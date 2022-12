Žádná procházka růžovým sadem tak Vyškov rozhodně nečeká. „Říkal jsem už na začátku sezony, že patří do čtverky nejlepších celků a už jsou tam. Hodně se zvedli, poslední týdny se jim daří a budou to u nás určitě chtít potvrdit, musíme dát pozor,“ upozornil domácí trenér Michal Konečný. Zdůraznil hlavně hráčské posily. „Už minulý rok přivedli kluky z Dvora Králové, šikovní, umí dát góly a letos to už potvrzují. Určitě Brod patří k tomu nejlepšímu, co naše skupina druhé ligy nabízí,“ dodal.

Hledat zásadnějším rozdíly mezi obě stranami není úplně snadné. Každopádně jeden z nich je momentální forma. Ano, sice vrtkavé a těžko uchopitelné kritérium, ovšem Havlíčkobrodští dokázali vyhrát posledních šest zápasů v řadě, jejich poslední porážka je téměř měsíc stará.

II. liga - východ

Hokej Vyškov

– BK Havlíčkův Brod

20. kolo, středa 30. listopadu,

18.00 hodin, ZS Vyškov

Tabulka:

3. Vyškov 17 9 1 1 6 74:55 30

4. Havl. Brod 18 8 2 0 8 68:76 28

První vzájemné utkání: Havl. Brod – Vyškov 3:9 (1:2, 0:3, 2:4).

To Vyškovští mají za sebou nedávné tři slepené zápasové neúspěchy za sebou, v posledním mistrovském utkání ovšem dokázali přetlačit Nový Jičín. „Věděli jsme, že už musíme vyhrát, pro svůj klid, pro herní pohodu. Povedlo se a teď už by to mohlo zase šlapat i před našimi fanoušky,“ prohlásil za hráče střelec jednoho z gólů Filip Weintritt.

Pokud se mužstvu z Vysočiny něco zatím úplně nedaří, tak je to defenziva. Inkasovali těsně hned po posledním Žďáru nad Sázavou největší počet branek. Otázkou tak je, jak přistoupí k tomuto duelu i s ohledem na extrémně úzké vyškovské hřiště.

Dosavadní průběh sezony ukázal, že mnozí z „návštěvníků“ vyškovského zimního stadionu myslí při herní taktice zejména na defenzivu a využívají tím právě menší rozměry kluziště. „Je to abnormálně malinký a soupeři to už mezi sebou vědí. Mají to s bráněním přeci jen jednodušší než někde jinde a my musíme vymýšlet, jak ten obranný val překonat. Od Brodu to ale úplně nečekám, mají svoji kvalitu a budou chtít hrát hokej,“ potvrdil respekt k sokovi Konečný.

Složení jeho týmu možná dostane malé trhlinky kvůli zdravotním absencím v důsledku zranění z předchozích utkání. „Nechci z taktických důvodů příliš prozrazovat nějaká jména, ale přesto nejistý je start Komínka, chybět zřejmě bude Lekeš, zbytek se už uvidí,“ poodhalil kouč.

Mimochodem zajímavá je i zvláštní statistická abnormalita, která říká, že Vyškovští zatím vyhráli více zápasů za předpokladu, že dostali první gól, zatímco když se prosadili jako první, často nebrali ani bod. Zvláštní je tak jindy velmi důležitá okolnost, tedy první zásah do černého. „Nebude to asi o prvním gólu, navíc u nás je to vážně nějak obráceně. Asi když ho dostaneme, tak nás to nějak nakopne a když jdeme do vedení, tak nás to někdy až moc uklidní,“ uvedl Konečný.

Hraje se ve středu od 18.00 hodin.