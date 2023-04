I když v české skupině II. hokejové ligy neměli tak výsadní pozici jako v moravské Orli Znojmo, tak přece jen Letci z Letňan vyhráli základní část poměrně jistě, což potvrdili hladkým postupem přes Děčín (3:0 na zápasy) a Vrchlabí (3:1) do prolínacího semifinále celé soutěže. I proto jsou v partii s Vyškovem jasným favoritem.

Ilustrační. | Foto: hokejvyskov.cz

Série začíná v neděli v Praze a hraje se na tři vítězná utkání z pěti. Výhodu domácího prostředí pro první dva zápasy mají Pražané. Ti jsou soupeřem, které si trenér Vyškovanů Michal Konečný přál z možných kandidátů nejméně.

„Jejich kádr je spolu v podstatě už tři roky, takže jsou sehraní, hrají disciplinovaný, ale i bojovný a poctivý hokej. V kádru mají zkušené hráče, ale i několik mladých talentovaných sparťanů. Musíme počítat s tím, že tam bude spousta bruslení, pohybu a soubojů. Znám se s trenérem Jardou Nedvědem a snad dokážu odhadnout, co asi proti nám budou chtít hrát. Tedy podobný hokej jako hrajeme my. Navíc mají stejné úzké kluziště jako my, fakt malé, možná ještě menší. A vejde se tam do 200 lidí, takže nějaká paralela s námi tam asi bude,“ sdělil Konečný.

II. liga - play-off:

Program semifinále:

HC Letci Letňany – HC Vyškov, neděle 2. 4. (14.30) a pondělí 4. 4. (17.30).

Vyškov – Letňany, čtvrtek 6. 4. (18.00) a pátek 7. 4. (18.00).

Letňany – Vyškov, neděle 9. 4. (14.00).

Druhou dvojici tvoří Znojmo a Chomutov.

Ten potvrdil, že po stejně jistých postupech jako soupeř panuje i ve vyškovském táboře pohoda. Teď je potřeba přenést ji na led. V zápasech tým nastoupí ve stejném složení, které semifinále vybojovalo.

„Samozřejmě ideální by bylo v Praze dvakrát vyhrát, ale i vyhrát tam aspoň jeden zápas bude hodně důležité. Pak se uvidí co dál, protože budeme mít k dispozici dva zápasy doma. Já myslím, že to zvládneme. Když vidím ty kluky, máme na to,“ ujišťuje kouč Vyškovanů.

Trenérova slova a natěšení pro boj o medaile potvrdil i nejlepší střelec i hráč kanadského bodování vyškovského týmu Tomáš Komínek.

„Bude to šichta. Dobrá nálada samozřejmě je, jsme rádi, že jsme se dostali daleko, a přes silné soupeře, zejména profesionály z Havířova. Na druhou stranu také velmi dobře víme, co je před námi. Máme snad kromě mě, Tomáše Žižky a pár dalších extrémně mladé mužstvo, většina hráčů nemá žádné velké zkušenosti z play-off. Ani soupeře moc neznáme. Kromě nějakých přáteláků jsme vlastně pořádně s mužstvy západní skupiny nehráli, takže co přesně očekávat a jak to bude probíhat, to těžko říct dopředu. Ale víte co, nemá smysl nad tím vůbec přemýšlet, jdeme do další série a uvidíme. My do toho zase vletíme naplno a půjdeme si za tím, co všichni chceme. Musí se každý zápas hrát tak, abyste po něm mohli kouknout do zrcadla a říct si, že jste tam nechali všechno. Je to play-off. Nemá smysl si tvrdit, že jdeme vyhrát celou druhou ligu, takové cíle jsou zbytečné. Krok po kroku každý za sebe a celý tým spolu,“ zdůraznil odchovanec brněnské Komety, který hrál první ligu ve Znojmě a Prostějově.