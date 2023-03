„Ono sice není až tak důležité jestli skončíme druzí nebo třetí, už tak je to velký úspěch. Ale pro play-off je to samozřejmě výhoda pro čtvrtfinále a v případě postupu i semifinále. Začnete doma a také pro případná rozhodující utkání máte výhodu domácího prostředí. Proto každopádně tam jedeme taky uspět a nejraději vyhrát,“ zdůraznil trenér Vyškovanů Michal Konečný.

II. liga - východ:

HC Slezan Opava

– Hokej Vyškov

44. kolo, středa 8. 3. (17.30).

Tabulka:

2. Vyškov 39 21 2 5 11 174:132 72

7. Opava 39 10 7 6 16 123:145 50

Předchozí výsledky: Vyškov - Opava 2:1 pp, Opava - Vyškov 4:3 pp, Vyškov - Opava 6:4.

V jaké sestavě v Opavě jeho tým nastoupí se asi rozhodne až těsně před odjezdem. Určitě bude chybět Holík, který je rozbitý z minulého zápasu s Kopřivnicí, v němž pochytal hodně ran. Několik hráčů má drobné šrámy, ale snad by se do středy měli rád do pořádku. Trenér ale zatím neví, zda mu Zlín uvolní hostující pendly.

Opavě šlapou na paty Nový Jičín a Hodonín. Pokud oba vyhrají a Slezan by s Vyškovem prohrál, tak jej v tabulce předstihnou a odsunou na devátou příčku. Od Novojičínských se vítězství čeká, hostí předposlední Žďár nad Sázavou. Hodonín to v Havířově bude mít těžší, ale na úspěch domácích Opavané samozřejmě spoléhat nemohou.

„My chceme vyhrát, protože já žádné spekulace typu, že si můžeme vybírat soupeře pro play-off neuznávám. Ono se to nemusí vyplatit, takže tam jedeme tam pro tři body a chceme skončit druzí. Kdyby mně někdo před soutěží řekl, že si v posledním kole můžeme sami uhrát druhé místo, tak bych si myslel něco o science-fiction. (úsměv) Ale je to o tom, že kluci chtějí pracovat a že nikdy nepřijde nic samo. Na tréninku jsem jim to říkal, že je to hlavně jejich zásluha. Že je to zatím dobré, protože plní, co si říkáme. Ale taky jsme si připomněli, že to nejdůležitější nás teprve čeká,“ řekl kouč Vyškovanů.

Ti v každém případě nastoupí v prvním kole play-off v sobotu 11. března doma v 17.00 hodin. Je docela možné, že to bude zase se Slezany…