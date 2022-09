Mužstvo sestavoval, jak se říká na zelené louce. Přitom stavěl hlavně na hráčích, které osobně dobře zná. Vznikl tedy jakýsi mix mládí, to převažuje, a zkušeností, o kterém je přesvědčený, že ve II. lize bude konkurenceschopný.

„Vytipovali jsme si šikovné mladé kluky a jsem rád, že se nám to rozběhlo opravdu dobře. Je tady cítit eminentní zájem hráčů trénovat naplno. Začínali jsme už od května zhruba s deseti až dvanácti hráči. Postupně to začalo zapadat do sebe a hrozně mě potěšilo, když jsme v srpnu šli na led, tak sami volali zajímavý hráči, že by měli zájem. Samozřejmě jde o druhou ligu, všichni ví, že je poloamatérská, takže jsme museli také odmítat,“ naznačil způsob, jak tým vznikal.

II. hokejová liga - 1. kolo:

AZ Havířov – Hokej Vyškov

Sobota 24. září, 17.00 hodin.

2. kolo:

Hokej Vyškov – HHK Velké Meziříčí

Středa 28. září, 18.00 hodin.

Přehled přípravných zápasů: Vyškov – Hodonín 3:4, Žďár n. S. – Vyškov 3:8, Velké Meziříčí – Vyškov 2:5, Znojmo – Vyškov 8:0, Vyškov – Ždář n. S. 4:2, Vyškov – Velké Meziříčí 6:2, Vyškov – Povážská Bystrica 5:9, Brumov-Bylnice – Vyškov 0:12.

Střelci branek: 10 – Komínek, 5 – Kořenek, Vašíček, Sebera, 4 – Janeček, 3 – Weintritt, Hefka, 2 – Čuřík, Tomajko, Studený, 1 – Podešva, Krejčí, Romančík, Mikulík, Luža, Blaha, Snášel, Holemý, Vosátko.

Kádr sice už má nějakou finální podobu, ale průběžné dolaďování kouč nevylučuje. Na stole má nabídky na spolupráci třeba z prvoligového Přerova nebo Prostějova. Sáhne k nim prý až po velkém zvážení.

„Nějaké velké doplňování by nebylo fér vůči těm, co jsou tady celou dobu. Ale obměny jsou v této soutěži běžné, přece jen není plně profesionální. Kluci mají svoji vlastní práci, může se leccos změnit, musíme s tím počítat. Je tu možnost střídavých startů, ale já si zakládám na tom, aby se hráči točili co nejméně a udělala se ta správná osa týmu. Ano, sezona je dlouhá, může se toho stát hodně, ale máme v okolí dobré vztahy s kluby, trenéry, manažery a budeme na případnou danou situaci reagovat,“ ujistil.

Na startu premiérové sezony se samozřejmě všichni baví o možnostech takového mužstva. Slovy Michala Konečného jde vedení klubu a tým do soutěže s nováčkovskou pokorou, ale zároveň bez nějakého ostychu či nezdravého respektu k tradičním moravským hokejovým baštám, které tuto soutěž hrají. A taky velkým jménům v řadě těchto týmů.

„Není čeho se bát, poskládali jsme dobrý tým. Chci hrát útočný hokej. Tuhle soutěž dobře znám, ale i nejsem schopen dopředu nějak posoudit, kam až můžeme dosáhnout. Mančaft je úplně nový, je to, jako byste skládali v určitém slova smyslu takový malý nároďák. Kluci se sejdou ze všech možných klubů, každý má jiné návyky, jiný lidský i hráčský charakter a vy to musíte dát všechno dohromady. Ale za ty měsíce si myslím, že jsme kluky dostatečně poznali. Cíl vedení je udržet druhou ligu. Možná si na sebe pletu bič, ale já věřím, že bychom měli hrát střed tabulky,“ naznačil plány pro první rok činnosti.

I do Vyškova se podařilo získat několik hráčů se zkušenostmi z vyšších soutěží. Trenér chce stavět hlavně na kolektivním pojetí, ale osa mužstva se samozřejmě v průběhu letní a pak už i cílené přípravy nějak vykrystalizovala.

