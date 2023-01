Žďárské Plameny vyměnily trenéra a pro dvojici Vojtěch Šír a Milan Řehoř to byla domácí premiéra. Všichni si moc přáli, aby byla vítězná a tomu odpovídal i v stup do zápasu. První zákrok si sice připsal už v šesté vteřině domácí brankář Lukáš Vít, ale pak se dvě minuty hrálo před hostujícím Michalem Kořénkem. Ovšem už druhý výjezd Vyškovanů znamenal jejich vedení. Ve třetí minutě dostal puk před brankou do jízdy Martin Snášel. Napoprvé gólmana nepřekonal, ale z dorážky z těžkého úhlu se do odkryté brány trefil přesně. Přestože se oba týmy snažily o zakončení, nikdo z dalších hráčů už puk do soupeřovy sítě v první třetině nedostal. V jedenácté minutě ovšem domácí od druhého gólu zachránila tyčka po teči Filipa Weintritta.

II. liga - východ:

SKLH Žďár nad Sázavou

– Hokej Vyškov 4:5

Třetiny: 0:1, 2:3, 2:1. Branky (nahrávky): 25. Lojek (Kulhánek, Rohlík), 37. Čejka (Rohlík), 42. Rohlík (Wasserbauer, Kulhánek), 60. Rohlík (Kotlík, Kulhánek) – 3. Snášel (Kořenek, Komínek), 21. Lekeš (Komínek, Holemý), 28. Lekeš (Komínek), 34. Vašíček (Čuřík), 54. Sebera (Vašíček, Janeček). Rozhodčí: Blaha – Smetková, Viskot. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:2. Diváků: 350.

Vyškov: Kořének (Šarman) – Hefka, Mikulík, Hohl, Vosátko, Holemý, Žižka – Lekeš, Janeček, Snášel, Dobiáš, Tomajko, Čuřík, Vašíček, Komínek, Kořenek, Sebera, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 24 23 0 1 0 146:35 70

2. Kopřivnice 24 11 3 4 6 101:92 43

3. Havířov 24 12 2 2 8 81:65 42

4. Vyškov 23 11 2 3 7 93:76 40

5. Val. Meziříčí 23 10 3 1 9 69:82 37

6. Havl. Brod 24 10 2 1 11 89:99 35

7. Opava 24 8 4 3 9 78:91 35

8. Nový Jičín 23 8 3 0 12 74:80 30

9. Hodonín 23 5 4 3 11 62:76 26

10. Žďár n. S. 24 4 0 7 13 64:111 19

11. Vel. Meziříčí 24 3 2 0 19 46:96 13

Příští zápasy: Valašské Meziříčí – Vyškov, sobota 7. 1. (17.00). Znojmo – Vyškov, středa 11. 1. (18.00).

Co se nepovedlo Weintrittovi vyšlo hned na začátku druhé třetiny. Tomáš Komínek naservíroval puk ke vzdálenější tyči sprintujícímu Davidu Lekešovi a ten se nemýlil. Pak sice předvedli fantastickou kombinaci s přesným zakončením domácí, ale těsně před polovinou hrací doby si dvojice Komínek, Lekeš svoji akci zopakovala.

„Dvakrát se povedla dost podobná věc, a to hlavně díky Tomášovi. Pokaždé mi to nachystal a já už to jen dokončil. Úplně nacvičené to nemáme, ale vím, že to takhle dělá a snaží se mi to na to místo dávat. Důležité góly, domácí hráli fakt výborně, bojovně, potřebují body a jsem rád, že jsme jim je nedali my,“ zmínil dvoubrankový střelec.

Když ve čtyřiatřicáté minutě zvýšil z přesilovky Dominick Vašíček na 4:1, zdálo se být definitivně rozhodnuto. Ale nebylo.

„Tady je škoda, že jsme to neudrželi v klidu. Chtělo to třetinu dohrát, jenže jsme dostali fakt blbý gól do šatny a na začátku třetí třetiny jsme neubránili oslabení. Už to mohlo být v kapse dřív,“ zalitoval trochu nervózního závěru vyškovský kouč.

Pohodlný náskok hostů se tak ztenčil na minimum. Srovnání průběžného stavu už ale Vyškovští nedopustili. Sedm minut před koncem při další početní převaze dostal mezi kruhy puk Matěj Sebera, místo očekávané rány objel všechny překážky včetně brankáře a zasunul puk do prázdné žďárské svatyně. Poslední slovo sice patřilo při power-play domácím, ale patnáct vteřin před sirénou už na vyrovnaní nestačilo.

„Jeli jsme samozřejmě pro výhru, ale musím říct, že Žďár hrál velice dobře. Měli v sestavě kluky z Pardubic a po delší době byli v plné síle. Žďár se držel skvěle, nebylo to nic snadného. Od nás to bylo kolektivní dílo, vítězství si moc ceníme. Zasloužené tři body, dobrá práce od všech,“ chválil své svěřence Konečný.

Vyškovští tak úspěšně rozehráli úvodní novoroční třízápasový blok na kluzištích soupeřů. V sobotu nastoupí ve Valašském Meziříčí a ve středu pojedou na led suverénního lídra tabulky Orlů Znojmo.