zápas sezony. Jejich trenér Milan Procházka nebyl po porážce vyloženě zklamaný a kvitoval, že jeho tým se za stavu 0:3 nepoložil a dokázal koncovku zdramatizovat.

„Kluky jsem za zápas pochválil. Proti nám stál soupeř, který je pospolu tři sezony. Jsou hodně sehraní, mají ambice na postup a jejich kvalita byla znát. Udělali jsme maximum, abychom se dostali zpět do zápasu. To se nám povedlo, ale na vítězství to bohužel nestačilo. Dokázali jsme na led přenést kombinační hru, kterou jsme trénovali celou přípravu. Chyby tam byly samozřejmě také, ale na úkor kvalitního soupeře,“ řekl po utkání pro klubový web.

Ve Velkém Meziříčí Vyškov otočil zápas až ve třetí třetině, kterou vyhrál 5:1. Svůj aktivní útočný hokej předváděl od začátku a v poslední dvacetiminutovce se hráčům podařilo chytit se i v koncovce. Konečnému tak spíše vadil zase vyšší počet inkasovaných gólů.

„Ano, měli jsme k tomu nějaký pohovor a na toto téma jsme si řekli pár věcí. Ale jasné, že říkat si můžete co chcete a ta realita pak může být úplně jiná. Ty teoretické věci se těžko převádějí na led a já jsem spíš praktik, který to řeší až při zápasech,“ upozornil šéf vyškovské střídačky.

I jeho znojemský protějšek připustil, že po dvou přípravných utkáních tuší, co jeho tým ve Vyškově čeká.

„Budeme vědět, jaký hokej Vyškov hraje, ale podíváme se ještě na nějaká videa. Je to jeden z týmů, který bude chtít hrát zase v horní části tabulky. Musíme se na to dobře připravit. Když budeme hrát, tak jak jsme hráli proti Havířovu, tak nemám strach, že bychom tam nemohli uspět,“ naznačil přání získat za vyškovském ledě první body této sezony.