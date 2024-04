V úvodních zápasech semifinále II. hokejové ligy se na domácích stadionech prosadili oba favorité. Tedy vítězové základních skupin západ a východ. Ani jeden ovšem nijak suverénním způsobem. Chomutov porazil Vyškov 3:1 a Havířov Tábor 4:2. Odvety se hrají zítra.

Ilustrační. | Foto: bkhb.cz/Luboš Vácha

Vyškované do Chomutova odjeli s otevřeným hledím a proti vysoce favorizovanému soupeři se chtěli prezentovat svojí hrou. Tedy při očekávaném tlaku Pirátů, rychlými kontry. Takže je možná trochu zaskočilo, že domácí začali dost opatrně. Byli sice aktivnějším týmem a vytvořili si i nějaké příležitosti, ale do tutovek se nedostávali. Hosté poctivě bránili, ale brejky se jim nedařilo dotahovat do úspěšné koncovky.

„Asi jsme byli zbytečně pasivní a na můj vkus tam byl až moc velký respekt. Tohle jsme dneska nebyli my. Zítra si to musíme rozebrat a v dalším utkání být odvážnější a vrátit se ke své pohyblivé hře,“ zdůraznil po zápase trenér Vyškovanů Michal Konečný.

II. liga - semifinále:

HC Piráti Chomutov – Hokej Vyškov 3:1

Třetiny: 0:0, 3:0, 0:1. Branky (nahrávky): 23. Hübl (M. Tůma, Eret), 28. T. Svoboda (Hübl, Březák), 40. Eret (Chrpa, Hübl) – 49. Sebera (Komínek, Lehečka). Rozhodčí: Barek, Trnka – Žídek, Brož. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváků: 1875.

Stav série: 1:0.

Chomutov: Altrichter (Běhula) – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Ulrych, Záruba, Havel, Váchal – T. Svoboda, Hübl, Zajíček – J. Svoboda, Eret, M. Tůma – Stehlík, Putz, Jouza – Mála, T. Koblížek, Chrpa – Veselý. Trenér: Martin Pešout.

Vyškov: Synek (Šarman) – Žižka, Hohl, Mikulík, Hefka, Studený, Dluhoš, Zavřel – Komínek, Lehečka, J. Štefka – Vašíček, Sebera, Popelka – D. Štefka, Čechmánek, Krejčiřík – Lekeš, M. Janeček, Tomajko. Trenér: Michal Konečný.

Druhé utkání: Chomutov – Vyškov, čtvrtek 4. 4. (17.30).

Druhé semifinále:

Havířov – Tábor 4:2, stav série: 1:0.

Domácí mají mnohem zkušenější mužstvo a jejich trpělivost se jim vyplatila. Navíc si pomohli v přesilovkách. Ve třiadvacáté minutě seděl na »hanbě« Matěj Mikulík a z pravého pravého kruhu ranou z první otevřel skóre Viktor Hübl. Po dalších pěti minutách se zase parádně trefil - odrazem od horní tyčky - Tadeáš Svoboda. Vyškovské akcie sice klesly, ale skóre 0:2 bylo pořád hratelné. Bohužel vteřinu před druhou sirénou opět v přesilovce zaznamenal třetí gól rychlou střelou zápěstím Petr Eret.

„Tentokrát jsme opravdu v první třetině nějaké větší šance neměli, ale nějak jsme ji přežili a vypadalo to, že v té druhé by to mohlo být lepší. Bohužel jsme v oslabení udělali hrubku, kterou domácí potrestali. Druhý gól byl, jak se říká, výroční. On to trefil nádherně pod víko. V play-off to už je podstatný náskok. Chomutov je zkušené, profesionální mužstvo a od té doby si domácí v podstatě výsledek hlídali. A my jsme jim navíc asi největší chybou umožnili dát ještě ve druhé třetině třetí gól. A to už bylo rozhodující. Ve třetí třetině jsme byli aktivní, dali jsme pěkný gól 3:1 a pak měl Sebera tutovku, kterou neproměnil. Škoda, dát na na 3:2, tak to mohlo být ještě zajímavé, protože času bylo relativně ještě dost,“ komentoval porážku Konečný.

Na 3:1 Sebera korigoval po přesném pasu od Tomáše Komínka přes celé hřiště. Mezi 54. a 55. minutou se autor prvního gólu dostal hned do dvou šancí. Bohužel nejprve jeho pokus zneškodnil strážce domácí branky Altrichter, o necelou minutu později pak Sebera netrefil branku. V závěru se hosté snažili odvolat brankáře a nasadit šestého hráče do pole, ale při pozorném bránění Chomutova se jim to podařilo až minutu a šest vteřin před koncem. V power-play sice obléhali domácí branku, ale do šance je zkušená defenzíva Pirátů nepustila.

„Zítra se začíná od 0:0 a každý zápas je jiný. Vemte si Zlín, v prvním utkání dostal ve Vsetíně osmičku a teď je stav série 1:1. (zápasy play-off I. ligy 8:1 a 2:3 po prodloužení, pozn. red.) Takže naše šance je pořád solidní a série otevřená,“ zdůraznil vyškovský lodivod.