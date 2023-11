Nejtěžší porážku po loňském vstupu do druhé ligy dnes utrpěli hokejisté Vyškova ve Žďáru nad Sázavou. Dostali tam pověstnou desítku, kterou sami jen mírně eliminovali čtyřmi brankami. Přitom šancí měli tolik, že to klidně mohlo skončit 10:10…

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Trenér Michal Konečný marně pátral v paměti a vlastně ani se mu moc nechtělo, kdy coby trenér dostal takový výprask. Spíše zklamaně zdůraznil, že výsledek rozhodně neodpovídá dění na ledě.

„Kdo neviděl neuvěří. Já vím, že už je to taková obehraná písnička, ale my jsme fakt nehráli špatně. Třeba za stavu 3:3 jsme pálili na domácí branku jednu střelu za druhou. Dunělo to o mantinely, měli jsme šance, jenže oni vyjeli a vystřelili jednou a dali gól. My z těch mnoha žádný,“ ulevil si šéf vyškovské lavičky.

II. liga - východ:

SKLH Žďár nad Sázavou

– Hokej Vyškov 10:4

Třetiny: 3:2, 5:1, 2:1. Branky (nahrávky): 10. Dušek (Půhoný), 19. Pleva (Dušek, Půhoný), 20. Wasserbauer (Čejka, Kadleček), 27. Kaut (Koukal), 29. Koukal (Kukla, Vampola), 31. Vampola (Koukal), 32. Půhoný, 32. Čejka (Kadleček), 45. Půhoný (Půža), 50. Dušek (Jar. Ludvík) – 9. Sebera (Komínek, Janeček), 12. Lehečka (Komínek), 27. D. Vašíček (J. Štefka), 53. J. Štefka (D. Vašíček, Hefka). Rozhodčí: Maršálek – Tichý, Štěrba. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváků: 1300.

Žďár n. S.: Maleček – Kukla, Pleva, Adam, Kulhánek, Jar. Ludvík, Půža, Grauer – Vampola, Koukal, Kaut – Půhoný, Rohlík, Dušek – Kadleček, Wasserbauer, Čejka – Maštera, T. Ludvík, Jícha – Gregar. Trenér: Milan Řehoř.

Vyškov: Synek (32 . Šarman) – Hefka, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Lehečka, Vašíček, Janeček – Tomajko, Lekeš, Sebera – D. Štefka, J. Štefka, Popelka – Krejčiřík, Kořenek, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Domácí klub povolal na utkání tři své bývalé odchovance, kteří se proslavili na domácí i mezinárodní scéně. Mistry světa Petry Koukala a Vampolu a trojnásobného mistra republiky Tomáše Kauta. Na ledě sice bylo vidět, že mají něco za sebou, ale podle Konečného průběh utkání nějak výrazně neovlivnili.

Hosté také začali bez respektu a ve vyrovnané první třetině dvakrát vedli. Domácí vždy srovnali a když už to vypadalo, že se do kabin půjde alespoň za nerozhodného stavu, dali domácí laciný třetí gól. Ani druhá část zpočátku nenasvědčovala výsledné cifře. Hosté spálili několik šancí a pak se jim konečně podařilo vyrovnat. Jenže hned potom v podstatě nahozený puk před branku skončil v jejich síti, za dvě minuty naprosto zbytečně další a do přestávky si domácí Plameny z jejich branky udělali střelnici. Dvakrát se dokonce prosadily ve vlastním oslabení. Nepomohla ani výměna gólmanů. Ve 32. minutě Synka nahradil Šarman, ale také on hned po pár vteřinách lovil puk ze sítě. Druhá část druhé třetiny utkání rozhodla.

„Chyby tam byly, to je jasné, ale co je horší, tak že my po nich dostáváme góly a sami ty soupeřovy trestat nedokážeme. Měli jsme pětačtyřicet střel, možná víc než oni. Bohužel ta produktivita je v poslední době špatná. Teď je z toho dokonce desítka, výsledek je po nás hodně krutý, ale prostě musíme jet dál a je potřeba se z toho rychle vzpamatovat,“ zdůraznil Konečný.

Ve vyrovnané tabulce Vyškované klesli na šesté místo, Žďár se posunul na druhé. I v dalším kole pojedou Konečného svěřenci k soupeři. V sobotu nastoupí v Opavě. Na domácí led se vrátí ve středu 15. listopadu zápasem s Velkým Meziříčím.