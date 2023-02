Zítřejší odpoledne bude na vyškovském zimním stadionu duelem třetího se čtvrtým týmem východní skupiny. Domácí mají o tři body víc, ale vzájemná bilance hovoří pro hosty. Série začala výhrou Vyškovanů na jejich ledě, ale ve Vyškově vyhrál Havířov po prodloužení a doma pak nejvýraznějším výsledkem 4:1. Je nasnadě, že i tradiční hokejová bašta chce do play-off z co nejlepší pozice.„Chceme v tabulce udržet elitní čtyřku, a tak musíme doma vyhrát nebo alespoň získat dva body, zvlášť s naším přímým konkurentem,“ prohlásil vyškovský lodivod Michal Konečný.

II. liga - východ

Hokej Vyškov – AZ Havířov

35. kolo, sobota 4. února, 15.00 hodin, ZS Vyškov.

Tabulka:

3. Vyškov 31 15 2 4 10 123:103 53

4. Havířov 31 14 2 4 11 107:94 50

Vzájemné zápasy: Havířov – Vyškov 2:4 (1:3, 0:0, 1:1), Vyškov – Havířov 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1), Havířov – Vyškov 4:1 (0:1, 0:0, 4:0).

Kdyby si dnes hosté odvezli plnohodnotné, tedy tříbodové vítězství, nejen, že by dotáhli svého hostitele bodově, ale právě pro vzájemnou bilanci by se jejich šance na lepší pozici v play-off výrazně zvýšily. Otázkou je, v jaké sestavě domácí nastoupí. V posledním odehraném utkání ve Velkém Meziříčí byla kvůli zdravotním absencím hodně okleštěná. Na druhou stranu se v ní pravděpodobně objeví i zbrusu nové jméno Jana Štefky, brzy šestadvacetiletého útočníka s bohatými prvoligovými zkušenostmi z Přerova, Prostějova a Vsetína.

„Přichází ze Vsetína, známe jeho kvality. Doplní náš tým nastálo, zvládli jsme ho vyřešit ještě těsně před koncem přestupního termínu. Měl by být posilou a pomoci nám při vrcholu sezony,“ vysvětlil vyškovský lodivod.

Jeho tým má co napravovat. Ve středu nestačil na poslední Velké Meziříčí.„Paradoxně když teď předvedeme alespoň stejný výkon a aspoň trochu zlepšíme koncovku, na které jsme pohořeli, pak tenhle zápas můžeme v pohodě zvládnout,“ podotkl Konečný.

Také Havířovští v minulém kole nečekaně klopýtli, když doma prohráli s devátým Novým Jičínem. Ba co víc, z posledních kol mají za sebou sérii čtyř porážek, byť dvě z nich v prodloužení. Naposledy vyhráli 18. ledna ve Valašském Meziříčí. Následovalo 3:4 pp doma se Znojmem a 2:3 pp s Opavou, 1:4 v Hodoníně a zmíněných 5:6 doma s Novým Jičínem.

„Byl to úplně šílený zápas. Prvních deset minut jsme se drželi toho, co jsme chtěli. Vytvářeli jsme si šance a dostali jsme se do vedení 1:0. Před zápasem jsme si říkali, že soupeř je silný kolem brány, že tam má šikovné hráče. My pak dostaneme čtyři góly z šesti právě z těchto míst a stojí za tím náš nedostatečný důraz. A jsou to věci, které se nám v posledních třech zápasech opakují. Měli jsme šance, dali góly, ale vzadu jsme hořeli,“ hromoval po posledním utkání havířovský trenér Jiří Raszka.