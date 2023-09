Až v pátém přípravném utkání na novou druholigovou sezonu našli hokejisté Vyškova přemožitele. Na vlastním ledě podlehli Hodonínu po prodloužení 3:4.

Ilustrační. | Foto: Adam Krátký

Podobně jako v loňské letní přípravě a vlastně i v soutěži byl Hodonín v derby velice nepříjemným soupeřem. Navíc v úterý si přivezl posily, mj. také ze Zlína. Ve Vyškově představil Luku Zorku, zlínské duo Tadeáš Talafa - Atte Huhtela a útočníky Pjotra Karpova a Jiřího Karafiáta. Ten také už po čtyřiadvaceti vteřinách prodloužení zápas rozhodl. Domácí tentokrát hráli na tři pětky. Volno dostal Michal Janeček a desátým útočníkem byl Jan Ramert.

Příprava:

Hokej Vyškov

– SHKM Baník Hodonín 3:4

po prodloužení

Třetiny: 3:2, 0:1, 0:0 – 0:1. Branky (nahrávky): 5. Lehečka (Hefka), 16. Komínek (Dluhoš), 19. Popelka (Komínek, Žižka) – 1. Karafiát (Luža, Novák), 19. Dobiáš (Weintritt, Mikula), 29. Novák (Luža, Karafiát), 61. Karafiát (Novák). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Oslabení: 1:1. Střely: 32:32. Diváků: 200.

Vyškov: Šarman – Hamrla, Žižka, Mikulík, Studený, Hefka, Dluhoš – Komínek, Lehečka, Kořenek – Vašíček, Štefka Sebera – Tomajko, Krejčiřík, Popelka – Ramert. Trenér: Michal Konečný.

Hodonín: Piták (Běhal) – Zorko, Němec, Vyrůbalík, Talafa, Mikula, Bílek, Sedláček – Karafiát, Luža, Novák – Dobiáš, Weintritt, Bachánek – Štědrý, Laciga, Krejčí – Huňady, Huhtela, Karpov. Trenér: Aleš Bachánek.

„Oni tvoří vlastně nový mančaft a určitě to nemají špatně poskládané. Takže hodně zkouší a ti noví kluci jsou kvalitní. Zkrátka dobře posilují a určitě budou ve druhé lize hrát vysoko. My už máme kádr vlastně doladěný z loňska a děláme jen malé úpravy. Pořád tvrdě pracujeme na fyzické kondici a možná se to projevilo,“ poznamenal po utkání trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Hosté měli výborný vstup do utkání a už po půlminutě otevřel střelecký účet utkání autor nakonec rozhodující branky Karafiát. I domácí srovnali letní posilou, na konci páté minuty Jakubem Lehečkou. Do vedení je pak dostal Tomáš Komínek, který ujel v šestnácté minutě při vlastním oslabení a překonal brankáře Dominika Pitáka. V první třetině padly ještě dvě branky. Nejprve rovněž ve vlastním oslabení vyrovnal Vojtěch Dobiáš a v pokračující přesilovce vrátil Vyškovu vedení Adam Popelka. Ve druhé třetině zakončil vydařenou kombinaci hostů Matěj Novák. V poslední části, byť asi hokejově nejpohlednější, gól nepadl a pětiminutové prodloužení brzy ukončil Karafiát.

„Každá série musí jednou skončit, takže se nic neděje, i když samozřejmě nikdo nechce prohrávat. Ale ten zápas byl oproti minulým dvěma jiný. Neměl, řekl bych, z naší strany ten správný náboj. Minimálně první dvě třetiny, ale to tak někdy bývá. Nechci říct, že jsme to podcenili, to vůbec ne, ale nebylo to tak, jak s Přerovem a Chomutovem, kde kluci byli daleko víc koncentrovaní. Nicméně ve třetí třetině jsme se rozjezdili, vytvořili jsme si dost šancí, ale nevyužili jsme je a prohráli jsme prodloužení. Tak už to bývá, ale jdeme dál. Celkově si myslím, že utkání se muselo líbit. Hrálo se nahoru - dolů. Hráli jsme na tři lajny a zkoušeli jsme nějaké jiné varianty,“ komentoval prohru kouč Vyškova.

Také hodonínský Baník odehrál páté utkání letní přípravy a slavil třetí výhru. Dvakrát porazil Trnavu (6:4 a 4:3) a doma podlehl Topolčánům 0:4 a ve Skalici 1:8.

„První třetinu jsme výborně začali, ale pak jsme dostali podle mě trochu zbytečné góly přesně z toho, co soupeř hraje a co jsme věděli, že budou hrát. Ve druhé třetině jsme se zlepšili ve středním pásmu a bylo to z naší strany o hodně lepší. Poslední třetina byla divočejší z obou stran, možná i trochu přetaktizovaná, vzhledem k nerozhodnému skóre,“ napsal k zápasu na webových stránkách Baníku trenér Hodonína Aleš Bachánek.

I další dva zápasy Vyškované odehrají doma, ve čtvrtek s Opavou a úterý 12. září s Velkým Meziříčím. Začátky budou v 18.00 hodin. Ve čtvrtek si pak dají odvetu s Baníkem v Hodoníně (18.30).