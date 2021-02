„Osmnáctka tu trénovala celý minulý týden až do neděle, dvacítka od středy do soboty. Pro mladší mužstvo tady vlastně začala závěrečná část přípravy na mistrovství světa (15. - 25. dubna v Ann Arboru a Plymouthu v USA, pozn red.), trenéři dvacítky u nás naopak začali budovat nový tým,“ sdělil vedoucí vyškovského zimního stadionu Aleš Křetínský.

Ten se svým štábem měl s pobytem dvou reprezentací samozřejmě mimořádné starosti, související především s prevencí nákazy korovanirem. Bylo třeba zajistit, aby nikdo z obou výprav nedošel do styku s okolím.

„Museli jsme vytvořit tu bublinu, to je to moderní, ale vystihující slovo, pro víc než padesát hráčů a oba realizační týmy. Konkrétně zamezit přístupu cizích osob do celého stadionu, střídačky, šatny a veškeré ostatní prostory se dezinfikovaly, samozřejmé bylo nošení roušek. Ale při tom jsme museli udržet i určitý komfort,“ naznačil šéf vyškovského zimáku.

Za to si jako jeden z mála mohl vychutnat reprezentační derby. Vzájemný zápas podle předpokladů vyhrála zkušenější dvacítka 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Góly daliLukáš Stehlík, Tadeáš Talafa a Fabien Kočí resp. Petr Moravec.

„Určitě to byl nejlepší hokej na novém zimáku. Mladí kluci jsou rychlí, mají tu dravou dynamiku. A bylo znát, že bojují o reprezentační dres a účast na mistrovství světa. Některé znám déle, hlavně ty z Moravy, Kubu Brabence, Kubu Altrichtra, který teď hraje ve Švédsku, velice dobří jsou Michal Gut, Ryšavý z Přerova, Jiříček, který byl jel na svůj druhý šampionát. Je vidět, že šikovných hokejistů určitě máme dost," potvrdil Křetinský.

Reprezentační dvacítka využila vyškovské zázemí už v prosinci pro závěrečnou přípravu před mistrovstvím světa. Její návrat a nově i soustřední mladšího družstva mohou vyškovští pořadatelé chápat i jako ocenění svých služeb.

„Trenéři určitě byli maximálně spokojení. Je to nový stánek, pěkný, čistý a hlavně jim vyhovují naše menší, americké rozměry kluziště. Ale oceňovali i možnost využívat i další městská sportoviště. V tom nám šlo vedení města ve všem na ruku. My samozřejmě chceme, aby se tady kluci připravovali pravidelně. Ale není jednoduché sem takovou společnost dostat. Nabídek má svaz z celé republiky hodně, ale doufáme, že se nám podaří laťku udržet,“ přeje si Křetinský.