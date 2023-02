Vedoucí kvarteto II. ligy téměř paběrkovalo. Vyškov nezlomil obranu Velmezu

Až v prvním utkání poslední čtvrtiny východní skupiny II. hokejové ligy odešli Orli Znojmo z ledu bez bodu. První čistou prohru utrpěli Havlíčkově Brodě. Vedoucí kvarteto to vůbec nemělo při vstupu do série závěrečných deseti zápasů lehké. Výhru, a to jen dvoubodovou, zaznamenala jen druhá Kopřivnice v Opavě. Vyškovští hokejisté odjeli s prázdnou z Velkého Meziříčí a čtvrtý Havířov doma podlehl Novému Jičínu.

Ilustrační. | Foto: hokejvyskov.cz