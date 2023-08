Po suché a výrazně kondiční přípravě vlétli hokejisté Vyškova v prvním přípravném utkání na led hodně nažhavení. Nováčkovi II. ligy Technice Brno nastříleli už v první třetině pět gólů a celkově v Brně zvítězili 9:2.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

V utkání dostal ve vyškovské brance jako první šanci Dominik Šarman a zahráli si všichni noví hráči. Tým hrál na tři formace a v obraně se jako sedmý točil mladý Adam Hamrla. Hosté ovládali hru prakticky v celém utkání, ovšem v některých pasážích ve druhé třetině se na lede hodně jiskřilo, a bylo to trochu rozhárané.

Příprava:

HC Technika Brno

– Hokej Vyškov 2:9

Třetiny: 0:5, 2:1, 0:3. Branky: 26. Kaulič, 33. Sedláček – 2. a 53. Vašíček, 6., 8., 17. a 31. Komínek, 15. Štefka, 41. Kořenek, 46. Daníček. Hráno na halách ve Sportovní ulici.

Vyškov: Šarman – Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Hefka, A. Hamrla – Komínek Lehečka, Kořenek – Vašíček Štefka, Lekeš – Popelka Janeček Krejčiřík. Trenér: Michal Konečný.

„Začali jsme velice dobře a dali rychlé góly. Hrou jsme navázali na minulou sezonu, byl tam z naší strany pohyb a hodně z toho, co jsme praktikovali loni a budeme chtít hrát i letos. Trochu mě mrzí, že ve druhé třetině to bylo zbytečné vyhrocené, na přátelské utkání tam bylo zbytečně moc faulů. Výsledek v žádném případě nepřeceňujeme. Sledovali jsme hlavně nové kluky. První zápas pro ně bývá těžký, ale všichni do našeho systému nějak zapadli a naznačili, že budou přínosem,“ zhodnotil přípravnou zápasovou premiéru trenér Michal Konečný.

O hokejový Vyškov je v přípravě zájem. Prvním soupeřem bude zítra Technika Brno

Stínem utkání je zranění Davida Lekeše právě v té emotivní druhé třetině.

„Bohužel to odneslo jeho nedávno operované koleno. Musel odjet do nemocnice a zatím nevíme rozsah zranění. Chci věřit, že to nebude nic vážného a brzy se opět zapojí do přípravy,“ dodal vyškovský kouč.

Druhou přípravou Vyškovanů bude ve čtvrtek 24. srpna odveta s Technikou ve Vyškově. Hrát se bude od 18.00 hodin.