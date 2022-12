A právě tyto dva celky se potkají v jedenadvacátém kole. Na vyškovském zimním stadionu padne úvodní buly v pátek v podvečer. „Podávají velice kvalitní výkony a produkují bruslařský hokej jako my. Bude to hodně dobrý souboj,“ předpovídá vyškovský trenér Michal Konečný.

V jednom důležitém srovnání tito soupeři stejnou bilanci mít jednoduše nemohou, minimálně prozatím. Jsou to vzájemné zápasy, v tom zatím jediném říjnovém udolala Kopřivnice Vyškov v poměru 5:3, přitom se rozhodovalo až ve třetí třetině. „My jsem tam neodehráli vůbec špatný zápas, mohlo to dopadnout úplně jinak. Byli jsme podle mě lepším týmem, ale prohráli jsme. Máme jim co vracet a uděláme proto maximum,“ vyhlásil vyškovský lodivod.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– HC ISMM Kopřivnice

21. kolo, pátek 2. prosince, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

Tabulka:

2. Vyškov 18 10 1 1 6 78:58 33

3. Kopřivnice 18 9 1 4 4 75:67 33

První vzájemný zápas: Kopřivnice – Vyškov 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Faktem je, že týmy budou také jinak odpočatí. Kopřivnice měla ve středečním devatenáctém kole volný los, zatímco Vyškovští doma odehráli náročnou bitvu proti dalšímu celku z horních pater tabulky Havlíčkově Brodu. Ovšem vítěznou. „To vždy dodá síly, byl to od nás velmi dobrý výkon a zasloužená, byť těsná výhra. Ve čtvrtek jsme si dali jen krátký trénink a dnes jdeme na to. Je dobré být v rytmu, těžko říct, co je vlastně nakonec výhoda,“ podotkl Konečný.

Podobně rychle navazující druhý zápas s přesunem ze soboty na pátek vnímají i hráči. „Změna programu problém není, věděli jsme to dostatečně dopředu a určitě nás to neovlivní. Spíš to bude o tom, s čím soupeř herně přijede. Doma hrají aktivně, tady mají jiné podmínky, na které nejsou zvyklí,“ podotkl útočník Tomáš Komínek.

Druhý nejlepší střelec celé východní skupiny naráží na opětovnou otázku, jestli na malém vyškovském kluzišti vsadí Kopřivnice na otevřený hokej, nebo bude defenzivně čekat na rychlé brejky a chyby domácích. „Uvidíme, zda budou hrát střední pásmo, stejně tak nějak kromě zápasů se Znojmem těžko něco vědět předem. V této soutěži můžete všude vyhrát či prohrát, je to strašně vyrovnané, je to o momentální formě gólmana, o jednom gólu, troše štěstí. Vím, že to zní jako klišé, ale každopádně to bude těžký zápas,“ dodal.

Domácí by měli být kompletní. Zápas se bude hrát dnes od 18.00 hodin.