Žádný div, půjde o střetnutí průběžně druhých domácích s Opavou, která jedenáctičlennou tabulku uzavírá. Mezi protivníky je po devíti odehraných utkáních dvanáctibodový rozdíl. Na první pohled žádná velká zápletka. Jenže?

„Ano, zatím se jim moc nedaří, jsou dole, ale je to v naší skupině tak hrozně vyrovnané, moc se na tu tabulku nemá smysl dívat,“ podotkl vyškovský trenér Michal Konečný.

Dobře ví, že papírové předpoklady už v několika utkáních této sezony shořely na popel, mimochodem také s vyškovskou účastí.

II. liga - skupina východ

Hokej Vyškov

– HC Slezan Opava

11. kolo, sobota 29. října, 17.00 hodin, ZS Vyškov

Tabulka:

2. Vyškov 9 6 0 0 3 45:30 18

11. Opava 9 1 1 1 6 19:36 6

„S každým soupeřem je to ošidné, z naší strany nesmí přijít vůbec žádné podcenění. My jsme se snad už poučili z prohry s Hodonínem,“ připomněl kouč neúspěch svého týmu v posledním domácím utkání proti aktuálně předposlednímu celku soutěže.

Slezané nejsou pro Vyškovské úplnou neznámou.

„Nějaké informace mám, budou určitě chtít hrát velmi organizovaně zezadu, čekejme od nich urputný hokej. Určitě nebudou chtít, aby se to zvrhlo do systému nahoru, dolů,“ upozornil.

K dispozici by měl mít v podstatě kompletní kádr. Krvavé šrámy z posledního duelu na ledě Havlíčkova Brodu si odnesli kapitán Tomáš Žižka a Matěj Sebera, ale jejich účast v nadcházejícím souboji s Opavou by to ovlivnit nemělo. Navíc už minule byla znovu k dispozici gólmanská jednička Michal Kořének a měl by být i tentokrát základem k úspěchu.

A nejen on. V mužstvu jsou někteří hráči, kteří mají s Opavou poměrně čerstvé zkušenosti, jedním z nich je Dominick Vašíček.

„Hrají hodně nepříjemný hokej, k tomu předstoupenou obranu, to, že jsou poslední, nic nevypovídá. Jsou na tom fyzicky velmi dobře a taky jim bude vyhovovat naše malé hřiště,“ podotkl aktuálně druhý nejlepší střelec východní skupiny. Navíc prozradil, že hosté budou i fyzicky důrazní. „Mají dva nebo tři nepříjemné hráče, kteří dohrávají osobní souboje a dokážou to člověkovi dost znechutit, možná přijde i třeba nějaká malá provokace. Nečeká nás jednoduchý zápas. Třeba já s nimi loni hrál čtyřikrát a čtyřikrát prohrál, rád bych tu bilanci zmírnil,“ smál se Vašíček.

Úvodní buly bitvy Vyškov versus Opava padne v sobotu v 17.00 hodin a domácí tým bude opět spoléhat i na podporu svých fandů.