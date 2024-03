Ve čtvrtfinále chtěli hokejisté Vyškova Hodonín. Mají stejně odpočatý Havl. Brod

Nejrychlejším možným způsobem, po třech zápasech, postoupili hokejisté Vyškova do čtvrtfinále druhé ligy. Až do středy pak čekali na koho v dalších vyřazovacích bojích play-off narazí. Po vítězství Nového Jičína v sérii s Hodonínem to budou bruslaři z Havlíčkova Brodu, kteří si čtvrtfinále vybojovali taky třemi zápasy s Opavou. První souboj se odehraje na vyškovském zimním stadionu v sobotu od tří hodin odpoledne.

Ilustrační. | Foto: dracisumperk.cz/Věra Václavková