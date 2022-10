„O to víc do toho asi půjdou, budou u nás zřejmě hrát jak o život. A nezapomeňte, že je to derby, ve kterém se stávají i nečekané věci. Nesmíme vůbec nic podcenit,“ konstatoval trenér Michal Konečný.

II. liga - skupina východ

8. kolo:

Hokej Vyškov – SHKM Hodonín

Středa 19. října, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

Tabulka:

2 . Vyškov 6 5 0 0 1 30:16 15

10. Hodonín 6 0 1 1 4 13:24 3

V této sezoně se už jmenované celky dvakrát potkaly a výsledky jejich střetů jsou v rozporu s tím, jak se sezona zatím vyvíjí. Hned v úvodní části přípravy totiž Vyškovští vždy o jeden gól prohráli, doma 3:4 a venku 5:6.

„Je to tak, ale byl to náš první a třetí zápas vůbec, zkoušeli jsme spoustu věcí, šlo i o fyzickou přípravu, výsledek nebyl až tak důležitý, i když je pravda, že v tom druhém domácí dokázali vývoj dobře otočit. Bylo to ale úplně o něčem jiném, obě strany mají nové hráče a jsou na tom týmově úplně jinak než v srpnu,“ zmínil kouč.

Jeho skvadra může být zatím se svým působením v druholigové společnosti velmi spokojená. Tedy s jednou výjimkou, kterým byl příděl ve Znojmě (0:7). To se ovšem zatím ukazuje jako fenomén východní skupiny. Všechny ostatní vyškovská představení skončila triumfem v normální hrací době včetně zvládnuté dramatické přestřelky z posledního kola proti Novému Jičínu (6:5).

Na dobrou náladu a nedostatek motivace pokračovat podobným způsobem si tak hráči nemohou stěžovat.

„Vždycky je to o nás. To, že se nám daří, nás nesmí ukolébat, musíme stabilně hrát, co si řekneme, a co potřebujeme k vítězství. Kluky to baví, makají a to je ono. Navíc na posledním tréninku jsme byli téměř kompletní, takže budu mít příjemné starosti, jak poskládat sestavu,“ řekl Konečný.

Jediný otazník visí nad startem Tomáše Žižky, který nedohrál minulý zápas se svalovými problémy. Kořením středečního podvečera bude i fakt, že někteří domácí borci hráli ještě v minulé sezoně v hodonínském dresu. Jedním z nich je Tomáš Komínek.

„Bude to pro spoustu kluků vyhecované, takový specifický zápas, očekávám soupeře s maximálním nasazením nejen proto, že jsou v tabulce dole a že se jim nedaří podle představ. Musíme k tomu podle toho přistoupit a hrát na hranici svých možností, důrazně, obětavě,“ uvedl člen aktuálně devátý muž kanadského bodování soutěže.