„Jsou tu jména jako Žižka, Komínek, Čuřík, Blaha. Toto kvarteto by mělo být základními stavebními kameny. A pak tady máme spoustu mladých šikovných borců jako Vašíček, Sebera, Kořenek a tak dále, kteří prošli extraligou Zlína, Komety nebo Olomouce. To jsou perspektivní hokejisté, kteří se možná během sezony posunou i do vyšší soutěže a my za to budeme jedině rádi a budeme jim to přát. Máme to myslím hodně dobře poskládané, obranu by měli držet pohromadě právě Tomáš Žižka a Lukáš Blaha, v útoku je nejzkušenější dvojice Tomáš Komínek a Jakub Čuřík, k nim máme tři lajny talentů, kteří by měli hodně bruslit a hrát aktivní hokej. Vím, že v této chvíli to jsou jen fráze, ale kde jsem trénoval, tam jsem hodně dbal na aktivitu. Mám rád útočný hokej, mají ho rádi i fanoušci a pro mě je výsledek 9:8 lepší než 1:0.

Pravdivost jeho tvrzení jasně dokladují výsledky přípravných utkání. Z deseti jeho svěřenci pět vyhráli a pět prohráli. Soupeřům nastříleli rovných padesát gólů, tedy průměrně pět na zápas.

Los první poloviny II. Ligy:

1. kolo 24. 9. Havířov – Vyškov

2. kolo 28. 9. Vyškov – Vel. Meziříčí

3. kolo 1.10. volno

4. kolo 5. 10. Žďár n. S. – Vyškov

5. kolo 8. 10. Val. Meziříčí – Vyškov

6.kolo 12.10. Znojmo – Vyškov

7. kolo 15.10. Vyškov – Nový Jičín

8. kolo 19.10. Vyškov – Hodonín

9. kolo 22.10. Kopřivnice – Vyškov

10. kolo 26.10. Havl. Brod – Vyškov

11. kolo 29.10. Vyškov – Opava

*

12. kolo 2.11. Vel. Meziříčí – Vyškov

13. kolo 5.11. Vyškov – Havířov

14. kolo 9.11. Vyškov – Žďár n. S.

15. kolo 12.11. volno

16. kolo 16.11. Vyškov – Znojmo

17. kolo 19.11. Vyškov – Val. Meziříčí

18. kolo 23.11. Hodonín – Vyškov

19. kolo 26.11. Nový Jičín – Vyškov

20. kolo 30.11. Vyškov – Havl. Brod

21. kolo 3.12. Vyškov – Kopřivnice

22. kolo 7.12. Opava – Vyškov

„Ano, v přípravě jsme dávali hodně gólů a na druhé straně si myslím, že máme i dobrou gólmanskou dvojici Micka - Kořének. Navíc na brankářském postu vypadá dobře i Šarman, v přípravě nastoupil do dvou zápasů a chytil se. Věřím, že budeme dávat hodně gólů i v lize. Je ale jasné, že síla mančaftu se ukáže až v situaci, když se třeba prohrají tři čtyři zápasy po sobě a nepůjde to tak, jak si zrovna přejeme. Doufám, že takových pasáží bude co nejméně," odhaduje možnosti svých svěřenců.

Už první soupěř Vyškovanů má naznačený punc moravské hokejové bašty. Havířov úspěšně hrával I. ligu a určitě chce patřit k největším favoritům na postup. Konečný ale ujišťuje, že s týmem tam pojede s otevřeným hledím.

„Přesvědčujeme hráče, že můžeme hrát rovnocenné partie s každým soupeřem. Určitě tam nepojedeme s tím, že jsme outsideři. Chceme vyhrát i v Havířově stejně jako všude jinde. Co se může stát nejhoršího,? Maximálně můžeme prohrát. Ale já po hráčích chci, aby když se potom po zápase podívají do pomyslného zrcadla, tak aby si mohli říct, že tam nechali maximum. Nečekejte od nás opatrnou hru, vyhazování puků a podobně, Není žádný důvod, proč bychom s nimi nemohli hrát vyrovnaný hokej. Týmu, který tady máme, věřím,“ ujistil Michal Konečný.

Ten si přeje, aby se na vyškovském zimáku brzy vytvořilo zdravé fanouškovské jádro, jakýsi kotel, který by hráčům vytvářel klasické domácí prostředí. První příležitost vidět tým na vlastním ledě budou fandové mít už ve středu, kdy do Vyškova přijede HHK Velké Meziříčí.